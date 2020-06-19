Урожай гречихи может стать рекордно низким

Явных предпосылок для значительного роста цен как на гречиху, так и на крупу нет Легион-Медиа

По предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году в России посеяно 732 тыс. га гречихи. Это самый низкий показатель с 2003-го, когда агрокультура занимала 735 тыс. га, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Годом ранее площади под гречихой, по данным Росстата, составляли 807 тыс. га.



В апреле первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказывал, что в этом году посевы планируется увеличить на 50-70 тыс. га. «Мы считаем, что объем производства гречихи на таких площадях позволит нам иметь двухгодовой запас гречихи для удовлетворения спроса наших покупателей», — говорил он. В конце января на Всероссийском агрономическом совещании ведомство озвучивало прогноз по севу гречихи на уровне 858 тыс. га.



Глазунова допускает, что итоговые площади сева будет немного выше текущей оценки, тем не менее, валовой сбор гречихи может стать одним из самых низких за последние годы, обращает внимание она.



Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман отмечает, что в Алтайском крае — ключевом регионе-производители гречихи — даже в предгорных районах стоит засушливая погода. Поэтому высокого урожая в регионе не ожидается, однако в Поволжье и на юге Центрального Черноземья, напротив, прогнозируется хороший валовой сбор агрокультуры. «Также, по нашим расчетам, в России большие переходящие остатки гречихи, так что дефицита крупы в новом сезоне в любом случае не будет», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В апреле Хатуов уточнял, что запасы гречихи у аграриев составляют не менее 300 тыс. т, чего, по его словам, должно хватить до нового урожая. При этом агроведомство не ожидает очередного повышения спроса на гречневую крупу: в период ажиотажных закупок в конце марта — начале апреля потребители сделали достаточные запасы. Российский зерновой союз в начале июня оценивал переходящие запасы гречихи на уровне 200 тыс. т и прогнозировал снижение цен на гречку. «В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше покупать не будут. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать, когда мы начнем уборку», — рассказывал президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции.



В августе-сентябре прошлого года гречиха стоила 12-13 тыс. руб./т, в середине уходящего сезона цена доходила до 37 тыс. руб./т, сейчас находится на уровне 24-25 тыс. руб./т, приводит данные Валерий Гачман. «Прогноз по ценам в новом сезоне делать пока рано, все будет зависеть от урожая. Тем не менее, пока явных предпосылок для значительного роста цен как на гречиху, так и на крупу, мы не видим», — говорит он.



Сейчас цены на гречиху и гречку падают, но в перспективе ожидается возобновление их роста, отмечает Ирина Глазунова. «Соответственно, в более выгодном положении окажутся предприятия, которые смогут закупить сырье на старте сезона», — считает она.

