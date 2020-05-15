Производители риса теряют рынки сбыта из-за запрета экспорта

Остатки риса-сырца в России позволяют обеспечить спрос не только на внутреннем, но и на внешних рынках, поэтому необходимости в запрете его экспорта за пределы ЕАЭС больше нет, оценил Южный рисовый союз (ЮРС). По его данным, на начало мая запасы риса в пересчете на сырец составили 178 тыс. т, что на 33 тыс. т (23,6%) больше, чем годом ранее.

Российские производители полностью обеспечивают внутреннюю потребность в круглозерном и среднезерном типах риса, они же поставляются за рубеж. Импортируются преимущественно длиннозерные сорта. Благодаря оптимальному соотношению импорта и экспорта риса-сырца и крупы рынок сбалансирован, отмечает союз. Так, в прошлом году за рубеж было отгружено 172 тыс. т, ввоз составил 237 тыс. т. Однако с 12 апреля до конца сельхозгода (30 июня) экспорт риса за пределы ЕАЭС запрещен на фоне распространения коронавируса, карантинных ограничений и возникшего из-за этого ажиотажного спроса на продукты длительного хранения, в частности крупы.

В тот момент ограничение экспорта было оправдано, считает исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. Однако уже к концу апреля спрос на бакалею в России стабилизировался и по ряду позиций даже пришел к отрицательным значениям, акцентирует он. Действующий запрет на экспорт при наличии таможенных преференций для импортной продукции и падения внутреннего спроса может привести к разбалансировке рынка. «Искусственное ограничение экспорта грозит образованием профицита риса в России и снижением и без того невысокой рентабельности российских рисоводоводческих и рисоперерабатывающих предприятий», — предупреждает Радченко.

По его словам, введенные ограничения уже нанесли существенный экономический и репутационный ущерб российским производителям риса, включая прямые финансовые потери из-за штрафов со стороны покупателей, поскольку сложившаяся рыночная и эпидемиологическая ситуация не является форс-мажором по действующим договорам. «Потерян месяц экспорта, апрель традиционно активен с точки зрения продаж. В прошлом году в апреле Россия экспортировала 25,5 тыс. т риса на $11,7 млн», — уточнил «Агроинвестору» представитель ЮРС.

В этом сезоне «АФГ Националь» (крупнейший в стране производитель риса) ориентировался на объем экспорта, сопоставимый с прошлым сезоном — около 30 тыс. т крупы (в пересчете на сырец). «Высокий урожай прошлого года обеспечил нам необходимые запасы и возможность наращивания экспорта еще на 6-8 тыс. т за счет освоения новых рынков сбыта», — рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор холдинга Борис Шабанов.

«За нами числятся неисполненные обязательства по долгосрочным контрактам, по многим из которых уже внесена предоплата. Штрафные санкции к нам пока не применялись, — говорит Шабанов. — Учитывая позитивный опыт сотрудничества, наши партнеры проявили понимание, но как они поведут себя дальше — сказать сложно. Формально право выставить нам штраф за непоставку у них есть, поскольку текущая ситуация не относится к форс-мажору по действующим договорам. При этом Казахстан, также будучи членом ЕАЭС, продолжает экспортировать свой рис в прежних объемах, то есть ограничения коснулись только российского риса».

Сейчас у «АФГ Националь» нет возможности работать с Иорданией, на рынок которой компания рассчитывала, планируя поставить в страну в 2020 — 2021 годах около 5 тыс. т риса. «В лучшем случае заключение экспортных контрактов с Иорданией отложено на неопределенный срок, в худшем — мы потеряем этот рынок, — продолжает Шабанов. — Это прямые финансовые потери, даже если не брать в расчет тот факт, что только на разработку этого направления мы потратили не один год. Мы также не можем отгрузить рис клиенту в Албании, который ранее уже внес предоплату в размере 50% стоимости».

Еще 20 лет назад Россия была зависима от импорта риса, а пять-семь лет назад экспортировала только сырец в Турцию, напоминает Радченко. За 10 лет поставки выросли до 130 тыс. т риса в пересчете на крупу в сезон, при этом в основном вывозится крупа, а география поставок существенно расширилась и включает страны СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. В случае потери доли на внешнем рынке на ее восстановление потребуется от трех до пяти лет, оценивает он. «За месяц действия ограничений традиционные партнеры России уже переориентировались на других поставщиков: Азербайджан теперь покупает рис у Турции, Монголия — у Вьетнама, — сетует Радченко. — В конечном счете потеря рынков может обернуться не только финансовыми убытками для российских рисоводов, но и колоссальным снижением экспортного потенциала отрасли».

Поскольку большинство контрактов долгосрочные, объемы поставок по ним будут восставлены, если экспорт возобновится в ближайшее время, уточняет представитель союза. «Пауза в месяц не столь трагична. Но приостановка поставок на квартал и более может иметь уже критические последствия для обеих сторон», — подчеркивает он. Если в ближайшее время ЕАЭС отменит ограничение экспорта для России, «АФГ Националь» сможет компенсировать потери в течение нескольких месяцев, считает Шабанов. «В случае, если ограничение, как было заявлено, продлится до конца июня или дольше, оно станет для нас и отрасли серьезной проблемой», — говорит он.