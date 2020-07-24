разделы

реклама

журналы

USD

71.533 (-0,19%)

EUR

83.391 (0,00%)

MOEX

2863.12 (0,40%)

BRENT

43.89 (0,50%)

Пшеница

540.2 (2,04%)

Сахар

11.49 (-2,38%)

USD

71.533 (-0,19%)

EUR

83.391 (0,00%)

MOEX

2863.12 (0,40%)

BRENT

43.89 (0,50%)

Пшеница

540.2 (2,04%)

Сахар

11.49 (-2,38%)

USD

71.533 (-0,19%)

EUR

83.391 (0,00%)

MOEX

2863.12 (0,40%)

BRENT

43.89 (0,50%)

Пшеница

540.2 (2,04%)

Сахар

11.49 (-2,38%)

конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Регионы

Краснодарский край может потерять треть урожая риса

В регионе не хватает воды для рисовых оросительных систем

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Кроме снижения урожайности риса ухудшится и его качество
Pixabay
Кроме снижения урожайности риса ухудшится и его качество
Pixabay

В Краснодарском крае примерно 50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе — могут пострадать из-за засухи, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края. Кубань — крупнейший рисосеющий регион России, в этом году агрокультурой заняли 126,6 тыс. га. Потери урожая риса на Кубани в этом году могут составить от 15% до 30%, ранее писал портал «Юг Times» со ссылкой на председателя совета «Южного рисового союза» Игоря Лобача. В прошлом году регион собрал около 946 тыс. т риса.

Засушливое лето, нехватка снега в горах, заиливание Краснодарского водохранилища, отбор воды в верховьях реки Кубань на территории Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья приводят к тому, что воды для рисовых систем в Красноармейском и смежных районах края недостаточно, говорится в сообщении Заксобрания. Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что федеральный Минсельхоз уже взял этот вопрос под контроль: в крае работает комиссия ведомства для подготовки рекомендаций и принятия оперативных мер.

По словам председателя краевого парламента, необходимо выстроить систему взаимодействия между регионами, делать расчеты, чтобы воды хватало всем. «Как можно говорить о продовольственной безопасности, если в условиях недостатка воды для рисосеющих хозяйств края — основного производителя данного вида сельхозпродукции, мы не сможем насытить внутренний потребительский рынок и будем зависимы от других стран», — сказал Бурлачко (цитата по сайту регионального Заксобрания).

По мнению Игоря Лобача, сложившаяся в регионе ситуация требует принятия кардинальных мер. С тем объемом воды, который сейчас есть в Краснодарском водохранилище, очень сложно обеспечить все посевы риса. «По расчетам специалистов, если ничего не изменится, воды хватит до 9 августа», — отметил он, добавив, что ситуация очень сложная, в последний раз такие погодные условия были в 1950-х годах. При этом кроме снижения урожайности риса из-за нехватки воды ухудшится и его качество.

В марте «Южный рисовый союз» допускал, что в этом году производство риса может снизиться из-за сокращения его посевов на фоне уменьшения господдержки сектора. «В 2020 году рисоводство не вошло в перечень приоритетных подотраслей АПК, поэтому была отменена субсидия на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса», — комментировал «Агроинвестору» Игорь Лобач. Тем не менее, в итоге посевы не только не снизились, но и увеличились более чем на 1 тыс. га.

Татьяна Кулистикова 

Загрузка...

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама