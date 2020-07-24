Краснодарский край может потерять треть урожая риса

Кроме снижения урожайности риса ухудшится и его качество Pixabay

В Краснодарском крае примерно 50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе — могут пострадать из-за засухи, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края. Кубань — крупнейший рисосеющий регион России, в этом году агрокультурой заняли 126,6 тыс. га. Потери урожая риса на Кубани в этом году могут составить от 15% до 30%, ранее писал портал «Юг Times» со ссылкой на председателя совета «Южного рисового союза» Игоря Лобача. В прошлом году регион собрал около 946 тыс. т риса.



Засушливое лето, нехватка снега в горах, заиливание Краснодарского водохранилища, отбор воды в верховьях реки Кубань на территории Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья приводят к тому, что воды для рисовых систем в Красноармейском и смежных районах края недостаточно, говорится в сообщении Заксобрания. Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что федеральный Минсельхоз уже взял этот вопрос под контроль: в крае работает комиссия ведомства для подготовки рекомендаций и принятия оперативных мер.



По словам председателя краевого парламента, необходимо выстроить систему взаимодействия между регионами, делать расчеты, чтобы воды хватало всем. «Как можно говорить о продовольственной безопасности, если в условиях недостатка воды для рисосеющих хозяйств края — основного производителя данного вида сельхозпродукции, мы не сможем насытить внутренний потребительский рынок и будем зависимы от других стран», — сказал Бурлачко (цитата по сайту регионального Заксобрания).



По мнению Игоря Лобача, сложившаяся в регионе ситуация требует принятия кардинальных мер. С тем объемом воды, который сейчас есть в Краснодарском водохранилище, очень сложно обеспечить все посевы риса. «По расчетам специалистов, если ничего не изменится, воды хватит до 9 августа», — отметил он, добавив, что ситуация очень сложная, в последний раз такие погодные условия были в 1950-х годах. При этом кроме снижения урожайности риса из-за нехватки воды ухудшится и его качество.



В марте «Южный рисовый союз» допускал, что в этом году производство риса может снизиться из-за сокращения его посевов на фоне уменьшения господдержки сектора. «В 2020 году рисоводство не вошло в перечень приоритетных подотраслей АПК, поэтому была отменена субсидия на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса», — комментировал «Агроинвестору» Игорь Лобач. Тем не менее, в итоге посевы не только не снизились, но и увеличились более чем на 1 тыс. га.

