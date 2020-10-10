До 15% посевов озимой пшеницы может погибнуть из-за засухи

Под урожай 2021 года озимыми планируется засеять 19,2 млн гектаров Ю. Эйвазова

Россия может потерять 10-15% посевов озимой пшеницы из-за засухи в ключевых для этой агрокультуры регионах, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Ключевые метеомодели не обещают дождей в течение следующей недели. Если заморозки традиционно начнутся примерно с середины ноября, значительная часть посевов, особенно в регионах Центра, рискует погибнуть. Если в октябре не будет дождей на Юге, то оценка потерь может быть повышена, отмечают аналитики. «СовЭкон» отмечает, что средний уровень гибели озимых за предыдущие пять лет составлял 4,8% с диапазоном 2,7-8,7%.



На юге Центрального и Приволжского, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значения индекса вегетации агрокультур значительно ниже среднемноголетних, подтверждает мониторинг Института космических исследований (ИКИ). Его специалисты считают, что это объясняется дефицитом влаги: в перечисленных районах в сентябре наблюдались преимущественно низкие значения гидротермического коэффициента. В случае дальнейшего отсутствия осадков озимые агрокультуры могут испытывать проблемы в развитии. В ряде регионов в конце сентября уже было выявлено меньше всходов озимых, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в бюллетене ИКИ.



По данным Минсельхоза на 9 октября, озимые зерновые посеяны на 15 млн га — примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. В 34 регионах работы уже завершены, 28 продолжают посевную кампанию, рассказал на заседании правительства глава агроведомства Дмитрий Патрушев. Всего под урожай 2021 года озимыми планируется засеять 19,2 млн га. «Для проведения осенних полевых работ наши аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами», — отметил министр.



Опасения относительно урожая черноморской пшеницы в 2021 году — один из ключевых драйверов роста цен агрокультуры на мировом рынке. С начала сезона цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% увеличились примерно на 20% до $240 за тонну на условиях FOB.

Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков говорит, что хозяйство посеяло озимую пшеницу в традиционный для региона срок. «Площади под ней почти те же, что и в прошлом году — 2,5 тыс. га. Из-за недостатка почвенной влаги на данный момент мы наблюдаем очень плохие всходы», — рассказал он «Агроинвестору».



В Нижегородской области посевная также уже завершена. Агрохолдинг «Нива-Михеев и К» провела ее в традиционные сроки — с 24 августа до 5 сентября. «С погодой нам повезло: перед севом были дожди, и мы сеяли в достаточно влажную почву, поэтому работы прошли даже быстрее и легче, чем в прошлом году», — доволен коммерческий директор компании Леонид Мудров. Обычно компания занимает озимой пшеницей около 20% в структуре севооборота, в этом году долю агрокультуры увеличили до 25%. «Во-первых, в этом году был хороший урожай, а во-вторых, мы до начала сева успели убрать рапс, и на освободившейся площади посеяли озимую пшеницу», — поясняет он.



«Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) тоже уже завершил посевную, в этом году работы начали немного раньше традиционных сроков, так как из-за засушливой погоды раньше были убраны предшественники. «Мы сеем только озимую пшеницу, ее доля составляет 25% от общей посевной площади», — говорит президент компании Сергей Оробинский.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) начала сеять озимые 1 октября и планирует завершить работы в середине месяца. «Это оптимальный период для нашей зоны. Однако из-за отсутствия осадков в последние два месяца сеять мы будем в сухую почву», — сетует гендиректор компании Александр Неженец. По его словам, стоимость сева в этом году выросла относительно 2019-го, причем в том числе из-за погодных условий. «Сухую почву достаточно сложно обрабатывать, и если обычно перед севом обработки проходят четыре-пять раз, то в этом году мы провели уже семь обработок и планируем восьмую», — говорил руководитель «Агроинвестору» в начале октября.



Мудров тоже отмечает удорожание озимого сева, хотя и незначительное — на 3-5%. «Все необходимое мы приобрели еще в конце 2019 года. Несколько выросла цена на горючее и запчасти», — поясняет он. «Значительного повышения стоимости озимого сева мы в этом году не заметили — все в рамках инфляции», — вторит ему Оробинский. По словам Полякова, стоимость озимого сева в этом году выросла на 5-7% по сравнению с прошлым из-за роста цен на удобрения и ГСМ.

