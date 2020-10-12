Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в России

Российские аналитики также продолжают корректировать прогнозы в сторону повышения В. Бычков

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в октябрьском отчете повысила прогноз урожай пшеницы в России сразу на 5 млн т до 83 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 повышен с 37,5 млн т до 39 млн т. Ближайший преследователь — США — в этом маркетинговом году может вывезти 27 млн т пшеницы, страны Евросоюза — 25,5 млн т. Также американские аналитики незначительно — на 0,5 млн т до 41 млн т — повысили оценку потребления пшеницы в России. Прогноз конечных запасов повышен с 7,98 млн т до 10,73 млн т.



Прогноз валового сбора и экспорта фуражного зерна в России повышен на 300 тыс. т до 41,9 млн т и 9,47 млн т соответственно. Корректировка связана с увеличением оценки по ячменю: его производство составит 20,6 млн т, объем поставок на внешние рынки — 5,4 млн т. Прогноз урожая кукурузы не изменился — 15 млн т, оценка ее вывоза — 3,9 млн т — также осталась прежней. Урожай ржи оценивается в 1,8 млн т, овса — 4 млн т. Их экспорт американские аналитики прогнозируют на уровне 75 тыс. т и 100 тыс. т.



Мировое производство пшеницы в этом сельхозгоду FAS USDA прогнозирует на уровне свыше 773 млн т, что примерно на 2,6 млн т больше, чем было в сентябрьском отчете. Рост производства в России компенсирует ожидаемое снижение валового сбора на Украине (минус 1,5 млн т относительно прошлого прогноза), в Аргентине (минус 0,5 млн т) и США (минус 300 тыс. т). Прогноз урожая фуражного зерна, напротив, уменьшен на 1,4 млн т по сравнению с прошлым месяцем, до 1458,8 млн т. Падение производства в США (на 4,4 млн т) и Украине (на 3,2 млн т) не будет компенсировано увеличением валовых сборов в ряде других стран.



Аналитический центр «Русагротранса» в конце прошлой недели также в очередной раз повысил прогноз урожая зерна в России — на 1,1 млн т до 131 млн т. В том числе на 0,5 млн т до 14 млн т увеличена оценка валового сбора кукурузы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных и центральных регионах, производство агрокультуры сократится не так значительно, как ожидалось ранее, и может оказаться всего на 300 тыс. т меньше уровня прошлого года. Ранее аналитики центра повысили прогноз валового сбора пшеницы на 0,8 млн т до 83,6 млн т (плюс 9,2 млн т к 2019 году). Оценка производства ячменя осталась без изменений — 21 млн т (плюс 0,5 млн т).



По прогнозу аналитиков «Русагротранса», экспорт пшеницы в этом сезоне может составить 38 млн т (без учета поставок в страны ЕАЭС), что на 7 млн т больше, чем в прошлом сельхозгоду. Скажется высокий валовой сбор и снижение конкуренции со стороны ЕС и Украины. Потенциал вывоза ячменя оценивается на уровне 5,5 млн т против 4,2 млн т годом ранее.



По данным Минсельхоза на 9 октября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 44,4 млн га (92,6% уборочной площади), собрано 127,5 млн т в бункерном весе. Средняя урожайность составила 28,7 ц/га против 26,8 ц/га годом ранее. В том числе валовой сбор пшеницы достиг 86,9 млн т — на 10 млн т больше результата прошлого года, ячменя — 21,9 млн т, что почти на 627 тыс. т выше показателя год назад, кукурузы намолотили почти 6 млн т — на 243 тыс. т меньше. По прогнозу агроведомства, в этом году урожай зерна превысит 125 млн т в чистом весе.

