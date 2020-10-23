К 2025 году производство комбикормов может вырасти до 40 млн тонн

В этом году активнее всего растет производство комбикормов для свиней Pixabay

По оценке Союза комбикормщиков, в этом году в стране будет выпущено 30-32 млн т комбикормов, а к 2025-му показатель вырастет до 38-40 млн т. Об этом рассказал президент союза Валерий Афанасьев в ходе организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry: «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности». Он отметил, что последние четыре-пять лет отечественная комбикормовая отрасль находится в стабильном состоянии. Ежегодно рынок увеличивается на 4-5%, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится.



Прирост производства комбикормов в этом году произойдет в основном за счет увеличения выпуска продукции для свиноводства — производство этих кормов прибавит 10%. На 4,3% увеличится выпуск кормов для КРС. А вот производство кормов для птицы вырастет незначительно — на 1,3-1,5%. «Это говорит о том, что рынок мяса птицы в нашей стране уже достаточно насыщен», — пояснил Афанасьев.



В последние 10-12 лет по техническому состоянию заводов и качеству выпускаемой продукции наши предприятия не уступают, а некоторые даже превосходят зарубежные компании, отметил глава союза. При этом доля отечественного оборудования сейчас превышает 70%, тогда как 15 лет назад она составляла не более 30%. Произошла и серьезная реструктуризация отрасли. Если в 2004 году 65% комбикормов производилось на самостоятельных комбикормовых заводах, то сейчас этот показатель уменьшился до 8%, а доля комбикормов, выпущенных на предприятиях, входящих в крупные животноводческие холдинги, уже превышает 90%.



Сейчас Россия не только почти полностью обеспечивает внутренние потребности в комбикормах, но и экспортирует их. По оценке союза, поставки наших комбикормов на внешние рынки составляют около 150 тыс. т. «Традиционными для России рынками сбыта являются страны Средней Азии, Казахстан, Украина», — уточнил Афанасьев.



Импорт комбикормов в этом году, по его словам, составит примерно 40-50 тыс. т, в основном это корма для ценных пород рыб. «Сегодня потребность рынка в кормах для ценных пород рыб составляет 100 тыс. т. Рыбоводы очень заинтересованы в увеличении производства комбикормов в России. И если будет соответствующее финансирование, то у данного направления хорошие перспективы для развития», — считает Афанасьев.



Активно растет и производство премиксов. Если в 2019 году объемы выпуска составляли 502 тыс. т, то в этом году, по прогнозу союза, будет 530 тыс. т, а к 2025 году показатель вырастет до 540 тыс. т. «При этом производственные мощности для выпуска премиксов в нашей стране могут быть загружены еще на 25-30%», — подчеркнул Афанасьев, добавив, что предприятия работают по самыми современными технологиям.



«Однако мы мало что делаем для пополнения сырьевой базы: почти100% витаминов и аминокислот, пробиотиков и пребиотиков мы все еще поставляем из-за рубежа, что серьезно влияет на цену конечного продукта», — подчеркнул глава Союза комбикормщиков. При этом он отметил, что если еще семь лет назад доля премиксов в стоимости комбикормов не превышала 1%, то сегодня она достигла 7%. «Цены на биологически активные вещества серьезно возросли, и сейчас самое время развивать нашу микробиологическую промышленность максимально активно», — заключил Афанасьев.

