В Липецкой области построят завод по производству мясокостной муки за 1,5 млрд рублей

Мощность производства составит 15 тысяч тонн муки и 3,3 тысячи тонн животного жира в год Легион-Медиа

Компания «АСК» стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», сообщает пресс-служба администрации региона. В апреле стало известно, что «АСК» планирует запустить производство мясокостной муки мощностью 15 тыс. т в год и 3,3 тыс. т животного жира для замещения импорта. Тогда стоимость проекта оценивалась в 1,27 млрд руб., сейчас объем заявленных инвестиций увеличился до 1,5 млрд руб.



Производственная мощность нового предприятия составит 5,4 тыс. т сырья в месяц. Кроме того, новый резидент ОЭЗ «Липецк» займется переработкой и утилизацией всех видов отходов животного происхождения на территории Липецкой области. На данный момент в регионе нет мощностей по переработке подобных отходов.



Спрос на мясокостную муку в России есть, но она должна быть стабильного качества, чтобы производители кормов были уверены в ее безопасности, говорит гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков. «Если строится новый завод, то, я подозреваю, там будет высококачественная мука, которая будет востребована. Мы импортируем муку не от хорошей жизни, а потому что отечественная не всегда качественная», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Насколько указанные объемы производства будут востребованы на момент запуска завода в эксплуатацию с учетом меняющегося на фоне пандемии мира и падающего спроса — это большой вопрос, считает руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. «Есть ли у компании сырьевая база для производства? Либо они планируют собирать и утилизировать сырье от локальных производителей? Тогда нужно понимать, насколько их технологические производителей позволяют загружать предполагаемые производственные мощности», — сказал «Агроинвестору» Михнюк.



Кроме того, он считает, что мясокостная мука на сегодняшний день не является основным источником протеина при производстве кормов. Михнюк добавляет, что, вероятно, выпуск мясокостной муки — это сервисная функция к реализации проекта по утилизации остатков мясного производства, который также планирует запустить «АСК». «Все-таки, я думаю, что в основе лежит получение выгоды от утилизации», — добавляет он. А если у компании есть деньги, которые она готова инвестировать, лучше подумать о производстве аминокислот. Мясокостная мука не так актуальна, как другие импортозависимые ингредиенты комбикормов (ферменты, аминокислоты и пр.), заключает эксперт.



По информации kartoteka.ru , АО «АСК» было зарегистрировано в ОЭЗ «Липецк» в конце марта 2020-го. Уставной капитал компании составляет 10 млн руб. 63% принадлежат вологодскому АО «Агентство «Сельхозкорма».

