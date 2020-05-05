«Агроинвестор»



Корма, которые будут выпускаться в Астраханской области, — это собственная разработка инвестора. «Компанией разработаны рецептуры, а также биотехнологии переработки белковых компонентов корма, позволяющие использовать в качестве основного источника белка соевый, рапсовый и хлопковый шрот, а также перьевую муку и мясокостные отходы птицепереработки», — говорится в сообщении ОЭЗ. Эта технология позволяет увеличить степень переваримости белка до 86-92%, а также отказаться от использования импортного соевого шрота.