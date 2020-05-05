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Компании
«Рыбные корма» инвестируют 1,3 млрд руб. в производство мальковых и продукционных кормов для рыбоводческих хозяйств России в Астраханской области
Агроинвестор
5 мая 2020
Проект стартует в конце этого года и будет реализован в несколько этапов, плановая мощность завода составит 50 тыс. т продукции в год, а общий размер инвестиций превысит 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», резидентом которой является компания
журнал «Агроинвестор»
май 2020
Фото: Shutterstock


Корма, которые будут выпускаться в Астраханской области, — это собственная разработка инвестора. «Компанией разработаны рецептуры, а также биотехнологии переработки белковых компонентов корма, позволяющие использовать в качестве основного источника белка соевый, рапсовый и хлопковый шрот, а также перьевую муку и мясокостные отходы птицепереработки», — говорится в сообщении ОЭЗ. Эта технология позволяет увеличить степень переваримости белка до 86-92%, а также отказаться от использования импортного соевого шрота.

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