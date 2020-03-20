В производство рыбных кормов инвестируют 1,3 млрд рублей

Мальковые и продукционные корма для рыбоводческих хозяйств России начнут выпускать в Астраханской области в конце этого года. Проект компании «Рыбные корма» будет реализован в несколько этапов, плановая мощность завода составит 50 тыс. т продукции в год, а общий размер инвестиций превысит 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», резидентом которой является компания.

Корма, которые будут выпускаться в Астраханской области, — это собственная разработка инвестора. «Компанией разработаны рецептуры, а также биотехнологии переработки белковых компонентов корма, позволяющие использовать в качестве основного источника белка соевый, рапсовый и хлопковый шрот, а также перьевую муку и мясокостные отходы птицепереработки», — говорится в сообщении ОЭЗ. Эта технология позволяет увеличить степень переваримости белка до 86-92%, а также отказаться от использования импортного соевого шрота.

В сообщении также подчеркивается, что в качестве основных поставщиков сырья выступят аграрии Астраханской области. Целевые рынки сбыта продукции — Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Центральный федеральные округа.

Как сообщалось ранее, основной специализацией предприятия станут корма для осетра и сома, но также будут выпускаться корма для форели, лосося, сибаса и дорадо. Еще в 2018-м году, когда компания стала резидентом ОЭЗ, были разработаны рецептуры для всех видов корма, позволяющие учитывать рыночную конъюнктуру и изменять состав ингредиентов для оптимального баланса цены и качества.

Сегмент рыбных кормов показывает наиболее высокие темпы роста в мировой рыбной индустрии наравне с продукцией товарной аквакультуры, рыбной мукой и жиром, продукцией его глубокой переработки. Это обусловлено потребностями в удовлетворении растущего массового спроса на белковосодержащую продукцию, говорится в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Темпы и масштабы развития товарной аквакультуры в России значительно отстают от уровня лидирующих в этом направлении государств. Одна из причин — зависимость рыбоводческих предприятий от импорта кормов.

Согласно проекту «Морские биотехнологии», который предполагает производство инновационной продукции и рыбных кормов, в этот сектор будет инвестировано около 118 млрд руб. За счет этого к 2030 году производство рыбных кормов составит 525 тыс. т. Это полностью удовлетворит спрос и потребности отечественных рыбоводных хозяйств, следует из стратегии. «Создание индустрии производства рыбных кормов обеспечит кооперацию между сегментами рыболовства и товарной аквакультуры с возможностью выстраивания предприятиями вертикально интегрированных холдингов», — считают авторы документа.

Всего в развитие рыбоводства до 2030 года предполагается инвестировать 613 млрд руб. Также Россия должна занять 25% доли рынка Европейского союза в сегменте продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10% доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте продукции из лососевых видов рыб. Объем производства продукции товарной аквакультуры должен составить 618 тыс. т.

Стратегию будут реализовывать в два этапа: до 2025 года включительно и после. В результате к концу 2030 года объем вылова водных биологических ресурсов увеличится до 5,39 млн т, объем производства товарной аквакультуры — до 618 тыс. т, грузообработка отечественной рыбной продукции в российских портах вырастет до 3 млн т в год.