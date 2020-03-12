В России значительно подорожали кормовые витамины

С января 2020 года витамин Е, нехватка которого отмечается на рынке, подорожал на 58%. Стоимость витамина B5 с начала года увеличилась на 11%. Цена на витамин А в январе-марте выросла на 18%, рассказал «Агроинвестору» представитель группы «Черкизово», крупнейшего в России производителя комбикормов и мяса. «Значительнее всего с января подорожали витамин D3 и биотин: цены на них взлетели на 144% и 143% соответственно, — отмечает он. — Такая ситуация привела к удорожанию премиксов на 6-8%, в стоимости которых на витамины приходится 25%».



Эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом в КНР в начале февраля и продолжающаяся до сих пор, повлекла серьезные нарушения логистических цепей и, как следствие, к срывам сроков поставок не только кормовых добавок, но и сырья для их производства. Об этом «Агроинвестору» рассказал топ-менеджер компании, входящей в пятерку крупнейших российских производителей кормовых добавок, и подтвердил еще один участник отрасли. Россия импортирует почти 100% компонентов для изготовления премиксов, и подавляющая доля этих объемов приходится как раз на Китай, объясняют они. Коронавирусом затронуты, в частности, провинции Чжэцзян, Цзянсу и город Шанхай. Там, вблизи ключевых портов, расположены ведущие заводы-производители витаминов, микроэлементов и других кормовых добавок, большую часть которых Китай поставляет в другие страны. Со второй декады февраля все они приостановили производство.



В провинции Чжэцзян есть крупный порт Нинбо. Жителям городов этой провинции запрещается выходить из дома чаще, чем раз в два дня, что с февраля вызывает сбои в работе портовой инфраструктуры. По тем же причинам в порту Шанхая логистические мощности работают только на 3/5 планового объема. В результате в портах скапливаются грузы, а заводы, которые начали возобновлять работу после того, как вспышка коронавируса в стране пошла на спад, из-за режима карантина сталкиваются с острым дефицитом рабочей силы на фоне огромного количества скопившихся заказов.



В результате у производителей комбикормов и кормовых добавок сформировалось ожидание долговременного дефицита витаминов, что привело к росту цен на них на 20-80% в зависимости от товарной позиции. «Маркерные позиции — витамины А, D3, а также биотин, — говорит топ-менеджер одной из крупнейших компаний-производителей премиксов. — В частности, цены на витамин А только за февраль выросли не меньше, чем на 30%». Сроки стабилизации рынка сейчас невозможно понять, разводит руками он: не поддаются внятному прогнозированию ни дальнейшая эпидемиологическая картина, ни распространение заболевание, ни время появления вакцины, ни меры, которые будут предпринимать правительства стран для сдерживания эпидемии. К концу первого квартала и во втором квартале этого года источник ждет в среднем 30-35%-ного роста рублевых цен на премиксы (в зависимости от концентрации) по отношению к январю, когда о коронавирусе еще не было известно. Однако такой прогноз он озвучил до резкой девальвации рубля. С учетом падения стоимости национальной валюты, дополнительное удорожание может быть еще как минимум на уровне 14%, исходя из текущего курса доллара около 75 руб.



Витамин А за февраль действительно подорожал на 30%, подтверждает исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. «По нашим данным, увеличение цен действительно произошло, однако не так серьезно. Хотя на биотин цена действительно значительно поднялась за последний месяц, но вот стоимость витаминов B2 и C осталась на прежнем уровне, — прокомментировал он. — Ожидать роста цен на премиксы на 30-35% во втором квартале вряд ли стоит, поскольку идет исполнение ранее заключенных контрактов, которые преобладают в производственном портфеле премиксеров. А вот в дальнейшем такая перспектива вполне вероятна».



Сейчас рынок находится в состоянии ожидания — факторы коронавируса и колебания курса доллара и евро действительно могут отразиться на стоимости витаминов, кормовых добавок и премиксов, говорит Михнюк, добавляя, что более точные выводы о значительном скачке цен делать пока рано. «Нужно понимать, что как только ситуация в Китае стабилизируется, все производители там начнут в первую очередь закрывать свои внутренние потребности в кормовых компонентах, сработает феномен отложенного спроса, — продолжает он. — В итоге возможен дефицит определенных категорий кормовых добавок, включая витамины для сторонних потребителей, какой бы ни была цена».



Чтобы не зависеть от мировых цен на сырье, необходимо налаживать собственное производство компонентов для кормов и премиксов, уверен Михнюк. «Мы уже столкнулись с ограничением поставок лизина в конце 2019 — начале 2020 года. Ранее запущенное производство в Белгородской области, способное закрыть 60% потребностей рынка, является хорошим примером начала возрождения производства кормовых добавок и снижения импортозависимости», — подчеркивает он.



В конце 2017 — 2018 годах Россия уже сталкивалась с проблемой значительного роста цен на витамины. Тогда на мировом рынке резко сократился объем предложения из-за временного закрытия части китайских предприятий на модернизацию в рамках политики «чистое небо». Кроме того, осенью 2017-го произошел пожар на площадке BASF, компания поставляла на российский рынок порядка 46% витамина A, и 36% витамина Е. Если в сентябре-октябре 2017 года цена на витамин A1000 в Европе находилась на уровне 50-75 евро/кг, то после пожара на заводе к январю 2018-го она поднялась до 400 евро/кг. Запрос «Агроинвестора» в BASF с просьбой прокомментировать нынешнюю ситуацию на рынке пока остался без ответа.



Между тем, официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, сообщает агентство «Синьхуа». «В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные», — сказал он. Представитель ведомства добавил, что новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом сохраняется на сравнительно низком уровне. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.



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