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Рынки
Минсельхоз разработал программу развития кормовой индустрии
Агроинвестор
9 января 2020
Агроведомство совместно с Минобрнауки и Российской академией наук разработало проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», которая войдет в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП)
журнал «Агроинвестор»
январь 2020
Фото: Д. Абрамов


Проект подпрограммы включает три направления. Первое предполагает развитие технологий кормопроизводства, решение задачи повышения качества заготавливаемых кормов, а также развитие селекции и семеноводства кормовых агрокультур и создание новых биологических средств защиты растений. Предстоит также увеличить выпуск биологических препаратов на основе ферментов, бактериальных культур и комплексных ферментно-бактериальных препаратов для приготовления силоса и сенажа. Второе направление предусматривает развитие технологий производства сбалансированных комбикормов и их ингредиентов для улучшения конверсии. Третье включает развитие производства кормовых добавок для повышения сбалансированности и эффективности использования кормов, увеличения продуктивности и поддержания здоровья животных.

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