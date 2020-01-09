Минсельхоз разработал программу развития кормовой индустрии



Проект подпрограммы включает три направления. Первое предполагает развитие технологий кормопроизводства, решение задачи повышения качества заготавливаемых кормов, а также развитие селекции и семеноводства кормовых агрокультур и создание новых биологических средств защиты растений. Предстоит также увеличить выпуск биологических препаратов на основе ферментов, бактериальных культур и комплексных ферментно-бактериальных препаратов для приготовления силоса и сенажа. Второе направление предусматривает развитие технологий производства сбалансированных комбикормов и их ингредиентов для улучшения конверсии. Третье включает развитие производства кормовых добавок для повышения сбалансированности и эффективности использования кормов, увеличения продуктивности и поддержания здоровья животных.