Производство комбикормов обновило рекорд

По данным Росстата, в октябре было произведено почти 2,6 млн т комбикормов — на 5,5% больше, чем в сентябре, и на 4,6% выше уровня октября 2018 года. Это новый месячный рекорд, обращает внимание портал SoyaNews. По его подсчетам, за десять месяцев выпуск комбикормов увеличился на 3,3% примерно до 24,6 млн т.

В структуре производства по-прежнему преобладают комбикорма для птицы: за десять месяцев было выпущено около 12,8 млн т (на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе в октябре — 1,3 млн т (плюс 0,9% к октябрю 2018-го). Драйвером отрасли стали комбикорма для свиней, производство которых по итогам десяти месяцев выросло на 8,6% до 9,8 млн т. В том числе в октябре объем увеличился на 10,3% в годовом выражении и превысил 1 млн т. Также расширяется производство комбикормов для КРС: за десять месяцев оно прибавило 4,3% почти до 1,9 млн т, правда, в октябре было снижение на 0,1% к октябрю 2018-го, до 186,5 тыс. т.

Общий тренд говорит о том, что в целом в этом году объем выпуска комбикормов в стране вырастет, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. В 2020-м производство будет продолжать расти, но уже не так динамично, поскольку нет информации о запуске крупных животноводческих проектов, которые могли бы серьезно повлиять на повышения спроса на корма, считает он.

Однако в отрасли развивается направление производства компонентов кормов, в частности кормовых добавок. Так, например, компания «Мегамикс» в октябре представила инновационную разработку — сухой витамин Е с концентрацией активного вещества 60%. Старт продаж намечен на первый квартал 2020 года. Потенциал новой производственной линии — свыше 12 тыс. т в год. В конце ноября «Мустанг. Технологии кормления» запустил завод по производству кормов и кормовых добавок в Подмосковье, вложив 1,7 млрд руб. Производственная мощность — 100 тыс. т комбикормов и концентратов и 20 тыс. т премиксов в год, сообщал Минсельхозпрод Московской области. По информации «РБК Черноземье», холдинг UBM (Венгрия) — производитель кормов и защищенной сои — решил построить завод по выпуску высокобелковых компонентов в Воронежской области, объем инвестиций оценивается в 6 млн евро.

В октябре в России было выпущено 11,2 тыс. т премиксов для свиней — в 1,32 раза больше, чем годом ранее, 13,1 тыс. т — для КРС (рост в 1,37 раза), правда, производство премиксов для птицы сократилось на 26,2% относительно октября 2018-го, составив 18,3 тыс. т, сообщает SoyaNews.

Цены на корма в ближайшее время будут расти, считает Сергей Михнюк. «Основная стоимость производства кормов складывается из двух составляющих: цены на носитель и стоимости наносимых кормовых добавок. Стоимость зерна сейчас находится на пике, и пока непонятно, будет ли в ближайшее время снижение, — поясняет он. — Кормовые добавки мы в основном импортируем. Даже если курс рубля будет стабильным, не исключено, что импортеры поднимут цены, заложив в них издержки по компенсации расходов на ретроспективную доплату разницы НДС».

Из-за ситуации с доначислением НДС в этом году комбикормовая отрасль чувствовала себя достаточно нервно, продолжает Михнюк. «Будем смотреть на развитие ситуации: есть как выигранные, так и проигранные судебные дела», — говорит он. Союз надеется, что у импортеров будет возможность подать иски, чтобы вернуть неправомерно доначисленные им суммы НДС. 26 ноября вышло постановление Верховного суда «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», где отражены базовые принципы при рассмотрении возникающих споров, уточняет Михнюк. Также все участники кормового рынка сталкиваются с другими новациями, которые не имеют однозначного трактования. Например, на сегодняшний день нет информации о перечне антимикробных препаратов, оборот которых будет ограничен с 1 января 2020 года, добавляет глава союза.