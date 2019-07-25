Минфин: импортеры кормовых добавок могут быть избавлены от доплаты НДС

Импортеры кормовых добавок могут быть освобождены от необходимости доплатить НДС за последние три года, заявил замминистра финансов России Илья Трунин. По его словам, это произойдет в случае, если соответствующему постановлению будет придана обратная сила, передает ТАСС. «Раньше была неопределенность, а с 1 апреля неопределенности нет, все освобождается. Можно придать постановлению обратную силу и все освободить задним числом. Просто надо, чтобы это кто-то сделал», — сказал Трунин.



С 1 апреля 2019 года вступили в силу изменения в постановление 908, в которых кормовые добавки напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%. При этом импортеры кормовых добавок платили НДС по ставке 10% и до этого времени, определяя кормовые добавки как «продукты, используемые для кормления животных». В 2016—2017 годах правоохранительными подразделениями таможенных органов были возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного заявления льготы по применению ставки НДС. Таможенная служба потребовала пересчитать ставку НДС с 10% на 18%, мотивируя это тем, что кормовые добавки (например, холин хлорида) непосредственно не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу, и не являются ни зерном, ни комбикормом, ни кормовой смесью. 29 декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором указывалось, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 года — 20%. Минсельхоз, в свою очередь, выступал против применения повышенной ставки.



В результате импортерам кормовых добавок грозит доначисление НДС на общую сумму 2,5 млрд руб., ранее заявлял бизнес-омбудсмен России Борис Титов. В марте он обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с призывом инициировать согласительные внутриправительственные процедуры, которые избавили бы импортеров от доначислений, которые приведут «к критическим потерям» участников рынка. Национальный кормовой союз (НКС) оценивает возможный объем доначислений в сумму 2,5-4 млрд руб.



По словам исполнительного директора НКС Сергея Михнюка, диапазон доначислений компаниям — от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей.



В такой ситуации иностранные поставщики отказываются от работы на российском рынке, констатирует Михнюк. «Так, три немецких компании решили для себя закрыть российский рынок, так как вести бизнес в таких неопределенных условиях они не готовы. А любое выбытие импортера существенно сказывается на потребителях кормовых добавок, так как выстроенная на этих добавках рецептура разрушается, а перестраивание на новую занимает не один месяц», — сказал «Агроинвестору» Михнюк. Кроме того, уход поставщиков с рынка несет риски перекоса в спросе и предложении ключевых позиций, например, холин хлорида, предупреждает он. А это, в свою очередь, грозит ростом цен на комбикорма и животноводческую продукцию.



Поэтому слова Трунина позитивно воспринимаются отраслью, отмечает он. В то же время придание постановлению о льготном НДС обратной силы означает выпуск нового постановления правительства, а значит, прохождение по всем инстанциям, которое займет не менее полугода, предупреждает Михнюк. «На этот период необходимо выпустить некое письмо от Минфина к ФТС о приостановке всех проверочных мероприятий. Также каким-то образом нужно заморозить все судебные разбирательства по вопросу о доначислении НДС», — обращает внимание он. А в будущем, по его словам, следует также инициировать принятие законопроекта о внесении поправок в Налоговый кодекс, которыми добавить в статью 164 термин «кормовые добавки». «Цель экспорта агропродукции на $45 млрд к 2024 году должна достигаться не только за счет зерна. А производителям продукции животноводства в такой неопределенной ситуации говорить о доверии и желании вкладываться в производство не приходится», — уверен Михнюк.



Как сообщалось ранее, средняя цена производителей комбикормов в России за последний год выросла на 24% и в апреле находилась на уровне 17,8 тыс. руб./т. За первые четыре месяца 2019-го комбикорма подорожали на 8%, а комбикорма для птицы достигли рекордного уровня в 19,2 тыс. руб./т. В июне средняя цена на комбикорма для птицы опустилась до 18,6 тыс. руб./т.

