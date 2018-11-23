«Мираторг» начал выпускать премиксы для кормов

«Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, запустил завод по производству премиксов в Брянской области. Мощность предприятия — 60 тыс. т в год. Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб. Автоматизированный и роботизированный завод выпускает более 20 видов премиксов для основных видов сельхозживотных и птицы. Вся продукция соответствует ГОСТу, сообщает компания. Проект строительства премиксного завода «Мираторг» анонсировал в сентябре прошлого года.



«Наши экономисты посчитали, что если производить премиксы самостоятельно, то это позитивно скажется на себестоимости мяса. На корма приходится порядка 75% себестоимости каждого килограмма, а премиксы позволяют существенно повысить усвояемость комбикорма, положительно влияют на иммунитет и здоровье животных, которых мы выращиваем без применения стимуляторов роста мышечной массы, — рассказал «Агроинвестору» представитель «Мираторга» Дмитрий Сергеев. — Мы не раскрываем показатели рентабельности и нормы прибыли проекта, однако, если бы он не был экономически выгодным, мы бы его не делали».



При этом для холдинга важна не только экономика, но и то, что благодаря собственному производству премиксов добавляется еще один элемент в цепочку прослеживаемости производства и контроля качества продукции. «Мы на своем опыте убедились, что чем больше ты контролируешь все этапы производства мяса, тем лучше: если поставщик вовремя не привез премиксы или нарушил рецептуру, то животные не согласятся подождать и посидеть на диете, пока вы решите вопрос», — отмечает Сергеев. Компания считает немаловажным точно знать, из каких компонентов сделаны премиксы. Сырье для их производства «Мираторг» закупает как в России, так и за рубежом, когда речь идет о компонентах, которые не выпускаются в нашей стране (в частности, витамины, ряд аминокислот и др.).



Кроме того, собственный завод позволяет оперативно менять рецептуры в зависимости от потребностей, продолжает Сергеев. «Если мы скажем стороннему поставщику, что сейчас нам нужен премикс с повышенным содержанием того или иного компонента, он может отказаться оперативно выполнить заказ, например, потому что загружены все производственные линии, — поясняет он. — А свое производство позволяет не только гарантировать поставки, но и расширяет возможности по разработке и корректировке рецептур специально под наши нужды». Учитывая, что у «Мираторга» есть разные виды сельхозживотных, которым нужна широкая линейка комбикормов и премиксов, и их состав варьируется в зависимости от половозрастной группы, собственное производство премиксов абсолютно оправдано, резюмирует он.



Инвестиции в производство премиксов — закономерный шаг «Мираторга», который наряду с другими крупными агрохолдингами проводит политику интеграции наиболее значимых производств в структуру компании, отмечает руководитель департамента маркетингового анализа консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина. Так, уже привычным является создание животноводческими предприятиями комбикормовых заводов, что позволяет обеспечивать животных кормами собственного производства понятного качества в бесперебойном режиме. Премиксы — это следующий шаг, однако, по словам Пармухиной, их выпуск смогут позволить себе только крупнейшие игроки, что, несомненно, обеспечит им доминирующие роли на рынке, так как позволяет снижать себестоимость продукции. Например, свое производство премиксов есть у «Приосколья» («Завод премиксов №1» в Белгородской области), предприятие полностью закрывает потребности холдинга, знает эксперт.



«Мираторга» за счет нового завода также рассчитывает полностью обеспечить потребности своего животноводческого дивизиона в премиксах, так же часть продукции планируется поставлять на рынок. Назвать конкретные объемы продаж Сергеев затрудняется: доля будет варьироваться в зависимости от увеличения потребления внутри предприятий компании. «Завод строился с таким расчетом, что он закроет растущие потребности холдинга, но заложены и поставки на рынок — это будет двузначный процент», — говорит он.



По данным Росстата, в прошлом году в стране было выпущено 421 тыс. т премиксов, что на 30,6% больше, чем в 2016-м. Средняя стоимость была на уровне 78 тыс. руб./т — на 1,7% меньше, чем в 2016-м. На фоне роста предложения благодаря поставкам «Мираторга» и увеличению конкуренции можно рассчитывать на снижение цен, что сделает премиксы более доступными, в том числе для небольших животноводческих предприятий. По словам Сергеева, холдинг готов оказывать весь спектр услуг от консалтинга, разработки рецептур и программ кормления до непосредственного производства под клиента. При этом мощность завода в перспективе может быть увеличена, однако конкретные параметры компания пока не раскрывает.



Хотя отечественный рынок премиксов сейчас достаточно конкурентный, «Мираторг» сможет занять свое место на рынке, как минимум потому, что у него есть крупный ключевой потребитель — свои же предприятия, и развитая логистическая база, а также благодаря расширению рынка премиксов и импортозамещению, уверена Пармухина. При этом риски для нового бизнеса холдинга она считает такими же, как и для других предприятий этого сектора — импортозависимость производства. «Объем выпуска премиксов в России увеличивается, однако отрасль остается зависимой от ввоза компонентов, главным образом, витаминов и аминокислот», — добавляет она.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей, производством готовых блюд. Кроме того, холдинг реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строит МЭЗ для выпуска растительных масел. По итогам прошлого года «Мираторг» занял вторые места среди крупнейших производителей мяса (521 тыс. т в убойном весе) и комбикормов (1,46 млн т) в рейтингах «Агроинвестора». За январь-сентябрь этого года холдинг выпустил 1,14 млн т комбикормов, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





