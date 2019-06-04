Цены на комбикорма достигли максимума

Средняя цена производителей комбикормов в России за последний год выросла на 24% и в апреле находилась на уровне 17,8 тыс. руб./т, следует из данных Росстата. За первые четыре месяца 2019-го комбикорма подорожали на 8%. Наиболее значительное изменение наблюдалось в Центральном федеральном округе, где комбикорма в годовом выражении увеличились в цене на 26,5% до 18 тыс. руб./т, в Поволжье рост составил 25%, на Урале — 24,5%.



В частности, цены на комбикорма для птицы в апреле поднялись еще на 0,7% и достигли рекордного уровня в 19,2 тыс. руб./т. По сравнению с апрелем 2018-го рост оценивается в 22%. Самые высокие цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы зафиксированы в Южном и Центральном федеральных округах — 22,9 тыс. руб./т и 19,8 тыс. руб./т соответственно, самые низкие — в Сибири (14,5 тыс. руб./т).



Средняя цена комбикормов для свиней в годовом выражении увеличилась на 25% до 16,3 тыс. руб./т. Максимального за последние три года показателя она достигала в январе — 16,4 тыс. руб./т, после чего незначительно опустилась. Самые дорогие комбикорма продаются на Юге (18,5 тыс. руб./т) и Урале (17,7 тыс. руб./т), самые дешевые — в Сибири (10,8 тыс. руб./т). Комбикорма для КРС по сравнению с апрелем 2018-го в среднем по стране подорожали на 23% до 13,4 тыс. руб./т, что является самым высоким уровнем с начала 2017 года. В январе-апреле текущего года рост составил 3%.



К динамике цен на комбикорма следует подходить с осторожностью, так как они являются средними по широкому разноплановому ассортименту, отмечает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. «Например, для свиней СК-1 стоит около 11 тыс. руб./т, а СК-3 — около 44 тыс. руб./т. То есть цены на корма могут не измениться, а измениться структура их производства, что в результате приведет к корректировке средней цены Росстата», — прокомментировал Никиточкин «Агроинвестору». Тем не менее повышательная динамика за последний год является довольно однозначной, признает он. «Ключевой фактор — рост цен на основные ингредиенты кормов. Так, пшеница, по данным Росстата, подорожала на 57%, кукуруза — на 59%», — отмечает аналитик.



Однако с лета в России ожидается видимое снижение цен на зерновые, что должно привести к уменьшению цен на корма во второй половине 2019 года. «Минсельхоз США ожидает исторический рекорд производства пшеницы в этом году в размере около 777 млн т, мировые биржевые цены начали снижаться еще с февраля-марта», — поясняет Никиточкин. При этом изменения цен на различные типы зерновых и масличных очень волатильны, и достоверно спрогнозировать себестоимость кормов даже в ближайшей перспективе очень сложно. «Поэтому комбикормовые заводы не склонны менять рецептуры кормов. Однако некоторые очень высокотехнологичные заводы это делают, оптимизируя себестоимость кормов при определенных ограничениях: сохранение сбалансированности питательных веществ (протеинов, углеводов, жиров, клетчатки) и сохранение питательной ценности кормов в заданном интервале», — добавляет Никиточкин.



После поступления нового урожая цены на комбикорма могут снизиться на 5-7%, прогнозирует президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. «Дальнейшая динамика будет зависеть от цен на зерно, а предпосылки на урожай сейчас неплохие. Что касается остальных ингредиентов — жмыхов, биологически активных веществ и т. д. , то снижения цен на них ждать не приходится», — сказал «Агроинвестору» Афанасьев. Он также напомнил, что после рекордного урожая зерна 2017 года цены на комбикорма упали на 10-12%, поэтому нынешний рост цен в том числе обусловлен эффектом низкой базы.



За последние шесть лет производство комбикормов увеличилось на 42% до 28,9 млн т. По оценке Ernst & Young, массовая доля зерновых ингредиентов в комбикормах в среднем составляет 67%. Так, в комбикормах для свиней 42,9% приходится на пшеницу, 23% — кукурузу, 3,3% — овес; в комбикормах для птицы — 36,6%, 27,3% и 1,3% соответственно. В 2018 году комбикормовая отрасль страны использовала 10,4 млн т пшеницы, 6,8 млн т ячменя, 571 тыс. т кукурузы и 53 тыс. т овса. С учетом «теневого» производства общее использование зерна на кормовые цели, согласно подсчетам Ernst & Young, может достигать 23 млн т.

