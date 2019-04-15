К 2025 году производство комбикормов в России достигнет 40 млн тонн

В ближайшие два года объем производства комбикормов в России увеличится на 6,6% до 30,8 млн т. Такой прогноз озвучил начальник отдела кормовых ресурсов департамента животноводства и племенного дела ведомства Данила Макаров на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019. В том числе к 2020 году выпуск комбикормов для птицы вырастет на 7,4% к уровню 2018-го, до 16,6 млн т, комбикормов для свиней — на 6% до 11,7 млн т, для КРС — на 3,6% до 2,3 млн т.



Прогноз Союза комбикормщиков России выше и составляет 32 млн т к 2020 году. Как сообщил президент союза Валерий Афанасьев, если проанализировать объемы производства за последние три-четыре года, то потребность в комбикормовой продукции увеличивалась в среднем на 4,6-4,7% в год. «Это составляет в переводе на комбикорма 1,7-1,8 млн т», — подсчитал Афанасьев. При этом, по его данным, доля комбикормов для птицеводов в общем объеме производства снижается. «В прошлом году по отношению к 2017-му всего на 1,2-1,3% увеличили объемы производства, то есть по птицеводству подходим к пределу производства комбикормов. Что касается свиноводства, то по нашим подсчетам, производство комбикормов в 2018 году по отношению к 2017-му увеличилось почти на 9%. Это говорит о том, что потребность в комбикормах в свиноводстве растет и в основном за счет свиноводства мы нарастили объемы производства в среднем на 4,2%», — рассказал Афанасьев.



К 2025 году, согласно прогнозу союза, производство комбикормов в стране достигнет отметки в 40 млн т. В целом мощности российских комбикормовых заводов Союз комбикормщиков оценивает в 36 млн т, а к 2025 году они составят 45 млн т. В то же время потребность страны в комбикормах составляет 42 млн т, а к 2025-му вырастет до 60 млн т, сослался Афанасьев на подсчеты экономистов. «Поэтому если стремиться к этим показателям, у нас объемам еще расти и расти», — заключил он.



В этой связи он указал на очень малые объемы выпуска комбикормов для рыб, особенно для ценных пород. Так, последних в прошлом году было произведено лишь 10 тыс. т. Однако господдержка аквакультуры должна привести к активному росту этого показателя в ближайшие годы, уверен Афанасьев. «Я думаю, если будут выделяться такие деньги, которые выделялись когда-то на развитие птицеводства, то осилим этот рынок и к 2020 году только для ценных пород рыб будем производить 100 тыс. т комбикормов», — предположил Афанасьев.



В то же время на развитие комбикормовых предприятий и их инвестиционные планы негативно влияет рост цен на сырье, в первую очередь на зерно, заметил управляющий Глазовским комбикормовым заводом (входит в «Комос групп») Юрий Швалев. Подорожание сырья оказывает значительное влияние на работу потребителей комбикормов, особенно на небольшие птицеводческие и свиноводческие предприятия. «Он испытывают давление со стороны роста цен на зерно и комбикорма, которые сами не могут произвести, часть из них уходит с рынка. В связи с этим падает доходность и комбикормового производства, потому что клиент не готов платить даже за очень качественные комбикорма. И для того, чтобы его сохранить, многие предприятия поступаются своей маржой», — пояснил Швалев. Кроме того, ценовая ситуация вынудила комбикормовых производителей развивать новые продукты. Так, на фоне подорожания пшеницы Глазовский завод увеличил использование ржи. «Мы никогда столько ржи не использовали, как в этом году», — констатировал Швалев.



В ходе конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Агроинвестор» представил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов по итогам 2018 года. В четвертый раз подряд первое место заняла группа «Черкизово» с объемом производства 1,83 млн т. На втором месте — «Мираторг» (1,53 млн т), на третьем — ГАП «Ресурс» (1,1 млн т). В целом топ-25 крупнейших российских производителей выпустили около 14,8 млн т комбикормов — 51% от общего объема производства в стране.

