Cargill закрывает комбикормовый завод в Ленинградской области

«Каргилл», российское представительство международного концерна Cargill, закрывает комбикормовый завод «Провими-Волосово» в Ленинградской области. Как сказал «Агроинвестору» представитель компании, производство будет остановлено к 1 июля. «В результате комплексного анализа ситуации на российском рынке и возможностей бизнеса по кормлению животных в России руководство компании приняло решение о закрытии завода в Волосово», — сообщила компания, добавив, что подготовка к прекращению работы была начата еще в марте.



«Каргилл» активно ведет переговоры с потенциальными покупателями, рассказала представитель компании. Как говорится на ее сайте, завод в Волосово выпускает полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты, кормовые смеси, белково-витаминно-минеральные концентраты для сельскохозяйственных животных и птицы в рассыпном и гранулированном виде. В отчете главы Волосовского муниципального района за 2017 год завод назывался лидером промышленного производства. В документе говорится, что за год предприятие выпустило 133,4 тыс. т комбикормов и 2,1 тыс. т белково-витаминных добавок, объем отгруженной продукции в два раза превысил уровень 2016 года и составил 3,5 млрд руб. «Предприятие своевременно отреагировало на структурные изменения рынка готовых кормов и провело переориентацию завода. Было увеличено производство комбикормов и сокращен выпуск добавок, продолжены вложения в модернизацию производственного процесса», — отмечалось в отчете. Согласно представленной в нем информации, на предприятии занято 83 человека.



Завод «Провими-Волосово» вошел в состав Cargill в 2011 году в рамках приобретения компании «Провими». Стоимость сделки составила 1,5 млрд евро, кроме завода в Ленинградской области было куплено еще три комбикормовых предприятия — в Московской, Ростовской и Самарской областях. Позднее «Каргилл» продала завод в Самарской области агрохолдингу «Био-Тон». Тогда компания сообщала, что решение стало «частью долгосрочной стратегии развития профильного бизнеса», но заверяла в «продолжении инвестиций и дальнейшем развитии бизнеса по производству премиксов, добавок и комбикормов».



Сейчас «Каргилл» также заявляет о намерении продолжать конкурировать на российском рынке комбикормов. «Бизнес по кормлению животных продолжает развиваться и проводить техническое обновление на своих предприятиях, расширять ассортимент продуктов и услуг», — говорится в сообщении компании. В ноябре заявлялось, что компания намерена к 2021 году построить завод по производству готовых кормов для животных в Липецкой области, инвестиции в проект оценивались в 3,7 млрд руб.



Независимым комбикормовым заводам Северо-Запада страны приходится преодолевать очевидные трудности при сбыте продукции: производство мяса птицы в федеральном округе составляет всего 7,8% от общероссийского, а свинины еще меньше — 5,8%, отмечает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. При этом логистическое плечо в комбикормовой отрасли имеет важное значение, так как стоимость доставки составляет значительную часть себестоимости продукции. «Данная тенденция в 2018 году нашла отражение и в деятельности комбикормового завода им. Кирова, снизившего производство на 23,5 тыс. т, а Тосненский комбикормовый завод, также расположенный в Ленинградской области, в 2018-м был загружен только на 30%», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. На этом фоне, а также в условиях общего сокращения доли независимых производителей комбикормов эксперт считает продажу завода полностью оправданной. В то же время, по словам Никиточкина, потенциальный покупатель неочевиден вследствие того, что основные проекты по увеличению производства мяса сосредоточены в Центре страны.



Находясь на Северо-Западе, Волосовский комбикормовый завод весьма ограничен в клиентской базе, соглашается партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. А если говорить о полнорационных кормах, то сырье для них завозится из других регионов, что также является затратным. «В регионе есть крупные местные игроки, но многие по разным причинам переходят на собственное производство кормов. Есть и другие независимые производители кормов, что повышает конкуренцию», — сказал «Агроинвестору» Шафоростов. Кроме того, он не исключил, что Cargill решил уйти от объемных производств полнорационных кормов в сторону более маржинальных продуктов (премиксов и добавок), в дистрибуции которых традиционно силен благодаря сервисной модели.



Компания Cargill ведет свою историю с 1865 года и занимается глобальными поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров. В 2018 финансовом году выручка от продаж Cargill составила $114,7 млрд, чистая прибыль — $3,1 млрд. В России представительство «Каргилл» работает с 1991 года, кроме производства и реализации комбикормов оно занимается трейдингом зерна и маслосемян, переработкой растительных масел и мяса птицы, производством пищевых ингредиентов. По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2017/18 компания «Каргилл» занимала пятое место среди крупнейших российских экспортеров зерна, отгрузив за рубеж 2,6 млн т зерновых.

