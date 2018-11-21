Cargill вложит 3,7 млрд рублей в новый завод по производству кормов

Международный концерн Cargill планирует к 2021 году построить завод по производству готовых кормов для животных. Как сообщается на инвестиционном портале Липецкой области, предприятие будет возведено в особой экономической зоне «Липецк», общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд руб.



Реализацией проекта будет заниматься ООО «Каргилл Липецк», на заседании экспертного совета ОЭЗ «Липецк» компания получила статус резидента. По данным kartoteka.ru, ООО «Каргилл Липецк» создано в августе 2018 года, его 100% владельцем является американская Cargill Incorporated. На сайте ОЭЗ «Липецк» сообщается, что «Каргилл Липецк» планирует продавать готовую продукцию крупным и средним фермам. «Производство компании будет основано на уникальных знаниях, полученных и протестированных исследовательским институтом Cargill. Реализация продукции покупателям будет сопровождаться оказанием технической поддержки, в том числе аудитом производственных показателей животноводческих ферм, консультированием при выборе кормов и составлении программ кормления», — говорится в сообщении. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.



Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на заседании экспертного совета не исключил, что в будущем проект будет масштабирован. «Я знаком с вашей структурой. И я не вижу ни одного основания, чтобы в Липецкой области у вас не появилось два-три завода», — приводит «Коммерсантъ» слова Артамонова.



По итогам 2016 года «Каргилл» занимал четвертое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей кормов с оценочным показателем в 850 тыс. т. Сама компания не раскрывает показатели «в силу коммерческой чувствительности этих данных». Потенциал для дальнейшего роста производства есть, уверен исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Емкость рынка остается высокой, поэтому данное направление является перспективным, особенно в случае так называемого контрактного производства, то есть создания гибкой по исполнению заказов производственной линии, которая позволяет выпускать продукцию с разными наполнителями и под разные цели и быстро реагировать на изменения заказов», — сказал «Агроинвестору» Михнюк. В прошлом году производство комбикормов всех видов в России выросло на 7% до 27,6 млн т. К 2020 году, согласно прогнозу Минсельхоза, объем может увеличиться до 30,8 млн т.



Cargill начал производство кормов для российских производителей мясной и молочной продукции в 2009 году, в 2011-м на производственной площадке «Каргилл» в городе Ефремов Тульской области был запущен завод по выпуску стартерных и престартерных кормов для поросят и цыплят. В октябре 2011-го после приобретения компании «Провими» в состав «Каргилл» в России вошли еще несколько предприятий по производству кормов в городах Азов, Волосово и Клин. В конце 2017-го стало известно, что одно из предприятий, входивших в «Провими», — комбикормовый завод в поселке Безенчук Самарской области - продан агрохолдингу «Био-Тон». Как сообщала тогда компания, решение стало «частью долгосрочной стратегии развития профильного бизнеса «Каргилл» по кормлению животных в России».

