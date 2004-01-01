Начала работу V отраслевая бизнес-конференция Russian Feed Industy — «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства», организованная журналом «Агроинвестор». Мероприятие открыл директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов. По поручению главы агроведомства Александра Ткачева он зачитал приветствие участникам конференции. «Успешное развитие сельского хозяйства напрямую зависит от слаженной и эффективной работы всего агропромышленного комплекса, в том числе комбикормовой промышленности. Для наиболее полного использования генетического потенциала животных и птицы важна качественная кормовая база», — процитировал Амерханов.



В ходе своего выступления руководитель департамента отметил, что в прошлом году в животноводческой отрасли сохранилась позитивная динамика, так, производство мяса скота и птицы увеличилось на 464 тыс. т почти до 14 млн т. Если нынешний темп роста сохранится, то к 2020 году прирост составит 1 млн т, оценил Амерханов.



Увеличение показателей в животноводстве обеспечили свино- и птицеводство, тогда как в секторе производства молока продолжается стагнация — валовые надои держатся на уровне 30,7 млн т. Однако сельхозорганизации и КФХ наращивают производство, что не может не радовать, сказал Амерханов. «Если такая тенденция сохранится, то к 2020 году производство молока достигнет 31,9 млн т», — считает чиновник.



Чтобы обеспечить динамичное развитие животноводства, важно обеспечить отрасль кормами. Их производство по итогам прошлого года увеличилось примерно на 4%, составив 25,8 млн т. Лидерами по объему выпуска продукции стали Центральный (более 10 млн т), Приволжский (свыше 5 млн т) и Уральский (2,5 млн т) федеральные округа, что связано с высокой концентрацией там свиноводческих и птицеводческих предприятий.



«К 2025 году для обеспечения потребностей животноводства потребуется до 38 млн т комбикормов», — отметил Амерханов. Чтобы кормовая индустрия продолжила развиваться, государство поддерживает производителей: сейчас субсидируется 77 договоров на общую сумму инвестиций в 22 млрд руб., объем господдержки по ним составляет почти 5 млрд руб., сказал чиновник.

