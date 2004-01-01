Топ-20 по кормам: лидеры рынка в 2016 году произвели 49% всех комбикормов в стране

Зависимость отрасли от импортных компонентов в прошлом году заметно не снизилась, говорит Владимир Манаенков. Однако наметился тренд их замещения, например, белгородский «Завод премиксов № 1» (входит в «Приосколье») начал производство лизина, в начале 2018-го эту аминокислоту начнет выпускать «ДонБиоТех» в партнерстве с Evonik. «Примерно к 2025 году мы должны закрыть потребность в лизине за счет собственного производства», — говорит Манаенков. В 2016 году импортозависимость по компонентам кормов все же несколько снизилась, считает Надежда Орлова — в частности, по кормовым аминокислотам за счет организации в России производства лизина. Также сейчас есть разработки по выпуску витаминов группы В (В2 и В12), треонина, валина, органических микроэлементных комплексов, ферментных препаратов (фитаза, ксилоназа, бета-глюканаза), продолжает Манаенков. В ближайшие пять-семь лет они будут производиться в России, хотя полностью закрыть потребность в кормовых компонентах такого рода все же не получится, признает эксперт. По словам Михаила Фролова, процесс замещения импорта компонентов кормов очень медленный и займет 5−10 лет, возможно, больше.

На первом этапе «Агроинвестор» провел мониторинг открытых источников, отобрав потенциально крупных производителей комбикормов. В лонг-лист автоматически вошли участники прошлогоднего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний. Агрохолдинги, специализирующиеся на молочном животноводстве, рассматривались в меньшей степени: КРС потребляет мало комбикорма, стадо скота сокращается, а производство молока в стране не консолидировано. На втором этапе по нескольким источникам, в том числе отчетности компаний, официальным сайтам предприятий, порталам региональных и местных администраций, публикациям в СМИ и др., уточнялись потенциальные производственные мощности компаний, положение в отрасли (упоминались ли объемы производства в сравнении с другими игроками), объемы выпуска кормов в 2014 и 2015 году, также оценивались планы на 2016-й. В результате сформировался пул примерно из 40 игроков, объемы производства которых гарантированно или потенциально могли превысить 250 тыс. т. Показатели производства в 2016 году уточнялись методом обзвона компаний и направления им письменных запросов. Если компания не ответила на запрос, в том числе после напоминаний, или отказалась раскрыть цифры, то объемы ее производства оценивал пул экспертов на основе доступной информации. Рейтинг основан на реальных объемах производства комбикормов в 2016 году, а не на мощностях, которые есть у лидеров рынка. В таблице показатели округлены до целых чисел.

В прошлом году российский рынок комбикормов продолжил расти, прибавив 4% в натуральном выражении до 25,8 млн т. По данным Росстата, производство кормов для птицы увеличилось на 1,2% до 14,2 млн т, для свиней — на 9,1% до 9,4 млн т, для КРС — на 1% до 2 млн т. В 2016 году свиноводство развивалось наиболее интенсивными темпами, при этом сектор птицеводства остается основным потребителем комбикормов, на его долю пришлось около 55% выпущенной продукции, комментирует гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова. По словам исполнительного директора Национального кормового союза Владимира Манаенкова, производство комбикормов стабильно и уверенно увеличивается, причем сектор растет практически прогнозируемыми темпами примерно на 1 млн т в год. Отрасль непрерывно расширяется с 2008 года, правда, в 2016-м динамика замедлилась, обращает внимание эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Это связано с тем, что снизился темп роста животноводства. «По нашим оценкам, фундаментальные факторы развития рынка не изменились: численность сельхозживотных увеличивается, что ведет к росту рынка комбикормов», — говорит директор «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Михаил Фролов. Общая тенденция расширения отрасли сохранилась и в январе-феврале 2017 года: выпуск кормов прибавил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.



Теневой сектор и свободные мощности

По словам Орловой, в 2016 году на рынке сохранились ключевые тренды: высокая — по разным оценкам, 10−60% — доля «теневого» сектора, объемы производства которого не отражены в официальной статистике, превалирование в рецептурах зерновой составляющей, а также значительная зависимость от импортных компонентов. Точно оценить производство кормов агрохолдингами и независимыми заводами затруднительно, поскольку в отрасли всегда существовал так называемый латентный сектор, соглашается Даниил Хотько. Речь идет о тех комбикормовых предприятиях, которые входят в состав крупных животноводческих холдингов или колхозов еще с советских времен. В среднем агрохолдинги выпускают 70−75% кормов в стране, независимые заводы — 20−25%, а на предприятия, которые не отчитываются, приходится около 5%, полагает он. Оценить число участников рынка и совокупную мощность заводов трудно, поскольку есть множество успешных небольших предприятий, которые не всегда попадают в официальную статистику, вторит им Фролов.



Поскольку общую мощность комбикормовых заводов страны Росстат оценивает примерно в 35 млн т, можно сделать вывод, что они загружены чуть более чем на 70%. «Немало крупных заводов строилось на перспективу расширения производства животноводческой продукции, и то, что сейчас они работают не на 100% возможностей — не показатель какой-то проблемы, по мере роста производства мяса будет увеличиваться и выпуск кормов, — уверен Хотько. — Крупные животноводческие холдинги по-прежнему реализуют проекты строительства новых комбикормовых заводов: как только они планируют наращивать выпуск мяса, сразу предусматривают и создание дополнительных комбикормовых мощностей». Тем не менее в этом году, скорее всего, динамика производства комбикормов в стране замедлится до 2−3%, поскольку птице- и свиноводство расширяются не так активно, как раньше, прогнозирует эксперт.



Орлова тоже считает, что незадействованные сейчас 30% мощностей — это новые производства, введенные в последние два-три года, но также и старые предприятия. «Перспективы дальнейшего роста выпуска кормов на уже существующих мощностях будут напрямую зависеть от потребностей животноводства, — говорит она. — Например, вследствие стагнации или замедления развития сектора они останутся избыточными. При необходимости в перспективе продолжится модернизация существующих, а также строительство новых заводов».



А вот по словам Манаенкова, резерв примерно в 9 млн т — это в основном старые заводы, потенциал которых, вероятнее всего, будет сложно реализовать, если возникнет необходимость. «Конечно, бывает, что компания покупает старый завод, инвестирует в его модернизацию и начинает производить корма — такая тенденция была актуальна в последние 10−15 лет. Но сейчас часто выгоднее построить предприятие с нуля, чем купить и развивать старое», — отмечает он. В России есть устаревшие заводы с существенными, но неконкурентоспособными мощностями, солидарен с ним Фролов, однако есть и резервы увеличения объемов производства за счет повышения операционной эффективности и проведения небольшой модернизации. «К сожалению, многие предприятия работают на износ, и часто даже относительно новые заводы, построенные в 1990—2000-х годах, уже нуждаются в модернизации, — акцентирует эксперт. — Многие предприятия можно и нужно модернизировать, однако, если есть возможности, всегда лучше возводить новые».



Агрохолдинги продолжат доминировать

Лукашов полагает, что основные мощности комбикормовых заводов в стране уже загружены и для увеличения производства необходимо строить новые. При этом инвестиционная привлекательность отрасли зависит от ряда факторов. Поскольку корма почти не экспортируются, нужно ориентироваться только на внутренний рынок, а это увеличивает экономические риски. «В отрасли практически нет «случайных» инвесторов», — уверен аналитик.



По мнению Орловой, комбикормовый сектор остается привлекательным для крупных агрохолдингов с полным производственным циклом: собственные мощности позволяют снизить издержки и себестоимость производства. «Доля современных заводов в составе агрохолдингов растет, поскольку компаниям проще самостоятельно производить корма, оперативно менять рецептуры, у многих игроков есть своя сырьевая база», — комментирует Хотько. Кроме того, таким компаниям проще получить более низкие ставки по кредитам, тогда как в условиях снижения доступности заемных средств некоторые средние и мелкие предприятия становятся менее конкурентоспособными.



Именно стремление животноводческих компаний снизить зависимость от покупных кормов стало драйвером роста комбикормовой отрасли в последние годы. По оценке Орловой, сейчас обеспеченность агрохолдингов своими кормами приближается к 90%. «Я полагаю, что самообеспечение комбикормами производителей мяса за последние 10 лет возросло с 40−45% до 80%, — сравнивает Лукашов. — При этом многие стремятся достичь уровня в 100%. Это может означать, что потенциал роста в отрасли еще есть».



Хотько оценивает показатель обеспеченности холдингов собственными кормами в пределах 70%. В дальнейшем он будет расти, а доля рынка независимых заводов — сокращаться, полагает эксперт. Многие из них построены еще в советское время, и, несмотря на проведенную модернизацию, они в любом случае уступают современным предприятиям холдингов, возведенным в последние 10 лет. «Но это не значит, что все животноводы строят свои заводы, некоторые некрупные производители работают с покупными кормами, и это несущественно влияет на себестоимость», — добавляет он.



Крупные компании продолжат расширять собственное производство, а роль независимых комбикормовых заводов будет снижаться. В перспективе им придется уйти с рынка или искать специализированные ниши, категоричен Фролов. Манаенков тоже полагает, что тренд вытеснения с рынка независимых комбикормовых заводов вертикально интегрированными холдингами сохранится, поскольку они эффективнее могут управлять издержками. «Мой прогноз — агрохолдинги будут доминировать на рынке кормов, — комментирует он. — Специфика российского рынка такова, что поставщикам сырья не всегда можно доверять, а в структуре крупных компаний обычно есть растениеводческие сегменты». В таких условиях независимым производителям не очень выгодно работать, поэтому нередко они со временем или входят в структуру холдингов, или сами начинают заниматься животноводством и птицеводством и тем самым тоже приходят к вертикальной интеграции, поскольку просто выпуск кормов — тяжелый бизнес, подчеркивает Манаенков. Актуальность и доминирование интегрированного производства определяются экономической выгодой, гарантией качества и независимостью от поставщиков, резюмирует Орлова.



По ее мнению, в среднесрочной перспективе спрос на продукцию независимых комбикормовых заводов с наибольшей вероятностью сохранится для небольших компаний. Из-за высокой конкуренции на рынке и сложностей с получением господдержки не исключено, что отдельные предприятия закроются. «Агрохолдинги продолжат интегрировать комбикормовые заводы, кроме того, они объявляют новые проекты увеличения производственных мощностей, планируют продажу кормов другим участникам рынка», — говорит эксперт.







№ 1 — « Черкизово

Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает группа «Черкизово» — по сравнению с 2015-м объем производства комбикормов вырос на 75 тыс. т почти до 1,6 млн т. Такая динамика связана с расширением сегментов свино- и птицеводства. По итогам прошлого года холдинг на 9% до 184,8 тыс. т увеличил выпуск свинины (здесь и далее — живой вес), на 6% до 500,3 тыс. т — мяса птицы. Сейчас семь комбикормовых заводов компании в Московской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Брянской областях на 99% обеспечивают потребности птицеводческого и животноводческого подразделений, при этом загрузка предприятий оценивается примерно в 80%. Суммарная проектная мощность заводов превышает 2 млн т кормов в год. «Пока потенциал увеличения производства есть. В будущем, конечно, необходимо расширение мощностей, учитывая рост площадок свиноводства и птицеводства», — уточняет представитель «Черкизово».



Холдинг выпускает корма не только для себя, но и на продажу, правда, всего 1% от общего объема — для КРС. В структуре производства в 2016 году 68% пришлось на комбикорма для птицы, 31% — для свиней. В связи с расширением свиноводческих комплексов в 2017 году «Черкизово» планирует выпустить примерно 1,7 млн т комбикорма. «Сейчас реализуется проект по установке дополнительной линии гранулирования на заводе в Воронежской области, что позволит увеличить мощность производства на 108 тыс. т в год, — рассказывает представитель холдинга. — Также у нас есть планы строительства нового завода в Липецкой области с рекордными объемами производства — около 1 млн т комбикорма в год».



№ 2 — « Мираторг

«Мираторг» по итогам 2016 года сохранил вторую позицию в рейтинге, хотя и сократил разрыв с лидером, увеличив производство комбикормов примерно на 200 тыс. т до 1,55 млн т. Расчетная мощность четырех комбикормовых заводов холдинга в Белгородской и Брянской областях составляет около 1,7 млн т в год. В начале 2017-го на предприятии в Белгородской области компания запустила линию производства кормов для телят мощностью 22,5 тыс. т в год. В прошлом году «Мираторг» продолжил расширять мясной бизнес, нарастив выпуск свинины на 6,2% до 409 тыс. т, бройлера — на 37% до 102,2 тыс. т, говядины — на 53% до 62,1 тыс. т.



№ 3 — « Приосколье

Третье место, как и в прошлогоднем рейтинге, у «Приосколья». Заводы холдинга произвели почти 1,3 млн т кормов, на 26 тыс. т сократив объем по сравнению с 2015-м. В том числе в Белгородской области выпущено 939,4 тыс. т, в Алтайском крае — 118,4 тыс. т, в Тамбовской области — 204,2 тыс. т, уточнила пресс-служба компании. По ее данным, все комбикормовые предприятия агрохолдинга работают на полную мощность и полностью удовлетворяют потребности птицеводческих подразделений группы в кормах. В 2016 году птицефабрики «Приосколья» произвели 627,3 тыс. т мяса птицы, сохранив по этому показателю лидерство в России.







№ 4 — « Каргилл

На четвертой позиции «Агроинвестор» расположил «Каргилл» с оценочным показателем в 850 тыс. т. Как и год назад, компания не предоставила цифры «в силу коммерческой чувствительности этих данных». «Каргилл» является одной из крупнейших частных компаний по производству кормовых продуктов для сельхозживотных и птицы в мире. В России у нее работает завод в Тульской области по выпуску готовых кормов для КРС, где используются побочные продукты крахмало-паточного производства компании. Шесть лет назад СМИ сообщали, что выход построенного в 2009 году предприятия на полную мощность позволит ему выпускать 350 тыс. т кормов в год. Также в состав холдинга входят заводы по производству кормов и концентратов в Ростовской, Ленинградской, Самарской и Московской областях — активы «Провими», которую «Каргилл» поглотил в 2011 году.



На сайте «Провими» сказано, что мощность подмосковного завода «Геркулес» — 1050 т/день, то есть теоретически он может выпускать более 250 тыс. т кормов в год, хотя в 2014 году произвел только около 111,5 тыс. т, следует из годового отчета завода. Отчетность за 2015 и 2016 год не опубликована. Совокупная производительность еще трех заводов — 90 т/час, что может дать в среднем 300 тыс. т в год. В прошлом году эксперты и представитель компании из тройки лидеров рейтинга оценивали возможный объем производства «Каргилл» на уровне 800−900 тыс. т. Директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти «Каргилл» в России Андрей Лян уточняет, что в 2016 году компания отмечала рост во всех сегментах производства. Однако экспертные оценки не изменились, поэтому в таблице рейтинга указано их среднее арифметическое. «Мы не видим необходимости в дополнительных производственных мощностях, — говорит Лян. — Тем не менее продолжаем инвестиции в наши активы, они направлены не сколько на рост объемов, сколько на развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью».



На пятом месте рейтинга находится «БЭЗРК-Белгранкорм» с 752 тыс. т комбикормов против 780,9 тыс. т в 2015-м. В прошлом году компания также должна была занять пятое место, однако из-за путаницы в предоставленных показателях производства оказалась на строку выше. В агрохолдинге действует Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов, в 2016 году выпустивший 585,3 тыс. т, и Подберезский комбинат хлебопродуктов в Новгородской области. В прошлом году он произвел 166,7 тыс. т. Почти вся продукция идет на нужды компании, и лишь небольшой объем реализуется сторонним покупателям. «Объемы производства напрямую зависят от потребностей отраслей птицеводства, свиноводства и молочного животноводства компании. Прошлогоднее снижение выпуска комбикорма отчасти связано с сокращением производства мяса птицы в Белгородской области, — уточняет представитель холдинга Владимир Саенко. — Из-за реконструкции двух производственных площадок — они были остановлены на несколько месяцев — объем выпуска мяса птицы уменьшился с 220 тыс. т до 206 тыс. т». При этом в Новгородской области производство мяса птицы выросло с 74,4 тыс. т до 75,6 тыс. т, что, однако, не привело к увеличению выпуска кормов, поскольку снизилась их конверсия — с 1,87 до 1,8. Этот фактор повлиял и на комбикормовый дивизион в Белгородской области, на птицекомплексах компании в регионе конверсия уменьшилась с 1,86 до 1,84. Также в 2016 году «БЭЗРК-Белгранкорм» увеличил производство свинины с 69,6 тыс. т до 75,7 тыс. т, но и в этом сегменте отмечалось снижение конверсии с 2,88 до 2,86. «Потребление комбикорма сократилось благодаря активному использованию консервированного сырого зерна кукурузы (корнажа)», — уточняет Саенко.



ГАП «Ресурс» сохранила за собой шестое место, увеличив объем производства кормов на 8 тыс. т до 710 тыс. т. «Рост объемов выпуска связан с тем, что компания завершила проекты модернизации комбикормовых заводов в Ставропольском крае и в Тамбовской области, — поясняет директор дивизиона «Кормопроизводство» холдинга Дмитрий Рехтин. — Второй входит в структуру «Токаревской птицефабрики», он был полностью модернизирован и переоборудован. Его мощность составляет 60 т кормов в час, тестовую партию продукции здесь выпустили в середине декабря прошлого года». Сейчас завод обеспечивает кормами действующую площадку выращивания, после запуска всего комплекса предприятие будет на 100% закрывать его потребности в кормах, равно как и другие заводы группы.



У «Ресурса» пять комбикормовых заводов: два расположены в Ставропольском крае, по одному — в Адыгее, Краснодарском крае и Тамбовской области. Их совокупная проектная мощность составляет 1,56 млн т в год. «В 2017 году мы рассчитываем произвести более 1 млн т комбикормов», — делится планами Рехтин. По итогам прошлого года холдинг произвел 343 тыс. т мяса птицы в живом весе, в этом компания планирует превысить показатель в 500 тыс. т.



№ 7 — « Белая птица

«Белая птица», в прошлом году занявшая 14 место, в этом переместилась на седьмую строчку, проде­монстрировав самый значительный рост среди участ­ников рейтинга. Если в 2015 году ее «Белгородский комбинат хлебопродуктов» выпустил 285 тыс. т кор­мов, то в этом за счет привлечения технологических возможностей партнеров холдинг произвел около 650 тыс. т. В том числе такой рост стал возможен после того, как в начале 2016-го под управление компании перешел завод «Лиман» в Ростовской области, ранее контролируемый группой «Продо». Этот актив нужен «Белой птице», чтобы обеспечить кормами бывшие площадки «Оптифуда», который перешел к ней в 2014-м. На сегодняшний день компания не рассматривает воз­можности приобретения новых мощностей, отмечает ее представитель. «Собственное производство покры­вает потребности бизнеса в кормах приблизительно на 95%, около 5% мы приобретаем на сторонних заво­дах», — уточняет он. При этом сейчас холдинг продает примерно 0,5% объема выпускаемых кормов населе­нию и мелким фермерским хозяйствам. В этом году комбикормовый сегмент компании продолжит расти и достигнет примерно 700 тыс. т. Объем производства мяса птицы в 2016 году составил 220 тыс. т.



№ 8 — « Русагро

«Русагро» в прошлом году увеличила производство кормов на 19 тыс. т до 598 тыс. т и сохранила восьмое место в рейтинге. У компании два комбикормовых завода в Белгородской и Тамбовской областях, полностью обеспечивающих кормами ее свинокомплексы. Их свободная мощность — менее 10%, поэтому для дальнейшего роста производства свинины холдинг будет расширять предприятия, рассказывает гендиректор компании Максим Басов. В частности, в начале апреля группа решила увеличить мощность проекта в Тамбовской области, в том числе производительность комбикормового завода достигнет 740 тыс. т в год (подробнее — на стр. 14). Также группа строит комбикормовое предприятие на 200 тыс. т в Приморье.



В 2016 году «Русагро» произвела 194,3 тыс. т свинины, практически на уровне 2015-го (195,2 тыс. т), заняв второе место в рейтинге крупнейших промышленных свиноводческих компаний.



№ 9 — « Чароен Покпанд Фудс

Девятое место, как и год назад, занимает «Чароен Покпанд Фудс» — «дочка» тайской Charoen Pokphand Foods. По словам представителя холдинга, объем производства остался на уровне 2015 года — примерно 550 тыс. т, хотя в планах было увеличение до 650 тыс. т. «По объемам ничего не изменилось в основном из-за африканской чумы свиней (АЧС) и, как следствие, проседания объемов одной из наших структур, — пояснил он. — Нивелировать падение удалось благодаря росту на 7−10% других активов». В конце июня 2016 года на подмосковном свинокомплексе «Врачово», входящем в «Чароен», была обнаружена АЧС, в результате вспышки заболевания уничтожили почти 10 тыс. свиней (продолжение темы в статье «АЧС расширяет географию«).







Комбикормовые заводы «Агро-Белогорья» по итогам 2016 года увеличили объем производства на 3,2% до 473,3 тыс. т, компания сохранила 10-е место. Объемы производства напрямую связаны с потребностями свинокомплексов, уточняет пресс-служба холдинга. Сейчас в его составе действует три комбикормовых предприятия в Белгородской области: «Новоборисовское ХПП», «Ливенский комбикормовый завод» и «Яковлевский комбикормовый завод», последний был запущен в 2017 году. Их совокупная мощность — более 700 тыс. т кормов в год. Достичь этого уровня производства планируется в 2018 году с выходом на проектные показатели нового предприятия. План на этот год — 522 тыс. т. Рост будет связан с увеличением производства свинины: компания поэтапно вводит новые площадки пяти строящихся комплексов. «Комбикормовые заводы компании полностью закрывают потребности холдинга в кормах. Новый завод — часть проекта по наращиванию производства свинины с нынешних 164,6 тыс. т до 220 тыс. т», — сообщила пресс-служба «Агро-Белогорья».



№ 11 — « Продо

Группа «Продо», в прошлом году занимавшая седьмое место, в этом оказалась на 11-м с объемом 465,5 тыс. т против 593 тыс. т в 2015-м. В январе прошлого года компания компания передала «Белой птице» контроль над заводом «Лиман» в Ростовской области, при этом производство на остальных площадках не изменилось. Комбикорма выпускают птицефабрики «Калужская», «Пермская», им. 50-летия СССР, а также «Лузинский комбикормовый завод». Их общая проектная мощность — 520 тыс. т в год. «Загрузка зависит от потребностей конкретных предприятий. Например, сейчас минимальный уровень на птицефабрике «Калужская» — 60%: в связи с расширением основного производства там недавно запущена новая линия мощностью 20 т в час, — рассказывает главный технолог по кормопроизводству холдинга Андрей Попов. — Максимальный уровень загрузки на птицефабрике «Пермская» — 95%". Холдинг выпускает корма только для собственных нужд, потребности всех предприятий обеспечены на 100%, исключение — «Тюменский бройлер». Этот комплекс приобретает около 90% необходимого объема кормов — 65 тыс. т — на Тюменском КХП.



Увеличение объемов производства комбикормов сейчас не является приоритетной задачей «Продо», тем не менее в этом году оно прибавит около 10 тыс. т. «Объем выпуска кормов для свиней и несушек останется на уровне предыдущего года, а для бройлеров — вырастет в связи с увеличением объемов производства мяса птицы», — говорит Попов. В 2017 году предприятия холдинга произвели около 175 тыс. т мяса птицы и 39 тыс. т свинины.



№ 12 — « Комос Групп

12-е место занимает «Комос Групп» с 457,6 тыс. т комбикормов, по итогам 2015-го производство было примерно на 14% меньше — 400 тыс. т. Рост произошел за счет расширения потребности животноводческих предприятий агрохолдинга (производство свинины возросло с 41,5 тыс. т до 52,6 тыс. т) и увеличения продаж другим участникам рынка, поясняет пресс-служба компании. Комбикорма производятся на Можгинском и Янаульском элеваторах, в кормоцехе Менделеевской птицефабрики (Пермский край), в кормоцехе птицефабрики «Вараксино» и на «Глазовском комбикормовом заводе». Общая мощность площадок — 610 тыс. т.



В структуре производства 276,6 тыс. т пришлось на корма для птицы, 146,3 тыс. т — для свиней, 22,8 тыс. т — для КРС и 12 тыс. т — прочие. Собственное производство комбикормов обеспечивает потребности холдинга на 100%, объем продаж в 2016 году составил около 87,6 тыс. т, или почти 20%. Основные потребители — крупные и средние КФХ, птицефабрики, представители в регионах. В 2017 году «Комос Групп» планирует выпустить около 464 тыс. т комбикормов — на 1,4% больше, чем в 2016-м.



На 13-й строке рейтинга — «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева с оценочным объемом производства 450 тыс. т. Холдинг не ответил на запрос «Агроинвестора», представитель компании уточнил, что руководство и акционеры не хотят обнародовать показатели до выхода годового отчета. Ранее директор Выселковского комбикормового завода холдинга Сергей Измайлов говорил, что плановый объем выпуска кормов в 2016 году — 450 тыс. т, хотя при необходимости его можно увеличить до 500 тыс. т. В 2015 году на заводе завершилась модернизация, производственная мощность выросла до 1,6 тыс. т в сутки. По оценкам опрошенных «Агроинвестором» экспертов, с большой долей вероятности агрохолдинг вышел на показатель в 450 тыс. т, но вряд ли достиг отметки в 500 тыс. т, тем более если учесть, что в прошлом году три площадки его «Кубанского бекона» пострадали от АЧС и пришлось уничтожить в сумме более 52 тыс. свиней.



№ 14 — « Агросила

14-е место в списке у холдинга «Агросила» (Татарстан) с 394,8 тыс. т кормов. В прошлом году ее «Набережночелнинский элеватор» выпустил 390 тыс. т, еще 4,8 тыс. т добавило «Актанышское ХПП». В структуре производства 239 тыс. т пришлось на корма для птицы, 130 тыс. т — для свиней, 25,5 тыс. т — для КРС. Холдинг полностью обеспечивает потребности животноводческого сегмента в кормах за счет собственного производства, а также продает продукцию. Так, в прошлом году другим участникам рынка было реализовано 97,7 тыс. т — почти четверть от объема производства. Среди покупателей пресс-служба «Агросилы» называет «Камский бекон», «Башкирскую мясную компанию», фермерское хозяйство «Рамаевское» и др. В 2016 году птицекомплекс холдинга — «Челны Бройлер» — произвел 120 тыс. т мяса птицы.



№ 15 — « Здоровая ферма

На 15-м месте находится холдинг «Здоровая ферма», который после модернизации производственных площадок выпустил 380 тыс. т кормов. У группы три комбикормовых завода — в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае. Их общая максимальная проектная мощность составляет около 440 тыс. т. Комбикормовый завод в Свердловской области сейчас работает на 50% от возможностей и имеет потенциал для увеличения объемов производства после завершения ремонтных работ, уточняет пресс-служба компании. Кормозавод в Перми выпускает корма исключительно для кур-несушек (для «Комсомольской» птицефабрики холдинга), в Челябинской области производятся корма для птицы и свиней в соотношении примерно 80/20%. Свердловский завод производит продукцию только для свиноводческого дивизиона, но, как и на остальных площадках, при необходимости здесь можно выпускать корма для птицы. В 2016 году «Здоровая ферма» произвела около 100 тыс. т мяса птицы и 15 тыс. т свинины в убойном весе, все животноводческие предприятия полностью обеспечены собственными кормами. В 2017 году объем их выпуска по плану должен составить 440 тыс. т.



№ 16 — « Великолукский свинокомплекс

16-ю позицию занимает «Великолукский свинокомплекс» с оценочным объемом производства 340 тыс. т кормов. Компания не ответила на запрос «Агроинвестора». Комбикормовый завод холдинга был запущен в третьем квартале 2012 года, тогда его мощность составляла 150 тыс. т в год. Производство свинины, по данным Национального союза свиноводов, увеличилось с 28 тыс. т в 2013 году до 131 тыс. т в прошлом — это пятый результат по стране. Согласно информации Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, за первое полугодие 2016-го комбикормовый завод «Великолукского мясокомбината» произвел 170 тыс. т кормов — на 56 тыс. т больше, чем в аналогичный период 2015-го. Таким образом, годовой объем мог составить минимум 340 тыс. т, учитывая, что производство свинины в первом полугодии было на уровне 60,3 тыс. т.



№ 17 ­— «Комбикормовый завод им. Кирова»

В прошлом году предприятие выпустило более 315 тыс. т кормов, что на 12% больше показателя 2015-го. По данным завода, он занимает около 50% общего объема рынка комбикормов Ленинградской области. Его проектная производственная мощность составляет 720 т в сутки. На сегодняшний день завод работает при 95%-й загрузке. В 2016 году на предприятии была проведена полная модернизация третьей очереди элеватора, что составляет 50% от общего объема элеваторных мощностей. Среди клиентов завода — крупнейшие хозяйства и племенные заводы Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Смоленской, Калужской областей и республики Карелия



№ 18 — « АгроПромкомплектация

«АгроПромкомплектация» за год увеличила производство кормов на 35 тыс. т до 307,3 тыс. т и заняла 18-е место. Мощность ее завода в Курской области — 216 тыс. т в год, в Тверской — 168 тыс. т. Также сейчас холдинг возводит еще одно комбикормовое предприятие в первом регионе производительностью 216 т/сутки основного комбикорма и 5 т/час престартерных кормов (в целом 18 тыс. т в месяц). По итогам прошлого года холдинг стал шестым в стране по объему производства свинины со 115,7 тыс. т, также он произвел около 52 тыс. т молока.



№ 19 — « Богдановичский комбикормовый завод

«Богдановичский комбикормовый завод» (Свердловская область) по сравнению с 2015 годом сократил производство почти на 15 тыс. т до 298,2 тыс. т, тем не менее, ему удалось занять 19-е место. При этом предприятие увеличило выпуск премиксов с 4,9 тыс. т до 5,8 тыс. т. Проектная мощность завода 300 тыс. т комбикормов в год, он ежегодно модернизируется, и в этом году объем производства сохранится на уровне прошлого года, уточняет представитель завода.



№ 20 — « КоПитания

Замыкает рейтинг холдинг «КоПитания» с оценочным объемом производства в 270 тыс. т комбикормов. Компания не ответила на запрос «Агроинвестора», по оценкам экспертов, ее завод «КХК Краснодонское» в Волгоградской области сейчас производит 13−14 тыс. т кормов в месяц, «Кудряшовское» в Новосибирской — 8−9 тыс. т в месяц. Мощность первого предприятия — 850 т/сутки, в 2010—2012 годах оно было модернизировано. Производительность второго в 2015—2016 предполагалось увеличить до 288 тыс. т в год для полного удовлетворения потребности в кормах, поскольку расширяется свиноводческий сегмент, то есть в перспективе объемы выпуска кормов могут быть больше. В 2016 году комплексы холдинга выпустили 98,5 тыс. т свинины, по этому показателю «КоПитания» стала восьмой в стране, согласно данным Национального союза свиноводов.



Потенциальные участники топа

На место в рейтинге с большой вероятностью мог претендовать челябинский «Ариант». После реконструкции, законченной в 2014 году, Красногорский комбикормовый завод холдинга может выпускать около 800 т продукции в сутки. Аналогичная мощность у замыкающей топ-20 агрогруппы «Хорошее дело». Также «Ариант» возводит свинокомплекс в Свердловской области и планирует построить комбикормовый завод мощностью до 292 тыс. т в год. Холдинг на запрос не ответил.



Завод «КомбиС» агрогруппы «Хорошее дело» (Мордовия и Ульяновская область, входит в группу «Сфера») в прошлом году произвел 261,7 тыс. т комбикормов, в том числе 234,1 тыс. т для бройлеров, 14,4 тыс. т для кур-несушек, 12,5 тыс. т для свиней и 0,6 тыс. т для КРС. Предприятие было построено в 2009 году, его проектная мощность — до 24 тыс. т кормов в месяц. Кроме того, завод выпускает крупы, перерабатывает подсолнечник, сою и рапс. «КомбиС» обеспечивает кормами животноводческий и птицеводческий сегменты холдинга, в частности фабрику «Чамзинка» и комплекс «Юбилейное». Объемы производства мяса скота и птицы достигают 130 тыс. т, яйца — более 260 млн.



В перспективе в топ лидеров может войти холдинг «Агроэко». В прошлом году его комбикормовый завод выпустил почти 232 тыс. т продукции. Сейчас мощность предприятия составляет 290 тыс. т в год, к 2020-му ее планируется увеличить до 360 тыс. т. Если «Евродон» реализует свой потенциал по производству кормов (300 тыс. т в год), то также займет место среди лидеров отрасли. Пока объемы выпуска кормов в компании примерно вдвое меньше. Мощные комбикормовые предприятия есть и в структуре крупных яичных птицефабрик. Например, «Волжанин» может выпускать 300 тыс. т в год: новый завод был запущен в июле 2016 года. Однако потребность птицеводческих площадок в кормах пока оценивается в 14,5 тыс. т/месяц, или около 174 тыс. т в год, при этом 3 тыс. т в месяц компания продолжает закупать у прежнего постоянного поставщика, чтобы не сразу его бросать, рассказал представитель «Волжанина». По его словам, при расширении производства яйца мощности завода будут использованы в полном объеме.

