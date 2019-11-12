Минсельхоз разработал программу развития кормовой индустрии

Минсельхоз совместно с Минобрнауки и Российской академией наук разработал проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», которая войдет в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы (ФНТП). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



В последние годы производство продукции животноводства растет, при этом сельхозпредприятия используют животных и птицу с высоким генетическим потенциалом, реализовать который без современных технологий кормления, высококачественных кормов и кормовых добавок невозможно, говорится в пояснительной записке к проекту. Последние играют особую роль в структуре производства кормов, однако наша страна сильно зависит от импорта. Так, доля иностранных аминокислот, используемых в кормопроизводстве, оценивается примерно в 80%, кормовых антибиотиков — 85-95%, ферментных препаратов — 70-90%, нейтрализаторов микотоксинов — 80-85%, витаминов — 100%, белковых кормов животного происхождения — около 30%, микроэлементов — 90%, приводит данные Минсельхоз. Это ведет к удорожанию комбикормов, а в итоге — к снижению конкурентоспособности российской животноводческой продукции на мировом рынке, обращает внимание ведомство. Реализация подпрограммы должна изменить эту ситуацию.



Проект подпрограммы включает три технологических направления. Первое предполагает развитие технологий кормопроизводства, решение задачи повышения качества заготавливаемых кормов, а также развитие селекции и семеноводства кормовых агрокультур и создание новых биологических средств защиты растений. Также на этом этапе предстоит увеличить выпуск биологических препаратов на основе ферментов, бактериальных культур и комплексных ферментно-бактериальных препаратов для приготовления силоса и сенажа.



Второе направление предусматривает развитие технологий производства сбалансированных комбикормов, а также их ингредиентов для улучшения конверсии. Согласно паспорту проекта подпрограммы, усвояемость комбикормов должна увеличиться на 10-12%, а себестоимость — снизиться на 12-15%. Сейчас на производство животноводческой продукции в нашей стране затрачивается почти в два раза больше кормов по сравнению с нормативами развитых стран. Доля полностью сбалансированных комбикормов в общем объеме их потребления не превышает 35%, говорится в документе. По данным Росстата, объем российского рынка комбикормов в 2018 году составил 28,9 млн т, одна из целей подпрограммы — увеличить производство до 33,3 млн т к 2025 году.



В частности, второе направление подпрограммы включает внедрение новых технологий повышения питательной ценности и усвояемости комбикормов за счет использования различных добавок, также предполаается организация производства кормового белка. Сейчас его дефицит Минсельхоз оценивает на уровне 1,8-2,1 млн т в год. Потребность комбикормовой промышленности в белковом сырье удовлетворяется только на 60-65%, что приводит к перерасходу зерна и снижению питательной ценности комбикормов, отмечает ведомство. Поскольку ресурсы традиционных источников кормового белка — соевого шрота, рыбной и мясокостной муки — ограничены, решить проблему создания сбалансированной кормовой базы и сократить зависимость от импорта может восстановление отрасли производства микробного белка, считает Минсельхоз. Однако поскольку для выпуска промышленных объемов такого белка требуются значительные капиталовложения, задача выхода на товарные объем в «сотни тысяч тонн и более» будет решаться за счет кредитных и иных внебюджетных средств, обращает внимание агроведомство.



Третье направление подпрограммы предусматривает развитие производства кормовых добавок для повышения сбалансированности и эффективности использования кормов, увеличения продуктивности и поддержания здоровья животных. Выпуск ферментов, пробиотиков, кормовых антибиотиков, микроэлементов может быть налажен до 2025 года, а к 2030-му Россия сможет существенно снизить зависимость от их импорта, рассчитывает Минсельхоз. С аминокислотами сложнее: существующие и запланированные проекты выпуска треонина, метионина и триптофана позволяют говорить об уменьшении импортозависимости не ранее, чем минимум через 10 лет, поскольку они дорогие и технологически сложные, признает министерство в пояснительной записке. Как и в случае с кормовым белком, результат по аминокислотам может быть достигнут на уровне опытно-промышленных установок, а массовое производство предстоит налаживать уже вне ФНТП и на внебюджетные средства.



На реализацию подпрограммы до 2025 года планируется направить около 11 млрд руб. из федерального бюджета, в том числе 1,79 млрд руб. в следующем году, и 5 млрд руб. из внебюджетных источников, следует из паспорта подпрограммы. Основные расходы будут сделаны путем перераспределения средств внутри ФНТП, однако подпрограмма по кормам все же потребует дополнительного финансирования из госбюджета, уточняется в пояснительной записке.



Программа интересна тем, что направлена не на повышение производства комбикормов и их сырьевых компонентов напрямую, а на стимулирование российских разработок и технологий в этой отрасли, прокомментировал «Агроинвестору» партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. По его словам, сейчас есть несколько интересных примеров подобных проектов. «Учитывая бюджет подпрограммы, не думаю, что она приведет к созданию нового игрока на рынке премиксов или мощного производителя комбикормового оборудования, но, например, может расширить направления использования привычных и известных растений для кормовых целей», — считает он.



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