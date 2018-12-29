Обзор кормовой отрасли по итогам 2019

В 2019 году ситуация в кормовой отрасли России оставалась стабильной, и в целом сюрпризов не было. Стоит отметить, что последние пять-шесть лет сельское хозяйство остается в числе нескольких отраслей реального сектора, которые демонстрируют позитивную динамику на фоне общей стагнации и спада деловой активности.

Отрасль продолжает развиваться, общий объем производства кормов по сравнению с прошлым годом увеличился на 3%. При этом лучшую динамику показывает производство премиксов для КРС: два года подряд в этом секторе продолжается стабильный рост, который в 2019 году составил 27%.

Тенденции прошлого года остаются актуальными и в 2019-м: импорт сохраняется на довольно высоком уровне, экспорт продолжает развиваться, но медленными темпами. Основные тренды в отрасли — укрупнение производств и цифровизация.



Рост кормопроизводства напрямую связан с относительно благоприятной ситуацией в отрасли животноводства. Производство товарного молока в январе-октябре 2019 года выросло на 3% относительно соответствующего периода 2018 года и составило 18,9 млн т. При этом, по предварительным прогнозам, к концу года производство может вырасти до 22,1 млн т за счет ввода новых комплексов, повышения молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 году многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов и интенсификации производства.



По итогам 11 месяцев 2019 года производство свинины и птицы выросло до 2,7 млн т (+5,7%) и 4,3 млн т (+4,3%) по сравнению с тем же периодом 2018 года. Производство говядины при этом снизилось на 5,5% и составило 271 тыс. т.



Укрупнение производств

Тенденция на укрупнение производств, наблюдаемая в последние годы, продолжается. На фоне замедления потребительского рынка и ограниченности экспортного потенциала кормовая отрасль неизбежно входит в период увеличений, слияний и поглощений.



По мере развития российские предприятия стремятся объединить в себе как можно больше дополнительных и смежных компетенций. Агрохолдинги продолжают наращивать собственное производство, отказываются от сотрудничества с независимыми заводами и переходят на полное самообеспечение. Возможными причинами этого могут быть:



· Невозможность купить на рынке продукт/услугу на конкурентных условиях



· Надежда на снижение затрат за счет ликвидации «лишних» звеньев в поставках и снижение себестоимости продукции



· Повышение безопасности и устойчивости бизнеса



· Прямая и косвенная поддержка государства, ориентирующегося на создание системообразующих мегакорпораций



По мнению «Мустанг Технологии Кормления», предпосылок для изменения этой ситуации в будущем нет, поэтому тренд на увеличение и расширение производств крупных холдингов в 2020 году сохранится.



По этому пути идут «Черкизово», «Мираторг», «Ресурс», «Приосколье» и другие.



Новые производства

В 2019 году, следуя этой тенденции, несколько крупных кормовых компаний расширили собственные мощности.



«Мустанг Технологии Кормления» открыла завод по производству премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Московской области. «Мустанг Ступино» - единственный завод по выпуску этих категорий продуктов в регионе и самый современный в своей нише в России. Мощности предприятия — 100 тыс. т концентратов и 20 тыс. т премиксов в год.



Компания «Агроэко» запустила комбикормовый завод в Воронежской области. На площадке открыты три линии производства, одна из них — престартерные корма для поросят. Заявлено, что завод выпускает до 200 тыс. т продукции в год с возможностью расширения до 370 тыс. т.



В январе 2019 «Мегамикс» приобрел комбикормовый завод в Москве объемом производства 120 тыс. т в год. В среднесрочной перспективе планируется реконструкция предприятия с расширением мощностей до 360 тыс. т комбикормов в год.



Еще один комбикормовый завод открыл в Воронежской области «Молвест». Мощность предприятия — 120 тыс. т. Завод расположен в селе Николаевка Аннинского района на территории компании «ЭкоКорм» (ГК «Молвест»). Продукция площадки используется для закрытия нужд собственного поголовья, а также для продажи сторонним партнерам.



Отдельно стоит отметить кормовое подразделение «Мираторга». В 2018 году компания открыла премиксный завод мощностью 60 тыс. т в Брянской области. Его запуск соответствует стратегии холдинга по снижению себестоимости мяса и повышению его доступности для потребителей. Продукция завода полностью удовлетворяет собственные потребности компании в премиксах и используется для поставки на рынок.



Цифровизация

Сфера сельского хозяйства начинает активно осваивать диджитал-инструменты. Один из примеров — внедрение программ мониторинга работы предприятия: Искусственный Интеллект для молочных ферм, SmartXtec, DairyComp и другие.



Необходимость и неотвратимость использования новых технологий отмечают как эксперты в области кормления, так и аналитики, так как за счет их использования существенно повышается рентабельность производства и точность данных и прогнозов на будущее. Поэтому в ближайшие годы эта тенденция будет только расти.



По мнению экспертов компании «Мустанг», цифровизация сельского хозяйства неизбежно принесет с собой прозрачность как новую норму рынка. Она будет включать в себя как прозрачность состава (компонентов) и происхождения кормов, так и прозрачность ценообразования. Преимущество получат игроки рынка, которые раньше других адаптируются к принципиально новой конкурентной обстановке.



Динамика производства

В 2019 году рынок кормов показал положительную динамику. По сравнению с прошлым периодом общие объемы производства выросли на 3%. При этом его структура не изменилась: сектора кормов для свиноводства, птицеводства и крупного рогатого скота продолжают лидировать.

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства комбикормов. В 2018 году было произведено 28,8 млн т, что на 2,8% выше объема производства предыдущего года.



Производство комбикормов в августе 2019 года увеличилось на 4,2% к уровню августа прошлого года и составило 24,9 млн т.







Доля премиксов для птицеводства продолжает планомерно снижаться с 2017 года, хотя до сих пор составляет почти 50% в общем объеме. В 2019 году производство премиксов для птицы снизилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом.



При этом очень хорошую динамику показали сегменты премиксов для свиноводства (+20%) и особенно для КРС: рост составил 27%, в абсолютных цифрах — 125 тыс. т.







Уже второй год подряд объем производства премиксов для крупного рогатого скота превышает объемы этой категории для свиноводства — за два года он увеличился с 19% до 27%, что говорит о структурных изменениях в технологиях кормления молочного КРС.







При этом следуя тренду на укрупнение агрохолдингов и сосредоточение производства под их контролем, большинство комбикормов производится на крупных предприятиях, а не на независимых заводах. На 25 крупнейших производителей приходится 55% объема, на долю отдельных заводов — не более 10%, притом, что в России функционирует примерно 280 ККЗ.



Импорт

По итогам первых 10 месяцев 2019 года можно сделать вывод, что импорт в кормовой отрасли сохраняется на достаточно высоком уровне, и полностью перейти на импортозамещение пока не удалось, так как ключевые компоненты для производства нескольких категорий продуктов продолжают ввозиться из-за рубежа. Особенно это заметно в сегменте кормовых добавок: энергетических кормовых добавок, органических кислот, адсорбентов микотоксинов — на их долю приходится почти 60% структуры импорта.



В первом полугодии 2019 года в РФ было завезено 72 тыс. т продукции. Основными поставщиками стали Нидерланды и Малайзия.



В 2019 году резонансным стал кризис, связанный с массовыми доначислениями НДС импортерам кормовых добавок, с которым продолжают бороться российские компании.



В марте 2019 года Федеральная таможенная служба РФ пересчитала российским поставщикам кормовых добавок ставку НДС по ввозу с 10% на 18% за период с 2016-го по декабрь 2018 года, аргументируя это тем, что ставка в 10% применялась неправомерно (письмо Минфина № 03-07-03/96635 от 29.12.2018). Однако импортеры кормовых добавок не согласны с этим решением и выступают за отмену доначислений, опираясь на поддержку Минсельхоза, Минэкономразвития, Государственной думы и Совета Федерации.



К концу года решение об отмене ретроспективных доначислений не принято. Ущерб импортеров кормовых добавок на сегодняшний день составляет 2 млрд руб.



Экспорт

Экспортное направление остается одним из основных векторов развития отрасли, однако объемы пока остаются небольшими.



По итогам первой половины 2019 года из России в страны, не входящие в Таможенный союз, было отправлено 9,8 тыс. т кормов, что на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Данная динамика объясняется в первую очередь значительным падением продаж готового корма за рубеж, на долю которого в экспорте приходятся значительные объемы. Так, в первой половине 2019 года экспорт комбикормов упал сразу на 64,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.



В сегменте комбикормов в первом полугодии 2019 года по объемам закупок лидировала Украина: экспорт вырос более чем в два раза. В рейтинге стран она заняла первое место с долей 54%. Она же стала основным покупателем российских премиксов — 56,7% совокупного объема в 2018 году. В январе-июне 2019 года экспорт премиксов в Украину вырос по отношению к аналогичному периоду годом ранее на 61,1%.



Основным закупщиком белковой кормосмеси стала Литва. В январе-июне 2019 года доля страны составила 74,3% совокупного объема. По отношению к первому полугодию 2018 года в первом полугодии 2019 года объемы поставок в эту страну выросли на 88,4%.



Что касается стран Таможенного союза, объемы поставок кормов и кормовых добавок в них выросли на 26,8% относительно аналогичного периода годом ранее. Более половины всего экспорта направлено в Казахстан. В частности, в 2018 году доля этой страны в совокупном объеме составила 55,6%, в то время как объемы поставок из России снизились на 9%. В январе — июне 2019 года экспорт вырос относительно аналогичного периода годом ранее на 46,5%.



Стабильная положительная динамика прослеживается в экспорте премиксов, кормовых добавок и концентратов, объемы поставок которых увеличивались в январе-июне 2019 года. Сегмент производства премиксов активно развивается в России на протяжении многих лет. Об этом свидетельствуют как данные внутреннего производства, так и статистика по экспорту данного вида продукции. В январе-июне 2019 года в сравнении с январем-июнем 2018 года объемы поставок увеличились на 72,4%.



Основными странами-покупателями российских продуктов стали Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, Узбекистан, Литва, Таджикистан, Грузия и Монголия.

