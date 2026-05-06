«Инфекция — экзамен на биобезопасность»: почему одни хозяйства несут потери, а другие обходятся минимальными последствиями

В последние месяцы животноводческая отрасль живет в режиме повышенного внимания к эпизоотическим рискам и мерам профилактики. Перед хозяйствами встает ключевой вопрос: как свести к минимуму риски потерь при возможных вспышках заболеваний. Почему в одних хозяйствах инфекция способна нанести серьезный ущерб, а у соседей ситуация остается под контролем? Заместитель директора департамента продвижения животноводства по ветеринарии ГК ВИК Евгений Люсин отмечает: решающим фактором остается не удачное совпадение обстоятельств, а уровень биобезопасности и управленческие решения внутри самого предприятия

«Проводя взаимодействие с ветеринарной службой предприятий, мы не фиксируем какой-либо тревожности. Обработки животных на фермах осуществляются в соответствии с утвержденным планом, а если и отмечается увеличение заболеваемости, то скорее это носит индивидуальный характер, обусловленный воздействием комплекса факторов: нарушением менеджмента содержания и кормления, нарушением санитарно-гигиенических норм содержания и так далее», — подчеркивает Евгений Люсин.

Крупные комплексы: высокий риск, но выше готовность

Крупные молочные комплексы объективно находятся в зоне повышенного риска: высокая концентрация поголовья, интенсивное движение животных, высокая продуктивность создают условия для быстрого распространения любой инфекции.

Однако именно эти факторы заставляют предприятия выстраивать системную защиту: укомплектованные службы, выверенный технологический менеджмент, строгие регламенты по биобезопасности, санитарии и гигиене, регулярное обучение персонала.

«Чем крупнее предприятие, тем больше внимания уделяется гигиене и санитарии, а также биобезопасности, потому что профилактировать заболевания намного эффективнее и дешевле, чем устранять последствия их проявления», — констатирует эксперт.

Малые хозяйства: когда иллюзия безопасности оборачивается потерями

В небольших хозяйствах низкая плотность поголовья нередко создает иллюзию, что серьезные вспышки им «не грозят». При этом ресурсов и компетенций для полноценной системы биобезопасности зачастую не хватает, а меры принимаются уже по факту, когда болезнь проявилась и нанесла ущерб.

«Пренебрежение вопросами биобезопасности — своего рода мина замедленного действия. В случае массового проявления инфекционных заболеваний экономические потери могут быть настолько велики, что встанет вопрос не столько о рентабельности, сколько о существовании предприятия», — предупреждает эксперт.

По его расчетам, один случай диареи теленка может обойтись предприятию более чем в 40 000 руб. с учетом затрат на лечение, снижения привесов, увеличения возраста осеменения и последующего уменьшения молочной продуктивности. При этом следует учитывать, что заболевания желудочно-кишечного тракта входят в число наиболее распространенных на предприятии и ветеринарные специалисты никогда не имеют дело с единичными случаями проявления. Десять заболевших телят — это уже 400 000 руб. прямых и косвенных потерь. А теперь представьте, что инфекция проявилась на дойном стаде, счет будет идти на миллионы рублей. В небольшом хозяйстве такой удар может стать фатальным.

Как и где «ломается» защита

При каждой вспышке закономерно возникает вопрос: единичный это сбой или признак системного неблагополучия. По мнению эксперта, делать выводы по отдельным эпизодам некорректно — нужен детальный разбор конкретной ситуации, с учетом биологии возбудителя и путей его передачи. Возьмем, например, заболевания желудочно-кишечного тракта, которые могут вызываться большим количеством возбудителей. В зависимости от патогенов, входящих в число подозреваемых, мы анализируем соблюдение протокола вакцинации глубокостельных коров, соблюдение менеджмента получения и выпойки молозива, санитарию и гигиену мест содержания, соблюдение системы пусто-занято.

Биобезопасность как система: чек-лист вместо интуиции

Биобезопасность на животноводческом предприятии — это не набор разрозненных мер, а система, которая либо работает в комплексе, либо не работает совсем. В ГК ВИК разработали специализированный чек-лист для оценки уровня биобезопасности, включающий порядка 200 вопросов.

Ключевые направления, которые неизменно попадают в зону контроля:

  • карантинные мероприятия — соблюдение требований при поступлении новых животных;

  • пропускной режим — контроль доступа людей и транспорта на территорию предприятия;

  • дезинфекция транспорта — организация и регулярность обработок;

  • дезинфекция помещений — выбор средства, концентрации и соблюдение технологии.

«Удобство использования чек-листа заключается в том, что вы минимизируете трудозатраты и получаете максимально развернутую картину по предприятию. После этого у вас формируется перечень проблемных зон, на которых вы фокусируете основное внимание, появляется возможность сформировать дорожную карту с мероприятиями краткосрочного и долгосрочного характера, — объясняет Евгений Люсин. — Если говорить о практическом опыте, мы добивались повышения индекса биобезопасности на 35-40% за 4-6 недель совместной работы».

По словам эксперта, на ряде хозяйств после внедрения чек-листа удалось вдвое сократить время, необходимое для выявления критических зон и согласования решений по их устранению. Такой подход переводит биобезопасность из зоны личной ответственности одного специалиста в область управляемых процессов — с конкретными показателями, которые можно измерить и улучшить.

Три «Д» и роль вакцинации

В ветеринарной практике надежная защита животных строится на трех китах: дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Дезинфекция — это уничтожение болезнетворных бактерий и вирусов на поверхностях, оборудовании, в воздухе. Дезинсекция направлена на истребление насекомых (мух, клещей), которые являются переносчиками инфекционных и инвазионных заболеваний. Дератизация — это борьба с грызунами, разносчиками лептоспироза, и других опасных заболеваний.

Санитарная обработка помещений и контроль переносчиков — обязательные элементы защиты, но на практике дезинсекция и дератизация нередко остаются в тени дезинфекции.

«Мухи являются переносчиками широкого перечня заболеваний, включая инфекции и инвазии, грызуны — частые разносчики лептоспироза. Наиболее часто мы выявляем критические точки в родильном отделении и молочной кухне», — отмечает Евгений Люсин.

В этой системе вакцинация — важный, но не единственный уровень защиты.

«Вакцинация никогда не даст 100% защиту животных. Если концентрация возбудителя в окружающей среде чрезмерно высока, организм животного ослаблен и подвергается негативному воздействию — ваши коровы будут болеть», — напоминает эксперт ГК ВИК.

Современные вакцины не обеспечивают иммунитет против всего спектра возможных возбудителей. Задача ветеринарного врача — защитить стадо от наиболее опасных заболеваний, при этом понимая, что существует широкий перечень условно-патогенных микроорганизмов, которые активизируются при определенных условиях содержания.

Важность ранней диагностики

Своевременное распознавание угрозы — один из ключевых навыков специалистов, работающих со стадом. Внимание должно быть сосредоточено на самых уязвимых участках: младшие возрастные группы, телята отъемного возраста, коровы в новотельный период, а также животные, поступившие на карантин.

«Специалиста должно настораживать как значительное увеличение заболеваний за короткий промежуток, так и проявление нетипичных клинических признаков. Для того чтобы контролировать ситуацию, необходимо проводить регулярный клинический осмотр животных, уделяя наибольшее внимание группам риска», — подчеркивает Евгений Люсин.

Если возникает подозрение на опасное инфекционное заболевание, алгоритм действий для руководителя хозяйства однозначен: следовать указаниям ветеринарного специалиста, исключить проявление особо опасных заболеваний, пресечь дальнейшее распространение инфекции и минимизировать потери предприятия.

Кому удается пройти столкновение с инфекцией с минимальными потерями

Инфекция становится для животноводческого предприятия серьезным экзаменом, но его можно сдать на высокий балл. Как показывает практика, разрыв между теми, кто теряет поголовье, и теми, кто проходит через вспышку с минимальным ущербом, связан не с везением, а с уровнем готовности. Решающими становятся выстроенная система биобезопасности, работающие чек-листы, регулярная диагностика и понимание, что дезинфекция, дезинсекция и дератизация эффективны только в связке с вакцинацией и грамотным менеджментом. Вопрос не в том, произойдет ли вспышка, а в том, встретит ли она готовую систему защиты или застанет хозяйство врасплох — без плана, регламентов и понятного алгоритма действий.

