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Рынки
На поддержку производства лосося направят 15 млрд рублей
Агроинвестор
9 января 2020
На развитие производства рыбы лососевых пород будет направлено 15 млрд руб. субсидий из федерального и регионального бюджетов, следует из разработанной Минсельхозом и утвержденной правительством Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года
журнал «Агроинвестор»
январь 2020
Фото: М. Стулов

В частности, 3 млрд руб. пойдет на поддержку проектов строительства заводов для разведения молоди кеты, кижуча и нерки для развития пастбищного лососеводства, 12 млрд руб. — на возведение заводов по производству посадочного материала (смолта) для индустриального лососеводства.

Комплексный проект «Лососеводство» — один из пяти проектов стратегии. В ходе его реализации планируется построить ряд рыбоводных заводов по выращиванию молоди лососевых видов рыб общей мощностью до 40 млн штук смолта в год и комбикормовые заводы производительностью до 330 тыс. т в год. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до 2030 года будет введено в эксплуатацию не менее 20 рыбоводных заводов для выращивания и выпуска молоди кеты годовой мощностью минимум 1,6 млрд мальков.

В результате общий дополнительный объем вылова товарной рыбы согласно стратегии составит не менее 100 тыс. т в год. Вклад комплексного проекта «Лососеводство» в показатель среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции оценивается на уровне 200 г на человека в год.

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