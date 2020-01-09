На поддержку производства лосося направят 15 млрд рублей

В частности, 3 млрд руб. пойдет на поддержку проектов строительства заводов для разведения молоди кеты, кижуча и нерки для развития пастбищного лососеводства, 12 млрд руб. — на возведение заводов по производству посадочного материала (смолта) для индустриального лососеводства.



Комплексный проект «Лососеводство» — один из пяти проектов стратегии. В ходе его реализации планируется построить ряд рыбоводных заводов по выращиванию молоди лососевых видов рыб общей мощностью до 40 млн штук смолта в год и комбикормовые заводы производительностью до 330 тыс. т в год. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до 2030 года будет введено в эксплуатацию не менее 20 рыбоводных заводов для выращивания и выпуска молоди кеты годовой мощностью минимум 1,6 млрд мальков.



В результате общий дополнительный объем вылова товарной рыбы согласно стратегии составит не менее 100 тыс. т в год. Вклад комплексного проекта «Лососеводство» в показатель среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции оценивается на уровне 200 г на человека в год.