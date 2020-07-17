В Липецкой области началось строительство завода по выпуску пребиотиков

Проект был одобрен еще восемь лет назад Pixabay

Компания «ИстАгро Дон» начала строительство первого в России завода по производству пребиотиков, сообщила администрация Липецкой области, где реализуется проект. Инвестиции составят 2,7 млрд руб. Предприятие по выпуску инулина, фруктолигосахарида, сиропа высокой фруктозы из топинамбура возведут в особой экономической зоне регионального уровня «Данков». Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.



Как сообщалось ранее, первая очередь завода стоимостью 1,4 млрд руб. предполагает возведение цеха по выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома топинамбура. При выходе на полную мощность предприятие будет производить до 10 тыс. т сиропа и 2,5 т жома в год. На втором этапе планируется создать участок более глубокой переработки для выпуска инулина и фруктоолигосахаридов.



Проект по переработке топинамбура был одобрен Наблюдательным советом особых экономических зон регионального уровня Липецкой области еще в апреле 2012 года. Тогда его стоимость оценивалась в 1,1 млрд руб. Предполагалось, что объем выпуска пищевого инулина составит 2 тыс. т. Однако реализация проекта была заморожена «в поисках источников финансирования». В августе 2017-го «Коммерсантъ» писал, что Центрально-Черноземный банк Сбербанка одобрил выделение кредита в 1,2 млрд руб. на строительство завода. Однако в начале 2018-го глава Данковского района Валерий Фалеев говорил агентству «Абирег», что инвесторы не могут найти средства на реализацию проекта. О том, что работа над проектом все-таки продолжится, стало известно в конце 2019 года. Тогда региональные власти сообщили, что компания смогла найти инвестора, и запуск предприятия намечен на ноябрь 2020 года, при этом проект существенно подорожал — до 2,6 млрд руб.



По данным kartoteka.ru , ООО «ИстАгро Дон» было зарегистрировано в марте 2012 года, уставной капитал составляет 6,88 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочие. С начала 2015 года гендиректором компании является Олег Зайцев — соучредитель московской «ИстАгро» (55%), которой принадлежит половина в «ИстАгро Дон». «ИстАгро» занимается выращиванием столовых корнеплодных и клубнеплодных агрокультур с высоким содержанием крахмала или инулина. Еще 50% в «ИстАгро Дон» с ноября 2019 года владеет ООО «Тендеркон», которое специализируется на разработке строительных проектов. В ноябре прошлого года РБК писал, что она связана с сооснователем «Спортмастера» Дмитрием Дойхеным. Ранее половина «ИстАгро Дон» принадлежала ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК», конечным бенефициаром через Российскую венчурную компанию выступало Росимущество.

