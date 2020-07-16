Cargill продаст «Черкизово» завод по производству полуфабрикатов

В будущем «Черкизово» планирует увеличить мощность предприятия Pixabay

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, купит у Cargill завод по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы в Ефремове Тульской области. Предварительное соглашение уже подписано, сообщает пресс-служба холдинга. Ожидается, что сделка будет закрыта через несколько месяцев в случае одобрения регулирующих органов. Мощность завода составляет около 20 тыс. т полуфабрикатов из мяса птицы в год, рассказал «Агроинвестору» представитель пресс-службы «Черкизово»



Группа видит значительную синергию приобретаемого завода с существующей цепочкой поставок, говорит гендиректор «Черкизова» Сергей Михайлов. По его словам, в будущем компания планирует увеличить мощность предприятия. «Хочу также отметить, что это приобретение хорошо согласуется с нашими стратегическими планами по увеличению доли продуктов с добавленной стоимостью и расширению присутствия в канале HoReCa, который должен стать существенным источником выручки для компании», — сказал топ-менеджер (цитата по пресс-релизу холдинга).



Расширение продаж в канале HoReCa — одно из приоритетных направлений развития группы «» в 2020 году (в прошлом году они выросли почти вдвое), говорит представитель холдинга. «Сделка, о которой мы предварительно договорились с, полностью отвечает стратегии "" по дальнейшему увеличению доли выручки от работы с сетями общественного питания. Группа является одной из немногих российских компаний, которые сегодня могут выполнять строгие требования зарубежных лидеров рынка фаст-фуда», — сообщает пресс-служба.

Синергия действительно будет: у «Черкизово» есть своя линейка качественных и пользующихся спросом полуфабрикатов, комментирует исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Так что реализацией продукции будет заниматься один отдел продаж, одна служба логистики. В любом случае с покупкой этого предприятия “Черкизово” получит и контракты завода. Соответственно, расширение объемов, которые они могут вывести на рынок, не будет таким большим, чтобы с продажами возникли значительные сложности», — рассказал он «Агроинвестору».



При этом, по словам Корнеева, перспективы развития сегмента полуфабрикатов для ритейла выглядят сомнительно — этот рынок показывает ярко выраженную стагнацию. Сейчас популярны охлажденные готовые блюда, доставка еды, а продажи замороженных полуфабрикатов в торговых сетях снижаются. В России не развилась культура потребления, при которой люди наполняют морозильные камеры полуфабрикатами про запас, отмечает он.



В HoReCa замороженные полуфабрикаты используют рестораны и кафе низкого ценового сегмента. «Но обычно сети стараются сделать свою фабрику-кухню, которая занимается производством блюд. А когда все делается на федеральном масштабе, не получится адаптировать готовое блюдо под каждого клиента, поэтому используется что-то среднее и унифицированное», — заключает он.



Ефремовский завод специализируется на поставках продукции в сеть McDonald’s. Он аналогичен заводу, построенномуво Франции в городе Орлеан. Изначально была запланирована работа двух линий специально для McDonald’s, рассказал «» президентАльберт Давлеев.Он считает, что сделка хорошо отразится на работе обеих компаний. Унет сырьевой базы в России, а в таком случае выстроить вертикальную интеграцию крайне сложно. «сейчас проводит оптимизацию и реструктуризацию своих активов по всему миру. И, скорее всего, освобождение российского бизнеса компании от Ефремовского завода позволит перенаправить средства в другие рынки, сегменты», — объясняет Давлеев.Строить такое производство с нуля смысла нет, потому что оно очень долго окупается. Поэтому Ефремовский завод — отличное приобретение для «», которое позволит развивать глубокую переработку. «Этот актив делает полный цикл продукции из курицы двух видов — готовых к разогреву и готовых к доработке. Более того, там можно перерабатывать и индейку, и свинину, и говядину, и даже не мясное сырье — можно делать сырные палочки, картофельные шарики. Спектр продуктов, которые можно выпускать на этих обжарочных линиях, очень широкий», — рассказал «Агроивнестору» Давлеев.Он отмечает, что эта сделка — продажа бизнеса, а не просто производства, поэтому оценить ее стоимость затруднительно. Однако только строительство завода, подобного Ефремовскому, будет стоит от $30 млн до $50 млн. Конечная цена зависит от выбора оборудования для производства, заключает он.

Cargill построила завод по переработке мяса птицы на базе многопрофильного производственного комплекса в Ефремове в 2013 году. Инвестиции составили $40 млн, сообщается на сайт компании.



«Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции под брендами «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство» и др. Холдинг занимает первое место по объему производства мяса бройлера в рейтинге Национального союза птицеводов, второе — в топ-20 производителей свинины, а также стал вторым в стране по объему выпуска индейки в 2019 году. В структуру «Черкизова» входят девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельхозземель.

