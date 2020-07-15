«Черкизово» может увеличить производство индейки до 130 тысяч тонн

По итогам прошлого года компания стала второй в стране по объему выпуска мяса индейки М. Стулов

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, в следующем году может начать строительство третьей очереди комплекса «Тамбовская индейка» (бренд «Пава-Пава»), если будет способствовать рыночная конъюнктура. Об этом гендиректор холдинга Сергей Михайлов сообщил на открытии второй очереди проекта. По его словам, с запуском трех новых площадок откорма и одной доращивания объем производства увеличится с 55 тыс. т до 85 тыс. т в год в живом весе (в материалах холдинга и на информационном стенде на открытии комплекса был указан плановый объем 82 тыс. т — «Агроинвестор»).



Проект «Тамбовская индейка», который «Черкизово» реализует совместно с испанской Grupo Fuertes, изначально был разделен на три очереди, поскольку рынок индейки достаточно нишевый и российские потребители постепенно привыкают к этому виду мяса, рассказал Михайлов. «Потребление индейки растет, но мы поступили осторожно — разбили проект на три фазы, чтобы постепенно качественно наращивать производство и не создать на рынке ситуацию острого перепроизводства, — прокомментировал топ-менеджер. — Сейчас мы проанализируем ситуацию, в течение этого года начнем поставлять мясо по второй очереди комплекса, и, если рынок будет этому способствовать, в ближайшее время приступим к реализации третьей очереди, чтобы выйти на 120-130 тыс. т индейки в живом весе». Если потребление продолжит увеличиваться, то группа рассчитывает начать строительство уже в следующем году.



Возможность строительства второй очереди комплекса «Тамбовская индейка» гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов и губернатор Тамбовской области Александр Никитин обсуждали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда предполагалось, что проект может быть реализован за два года, озвучивались инвестиции в диапазоне 3,5-4,5 млрд руб. К строительству новых площадок холдинг приступил в августе 2019-го, запуск был намечен на март 2021 года. Однако в итоге вторая очередь проекта была реализована менее чем за восемь месяцев, несмотря на сложности, в частности связанные с пандемией коронавируса, отметил на открытии новых площадок Михайлов.

Общая стоимость двух очередей составила 15 млрд руб., в том числе на втором этапе в проект было вложено около 4 млрд руб. Инвестиции в третью очередь будут на сопоставимом уровне, уточнил Михайлов, добавив, что инфраструктурные объекты — комбикормовый и убойный заводы — уже построены с запасом мощности из расчета производства 130 тыс. т индейки.



Кроме развития индейководства, компания развивает в Тамбовской области растениеводческий проект. Под урожай этого года было засеяно около 15 тыс. га. «Кроме полной вертикальной интеграции от производства кормов до мяса и полуфабрикатов мы также на 50% обеспечим себя зерном в Тамбовской области», — сказал Михайлов.



С ростом производства мяса индейки «Черкизово» планирует пропорционально наращивать и его экспорт. В прошлом году компания поставила за рубеж — в основном в страны Азии — чуть менее 2 тыс. т продукции, теперь отгрузки предполагается увеличить до 3-4 тыс. т. «К сожалению, рынки, которые нам доступны для экспорта, остаются ограниченными, — обратил внимание Михайлов. — Мы получили доступ в Азиатские страны, Китай и стараемся реализовать этот потенциал, но самый интересный и привлекательный рынок для индейки — это Евросоюз». Сейчас российская продукция не поставляется в страны ЕС, однако Михайлов надеется, что в будущем ситуация изменится, и тогда можно будет говорить о более значимых поставках индейки за рубеж.



Поскольку индейка дороже, чем мясо бройлера, в кризисные периоды спрос на нее может падать из-за снижения покупательской способности, отметила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, участвовавшая в открытии второй очереди комплекса «Тамбовская индейка». «На наш взгляд, проекты вертикально интегрированных компаний по индейке, которые могут обеспечить свою эффективность и снижение себестоимости — это основной тренд развития, — сказала Лут. — Тем не менее, мы производим уже достаточно индейки, так что, как нам кажется, рынок достаточно ограничен. Однако у нас есть экспортный потенциал, нашу индейку вывозят более чем в десять стран, мы надеемся, что будут открываться и другие рынки».



Сейчас спрос на индейку в России вдвое превышает предложение — при потенциале рынка в 550-600 тыс. т объем производства составляет лишь около 300 тыс. т, ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Популярность этого вида мяса растет и будет расти, уверен он, потому что потребители все чаще переключатся на индейку с говядины, свинины и курицы.



В первом квартале этого года продажи индейки у группы «Черкизово» составили почти 9,9 тыс. т — на 20% больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Во втором квартале продажи немного снизились, составив 9,6 тыс. т, что, тем не менее, на 8% больше результата второго квартала 2019-го. В прошлом году «Тамбовская индейка» заняла второе место в России по объему производства индейки с 41 тыс. т в убойном весе. По итогам 2018-го компания была третьей.

