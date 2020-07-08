«Таврос» получил землю под мясокомбинат стоимостью 9,3 млрд рублей

Мощность нового предприятия должна составить 200 тонн охлажденного мяса и 100 тонн колбасных изделий в сутки Ю. Эйвазова

Правительство Башкирии без торгов предоставило группе компаний «Таврос» (структура AVG Capital Partners) два земельных участка в Белебеевском районе общей площадью 290,9 тыс. кв. м для реализации проекта по мясопереработке мощностью 200 т охлажденного мяса и 100 т колбасных изделий в сутки, следует из информации, опубликованной на портале правовой информации. Строительство мясоперерабатывающего предприятия является логичным продолжением вертикально интегрированного производства полного цикла «от поля до прилавка», рассказал «Агроинвестору» представитель «Тавроса».



Он также уточнил, что сейчас подготовлена проектная документация, проведены проектно-изыскательные работы, ведутся подготовительные работы к выходу на стройку и обеспечения будущего предприятия инженерными сетями. Выход предприятия но полную мощность запланирован на август 2022 года. Ассортимент выпускаемой продукции будет включать охлажденное и замороженное мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и деликатесы.



Ранее сообщалось, что группа «Таврос» планирует запустить мясоперерабатывающие предприятие стоимостью 9,3 млрд руб. в 2022 году. По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, все проекты, которые сейчас анонсируют региональные власти, были запланированы еще в 2018 году, когда выдавались льготные кредиты на товарное свиноводство. «Просто у каждого проекта своя скорость реализации из-за множества факторов», — добавляет он.



По оценке НСС, сейчас в разной степени реализации находятся проекты общей мощностью переработки 15 млн свиней в год. Они строятся не потому что негде забивать свиней, а в связи с тем, что многие растущие компании отказываются от несовременных предприятий, чтобы снизить себестоимость продукции, повысить производительность, глубину разделки и переработки, улучшить санитарные условия, а следовательно — и сроки хранения, создать условия для заморозки и быть готовыми к выходу на рынки других стран, рассказал Ковалев «Агроинвестору». При этом льготные кредиты на строительство боен еще можно получать, причем не на восемь, а на 12 лет, добавляет он.



Группа «Таврос» реализует проект создания и развития свиноводческого комплекса. Проект был начат в 2011 году фондом прямых инвестиций AVG Capital Partners. В портфель фонда также входят «Башкирская мясная компания», «Башкир-Агроинвест» (специализируется на растениеводстве), «Чишминский сахарный завод», «Давлекановский комбикормовый завод», «Башкир-молоко», «Раевский мясокомбинат "Альшей-мясо"» и компания «Смарт Технологии Инвест», говорится на сайте фонда.



«Башкирская мясная компания» входит в топ-20 крупнейших производителей свинины (63,8 тыс. т в 2019 году с возможностью расширения до 140 тыс. т в живом весе). Она объединяет три современных свиноводческих комплекса с зонами воспроизводства и откорма. Планируемый объем реализации к 2022 году составит 134,7 тыс. свиней, в том числе 38,7 тыс. чистопородных и гибридных (F1) свиней.



Фонд AVG Capital Partners был создан в 2007 году для инвестирования в различные сектора российского АПК от растениеводства и животноводства до производства конечных потребительских товаров. Инвестиционный портфель фонда превышает $400 млн частных вложений (без учета заемного финансирования). Предприятия фонда работают в семи районах Башкортостана.

