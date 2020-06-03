Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели 10,85 млн т мяса скота и птицы (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) — на 2,1%, или 220 тыс. т, больше, чем в 2018-м. Участники топ-25 продолжают расти быстрее рынка: в сумме они выпустили свыше 5,4 млн т мяса — на 8,3%, или примерно на 420 тыс. т, больше, чем годом ранее. Драйвером мясного сектора продолжает оставаться свиноводство: в целом по стране прошлогодний прирост почти полностью обеспечило именно оно, прибавив почти 193 тыс. т. Компании рейтинга увеличили производство свинины на 254 тыс. т (разница в объемах прироста связана с тем, что на фоне активного расширения выпуска крупными игроками небольшие предприятия и ЛПХ уходят с рынка). Производство мяса птицы в прошлом году увеличилось на 28 тыс. т, говядины — на 13 тыс. т, тогда как участники топ-25 нарастили их выпуск на 141 тыс. т и 21 тыс. т соответственно. На долю крупнейших компаний в прошлом году пришлось более 50% производства всего мяса в стране и почти 63% от выпущенного сельхозорганизациями.







Первая пятерка почти стабильна

Первый рейтинг производителей мяса — в нем было 20 компаний — «Агроинвестор» составил пять лет назад по итогам 2015 года. Тогда его участники в сумме выпустили 3,8 млн т продукции, в прошлом году первые 20 компаний из списка произвели около 5,09 млн т. Состав первой пятерки за это время изменился незначительно, хотя внутри нее происходили перестановки. Впрочем, лидером в течение пяти лет остается группа «Черкизово», несмотря на рост объемов у конкурентов. В прошлом году компания произвела в сумме почти 830 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки. По сравнению с 2018-м холдинг прибавил почти 128 тыс. т, или свыше 18% (разница рассчитывается по убойному весу). За пять лет «Черкизово» увеличило объемы производства на 228 тыс. т, или 38%, прирост прошлого года стал самым значительным за это время. Здесь и далее для сравнения использованы скорректированные показатели первого топ-20 (по итогам 2015 года), уточненные при подготовке второго рейтинга.



В сегменте бройлерного птицеводства объем производства в 2019 году составил 766 тыс. т в живом весе, увеличившись на 23%. «Важным событием, повлиявшим на рост объемов производства, стало открытие Китая для отечественного мяса птицы, что способствовало существенному увеличению экспортных поставок компании, — комментирует представитель группы. — Также мы завершили первый этап модернизации предприятия „Алтайский бройлер“, приобретенного в декабре 2018-го у „Приосколья“. Еще одним благоприятным фактором стало расширение сотрудничества с крупнейшими российскими сетями быстрого питания». Объем производства в сегменте свиноводства в 2019 году увеличился на 15% до 284,2 тыс. т живка. Роста удалось достичь прежде всего благодаря открытию новых площадок отъема-откорма. Предприятие «Тамбовская индейка», совместный проект «Черкизово» и испанского холдинга Grupo Fuertes, увеличило объем производства на 9% до 41 тыс. т в живом весе. «В зависимости от сегмента мы рассматриваем разные варианты расширения производства в 2020 году: как за счет органического роста, так и сделок M&A, — рассказывает представитель группы. — Мы внимательно следим за ситуацией в экономике и рассчитываем, что изменения, связанные с девальвацией рубля и распространением коронавируса, не окажут значительного влияния на наши планы».



На втором месте, как и в прошлом рейтинге, находится «Мираторг» — крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Согласно годовому отчету «Мираторг Финанс» за 2019 год, компания произвела 427 тыс. т свинины, 137 тыс. т говядины, 7,9 тыс. т телятины (все в живом весе), а также 137 тыс. т бройлера в убойном весе. В сумме — около 554 тыс. т в убойном весе, что на 43 тыс. т (8%) больше, чем в 2018 году. Также «Мираторг» начал выпуск ягнятины, но в прошлом году объемы были незначительными. В первом рейтинге холдинг занимал третье место с 380,5 тыс. т мяса. В 2020 году компания планирует увеличить объем производства свинины до 436 тыс. т, говядины — до 178 тыс. т, мяса птицы — до 158 тыс. т, ягнятины — до 0,62 тыс. т (все в живом весе, кроме птицы).



Стоит ли ждать сделок Прошлый год мог стать годом M&A в мясной отрасли — рост конкуренции стимулировал компании-лидеры к консолидации с игроками, которые сдавали позиции. Но не получилось, рассказывает Дарья Снитко. «Те, кто хотел продать компанию или объединиться с конкурентом, возможно, ждали более высоких оценок их бизнеса, но теперь на рынке слияний и поглощений мы еще долго не увидим высоких мультипликаторов, — считает она. — Не исключено, что кто-то будет выходить из бизнеса, опасаясь ухудшения положения дел, но этот процесс не будет массовым. Так что, думаю, бум объединений в отрасли откладывается».

Константин Корнеев, напротив, не исключает, что, следуя правилу «покупай на падающем рынке», сейчас крупные игроки, которым доступны кредитные линии, могут активизироваться в секторе M&A — в надежде на улучшение ситуации на внутреннем рынке или с прицелом на развитие экспорта. Кроме того, сделки позволяют уменьшить нагрузку на существующие предприятия, лучше перераспределять товарные потоки за счет географической диверсификации. «Когда ты покупаешь активы, то получаешь не только дополнительный объем продукции, но и представленность в регионе, а чем в большем числе регионов работает компания, тем проще для нее становится доступ к ресурсам, можно эффективнее распределить закупки и продажи в зависимости от локальной конъюнктуры», — говорит Корнеев.

Третьей в рейтинге, как и год назад, стала группа «Ресурс», увеличившая производство бройлера на 30 тыс. т до 645 тыс. т в живом весе (расчет в убойном — 483,7 тыс. т). «Одним из важных факторов, повлиявших на бизнес компании в 2019 году, стало открытие китайского рынка для российских производителей мяса птицы, — говорит представитель группы. — Это событие было давно ожидаемым, так как страны Юго-Восточной Азии традиционно импортируют большой объем продукции птицеводства. По итогам года компания отправила в КНР 17 тыс. т, а в целом зарубежные поставки достигли 86 тыс. т». Объем производства в 2020 году будет зависеть в первую очередь от дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса. «Среди других факторов, которые могут повлиять на реализацию планов, — покупка производственных активов „Уральского бройлера“. Сейчас мощность птицекомплекса составляет 40 тыс. т, но мы рассматриваем возможность ее увеличения до 50 тыс. т», — комментирует она. В первом рейтинге «Ресурс» был на пятом месте, за пять лет компания увеличила производство на 236 тыс. т, или 95%.



С пятого на четвертое место поднялся «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. За год он прибавил свыше 80 тыс. т (28%) за счет роста производства птицы и свинины. «Мы запустили все свиноводческие и птицеводческие площадки, которые планировали. Дальнейшего активного расширения не планируем. На сегодня наша задача — окупить затраты путем их вывода на полную мощность, — рассказывает гендиректор холдинга Евгений Хворостина. — Что касается КРС, мы специально не занимаемся покупкой скота для откорма — откармливаем только бычков, которые остаются как шлейф от молочного стада. Однако поскольку мы планируем наращивать производство молока и расширять поголовье, пропорционально у нас будет расти и производство говядины». Также в этом году «Агрокомплекс» планирует увеличить выпуск свинины до 105-110 тыс. т и на 10-15 тыс. т — мяса птицы. Пять лет назад холдинг занимал 12-е место в рейтинге с оценочным показателем 126,6 тыс. т мяса, за пять лет объем увеличился почти в 2,9 раза — это самый значительный рост среди участников списка, входивших в первый топ-20.



С четвертой на пятую строчку опустился холдинг «Приосколье». В прошлом году, по данным Национального союза птицеводов (НСП), компания выпустила 452 тыс. т бройлера в живом весе (339 тыс. т в убойном). По сравнению с 2018-м производство уменьшилось на 42 тыс. т (10,8%). Пять лет назад «Приосколье» занимало вторую строчку рейтинга с 482 тыс. т. Сокращение выпуска — результат продажи части активов, сейчас у компании осталось производство только в Белгородской области.





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Почти все в плюсе

На шестом месте, как и год назад, находится «Белгранкорм», увеличивший производство на 7 тыс. т (2,7%) до 268 тыс. т. Правда, планы роста у компании были более значительными: так, она рассчитывала увеличить выпуск бройлера до 344,2 тыс. т, свинины — до 69 тыс. т (обе цифры — в живом весе). И если по свинине показатель оказался близким — 67,9 тыс. т, то по птице — только 286,7 тыс. т. Планы компании на этот год — 315,3 тыс. т бройлера и 73 тыс. т свинины в живом весе. В первом рейтинге холдинг был четвертым с 266,6 тыс. т мяса.



Седьмую позицию сохранил «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods). В прошлом году холдинг произвел 255 тыс. т бройлера и 95 тыс. т свинины в живом весе — в сумме около 265 тыс. т в убойном. Это на 28,8 тыс. т (12%) больше, чем по итогам 2018 года. По словам представителя компании, стратегия по России не меняется: в свиноводстве рост продолжится, в первую очередь за счет ввода новых комплексов и затем — сделок M&A, в птицеводстве расширение будет идти за счет покупки активов. Правда, конкретных сделок компания пока не анонсировала. Пять лет назад «Чароен» занимал шестое место с 226,2 тыс. т мяса.



С 14-го на восьмое место поднялась «Сибирская аграрная группа» — это самая существенная позитивная динамика в рейтинге. Компания увеличила производство мяса со 147,1 тыс. т до 219,6 тыс. т. В частности, объем выпуска свинины составил 242 тыс. т, бройлера — 41,1 тыс. т (обе цифры — живой вес). Такой прирост стал возможен в том числе благодаря сделкам: осенью прошлого года группа купила активы холдинга «КоПитания» — Кудряшовский мясокомбинат и комплекс «Кудряшовское» в Новосибирской области, а летом — комплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области. В первом рейтинге «Сибирская аграрная группа» была 14-й со 102,4 тыс. т мяса, за пять лет она нарастила производство более чем вдвое.



«Великолукский свинокомплекс» за год поднялся на одну строчку, прибавив около 40 тыс. т (23,8%), и стал девятым с 208,3 тыс. т свинины (267 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза свиноводов — НСС). Пять лет назад компания не вошла в топ-20, однако при подготовке второго рейтинга, уточнении и корректировке показателей из-за пересчета коэффициентов оказалось, что «Великолукский» должен был стать 20-м с 66,4 тыс. т.



Первую десятку замыкает «Русагро» со 189,5 тыс. т свинины (243 тыс. т живка). Год назад группа была 12-й в списке со 159,9 тыс. т мяса. В прошлом году компания запустила новые комплексы в Тамбовской области, восстановила маточное поголовье на площадке в Белгородской области, пострадавшей от африканской чумы свиней в 2018 году, рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. «На действующих комплексах объемы выросли за счет работы с генетикой, улучшения производственных показателей и статуса здоровья животных», — добавляет он. Пять лет назад холдинг также занимал десятое место со 152,3 тыс. т свинины. В этом году «Русагро» планирует увеличить производство до 300 тыс. т в живом весе за счет улучшения производственных показателей и выхода новых площадок на проектную мощность, говорит Басов.







Холдинг «Агро-Белогорье» за год увеличил производство свинины на 10,6 тыс. т (6,2%) до 181,7 тыс. т (233 тыс. т в живом весе), однако опустился с девятого на 11-е место: конкуренты растут быстрее. Дополнительный объем производства третий год подряд обеспечивают новые площадки за счет поэтапного выхода на проектные мощности. В первом рейтинге компания также была 11-й, правда, тогда выпустила 127,9 тыс. т мяса.



С 11-го на 12-е место переместилась группа «Продо», сократившая производство на 1,5 тыс. т до 166,3 тыс. т (191 тыс. т бройлера и 29,5 тыс. т свинины в живом весе). Пять лет назад объем производства у компании составлял 192,4 тыс. т, она занимала восьмое место.



Как и в прошлый раз, 13-ю позицию занимает «АгроПромкомплектация». По данным НСС, в 2019 году холдинг произвел 201,4 тыс. т свинины в живом весе, или 157 тыс. т в убойном — на 6,8 тыс. т (4,5%) больше, чем годом ранее. Поскольку компания также занимается молочным животноводством, у нее есть шлейф бычков, однако она не уточнила объем производства говядины. Пять лет назад холдинг занимал 17-е место, тогда выпуск мяса был почти вдвое меньше.



Новым участником стала УК «Траст — Птицеводческие активы» (объединяет непрофильные активы банка «Траст», в частности компании «Здоровая ферма» и «Русгрэйн холдинг»), занявшая 14-ю строчку со 142,3 тыс. т мяса. В 2019 году предприятия выпустили 170 тыс. т мяса птицы и 19 тыс. т свинины в живом весе. По сравнению с 2018-м объем производства птицы вырос на 4% за счет увеличения эффективности работы предприятий, уточняет представитель компании. «Общая проектная мощность убойно-перерабатывающих комплексов наших птицефабрик составляет около 200 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. В нашу группу компаний также входит свинокомплекс мощностью 20 тыс. т в живом весе в год», — говорит она. В 2020 году «Траст — ПА» намерена увеличить объемы производства мяса птицы до 180 тыс. т в живом весе за счет повышения сохранности поголовья и снижения потерь. Также предполагается введение новых и модернизация существующих корпусов содержания птицы. Плановое производство свинины — 16 тыс. т в живом весе. Однако во втором полугодии возможен пересмотр инвестиционной программы.







С 20-го на 15-е место переместилась группа «Дамате», выпустившая в 2019 году 131 тыс. т индейки — это на 42,7 тыс. т, или 48%, больше, чем по итогам 2018-го. «Увеличение объемов связано с продолжением реализации проекта расширения мощностей по производству и переработке индейки до 155 тыс. т в год, завершение которого запланировано на 2020 год», — поясняет представитель холдинга. Проект находится в финальной стадии, запущена большая часть объектов. Так, в 2019 году введен в эксплуатацию крупнейший птицеперерабатывающий завод в Европе, ведется строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, увеличена мощность инкубации, расширены мощности хранения и производства кормов, вводятся в оборот новые земли и приобретается сельхозтехника. В 2020 году компания планирует ввести в эксплуатацию завод по глубокой переработке индейки мощностью до 214 т продукции в сутки. Также в 2020 году компания начала производство баранины в Ставропольском крае. В первый рейтинг «Дамате» не входила: в 2015 году она выпустила всего 34,7 тыс. т индейки — за пять лет объем вырос в 3,8 раза.



Когда сокращать производство По мнению Константина Корнеева, то, насколько безболезненно мясная отрасль пройдет нынешний кризисный период, во многом будет зависеть от взаимопонимания закредитованных компаний с банками. В любом случае более стабильным выглядит положение птицеводов. «При неблагоприятном сценарии развития ситуации, думаю, игроки все же не будут уходить с рынка, а станут снижать объемы производства, пусть даже за счет напряженных согласований с банками и акционерами, — считает он. — Если выращенный бройлер дает минус 4-8 руб./кг, то зачем его выращивать? Мы оцениваем, что в текущей ситуации есть смысл снижать объем посадки птицы, если продажи по сетевому каналу сокращаются на 30% и нет альтернативных каналов сбыта с сопоставимой ценой поставки. Иначе предприятие будет вынуждено отдавать «профицитную» продукцию с большим дисконтом, что гарантировано принесет убытки».

Чем ниже база, тем меньше рост

Холдинг «Агроэко», как и в предыдущем рейтинге, разместился на 16-м месте. В 2019 году он произвел 162 тыс. т свинины в живом весе, или около 126,4 тыс. т в убойном, что на 2,2 тыс. т больше показателя 2018-го. В прошлом году компания, прежде работавшая только в Воронежской области, запустила восемь комплексов в Тульской области. Последняя из запланированных в регионе площадок была введена в январе этого года. Общая стоимость тульского кластера мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год составила почти 12 млрд руб., его выход на проектную мощность позволит полностью обеспечить потребности региона в свинине.



С 18-го на 17-е место поднялась группа «Хорошее дело», которая произвела 115,2 тыс. т мяса бройлера, а также около 4,3 тыс. т свинины и 2,8 тыс. т говядины в живом весе — в сумме около 120 тыс. т мяса в убойном весе, что более чем на 16 тыс. т выше показателя прошлого рейтинга. В конце 2019 года компания ввела в эксплуатацию новую площадку по выращиванию бройлера, поясняет представитель группы. При выходе на плановую мощность предприятие дополнительно будет производить около 19 тыс. т мяса птицы в год. На 2020 год запланировано увеличение производства бройлера до 150 тыс. т в живом весе, выпуск свинины должен составить 3,5 тыс. т. Пять лет назад «Хорошее дело» занимало 18-е место в топ-20 с 73,9 тыс. т продукции.



«КоПитания» опустилась с 15-го на 18-е место. Компания не ответила на запрос. По данным НСС, в прошлом году она выпустила 95,8 тыс. т свинины, актуальной информации по бройлеру в открытом доступе нет. Оценочно объем производства составил около 50 тыс. т (обе цифры — в живом весе). Суммарный расчетный показатель — 112,2 тыс. т мяса, что более чем на 24 тыс. т ниже уровня 2018 года. Правда, тогда также объем был оценочным. В прошлом году холдинг продал свиноводческие активы в Новосибирской области «Сибирской аграрной группе», так что по итогам 2020-го производство сократится еще больше.



«Белая птица» продемонстрировала антирекорд рейтинга, опустившись с восьмого на 19-е место. По данным НСП, в прошлом году белгородские площадки холдинга выпустили 130 тыс. т бройлера в живом весе — около 97,5 тыс. т в убойном, что почти на 100 тыс. т меньше, чем по итогам 2018-го, когда также учитывался курский дивизион компании, который позднее перешел к «Черкизову». Пять лет назад «Белая птица» была седьмой в рейтинге со 193,5 тыс. т.



Объем производства у холдинга «Агросила», занимающего 20-е место, увеличился незначительно: по данным НСП, ее птицефабрика «Челны-Бройлер» выпустила 123 тыс. т птицы в живом весе. Расчетное производство в убойном весе выросло на 1,35 тыс. т до 92,2 тыс. т. Также компания занимается молочным животноводством, общее стадо КРС в компании составляет около 11 тыс. животных, в том числе 9,2 тыс. дойных коров, говорил в апреле представитель компании. Ни для прошлого, ни для этого рейтинга «Агросила» не уточнила показатели по говядине, однако, по всей видимости, они не настолько значительные, чтобы компания оказалась на строчку выше. В первом рейтинге холдинг был 15-м с 88,5 тыс. т мяса.



21-ю позицию сохранила АПК «Дон». Компания не ответила на запрос. По информации НСС, в прошлом году она произвела 109,9 тыс. т свинины в живом весе — около 85,7 тыс. т в убойном. Это на 4,6 тыс. т больше, чем в 2018 году.



С 24-го на 22-е место в рейтинге переместилась «Комос Групп». В прошлом году компания произвела 45,1 тыс. т свинины, 56,2 тыс. т птицы и почти 1,8 тыс. т КРС на убой в живом весе. В сумме — около 82 тыс. т в убойном, что на 9 тыс. т больше, чем годом ранее. Объем выпуска свинины в 2019 году сохранился почти на уровне 2018-го, прирост составил 4% за счет увеличения производственной эффективности, комментирует представитель агрохолдинга. Рост объемов производства мяса птицы обусловлен улучшением производственных показателей: сохранности и привеса в товарном стаде и количества цыплят на начальную несушку в родительском. «Прирост производства мяса КРС составил 9,7% и связан с закрытием в конце 2019 года небольших молочных ферм и выбраковкой стада», — добавляет она. В этом году группа планирует увеличить производство скота и птицы в сумме до 106,4 тыс. т в живом весе. В первом рейтинге «Комос Групп» занимала 20-е место с 65,4 тыс. т мяса, правда, при подготовке второго списка лидеров отрасли и корректировке показателей оказалось, что 20-м должен был стать «Великолукский свинокомплекс» с 66,4 тыс. т.



23-е место, как и в прошлый раз, занимает агрохолдинг «Равис» с оценочным показателем 81,6 тыс. т мяса. Компания не ответила на запрос и не уточнила показатели производства. По данным НСП, она выпустила 104 тыс. т бройлера в живом весе, также компания производит небольшие объемы свинины и говядины. «Ариант» потерял две позиции в рейтинге и стал 24-м. Компания не уточнила объемы производства. По данным НСС, она выпустила 94,8 тыс. т свинины в живом весе — примерно 73,9 тыс. т в убойном. По сравнению с 2018 годом объем сократился на 3,6 тыс. т. Замыкает топ-25 компания СИТНО, также не уточнившая показатели выпуска мяса. По данным НСП, в прошлом году она произвела 93 тыс. т бройлера в живом весе — около 69,7 тыс. т в убойном, что на 2 тыс. т больше, чем в 2018-м.





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Пандемия вмешалась в рынок

C начала года темпы роста мясной отрасли остаются достаточно высокими: по информации Росстата, в первом квартале (последние доступные данные на момент подготовки статьи) производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах увеличились на 4,6% относительно аналогичного периода 2019-го. Однако сложно прогнозировать, как в целом сложится год для сектора, как он переживет очередной экономический кризис, последствия распространения пандемии COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения. В конце апреля глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорил, что, несмотря на распространение коронавируса, логистические каналы настроены, дефицита предложения для розницы нет, в отличие, например, от США, которые столкнулись с такой проблемой. «Наши ожидания осторожно оптимистичны: мы рассчитываем пройти период самоизоляции без серьезных потерь для отрасли, хотя закрытие точек общепита сильно ударило по поставщикам, активно работавшим с этим каналом», — отмечает он.



Однако неизбежны изменения и в розничных продажах: традиционно в кризис на фоне падения реальных располагаемых доходов населения меняется структура потребления продукции, в том числе мяса — более дорогие его виды уступают место более дешевым. Учитывая то, что из-за конкуренции и большого предложения цены на птицу и свинину последние пять лет почти не меняются, в первую очередь будет поддерживаться спрос на бройлера — его будут выбирать потребители говядины, индейки и частично свинины, считает Юшин.



Конкуренция на рынке мяса очень высокая, комментирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Производство мяса бройлера и свинины в России в последние пару лет полностью покрывает потребности российского рынка, причем в этом году спрос на мясо будет испытывать трудности, возможно, он снизится, а значит, конкуренция будет только расти, — уверена она. — Рынок индейки очень близок к насыщению, причем это стало заметно в прошлом году. Про говядину такого, конечно, сказать нельзя, так как по-прежнему Россия много импортирует, да и российских поставщиков явно недостаточно». На мясном рынке довольно высокий уровень конкуренции, которая будет усиливаться на фоне кризиса, соглашается исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.



Хотя спрос на продовольствие не очень подвержен кризису — люди сокращают потребление продуктов питания существенно меньше, чем товаров длительного пользования — он влияет на расклад сил в отрасли, продолжает Снитко. «Во-первых, самым болезненным стал обвал в России сектора общепита из-за закрытия заведений на фоне пандемии COVID-19. На сегмент HoReCa в России приходится не такая большая доля продаж — может быть, в среднем 10-12%, но для отдельных товаров и это существенно: в частности, для продаж кур на гриль, мяса для шаурмы, хот-догов, замороженных полуфабрикатов для известных сетей быстрого питания, — рассказывает эксперт. — Все мясо, которое компании уже привыкли поставлять в эти специализированные каналы, приходится срочно перераспределять в традиционные точки продаж».



Также важно, что сильно сузилась линейка продукции: снижение трафика покупателей в магазинах вынуждает торговые предприятия заказывать позиции с более длительными сроками хранения, большими упаковками, но в меньшем ассортименте. «Можно сказать, что успехи развития мясного сектора последних лет потеряны, рынок отбросило назад в начало 2010-х годов, что, безусловно, очень печально», — сожалеет Снитко. Конечно, кажется, что компании, которые продавали во все каналы дистрибуции, например «Мираторг» или «Черкизово», защищены от плохой конъюнктуры, однако по многим позициям и у них маржинальность будет потеряна, а поставщики монотоваров (например, только отрубов для промпереработки) могут даже не заметить турбулентности на рынке, рассуждает она.



В нынешней ситуации крупные игроки с объемом производства от 100 тыс. т в год могут чувствовать себя более уверенно, чем те, кто выпускает меньше, оценивает Корнеев. При таком объеме можно рассчитывать на оптимальные показатели эффективности выращивания птицы, заложенные в генетику кроссов, удерживать производственные затраты на уровне среднеотраслевых. Хотя нельзя сказать, что таким компаниям сейчас легче, просто они дольше могут выдерживать нынешние неблагоприятные факторы, уточняет он.



Главными факторами, повлиявшими на бизнес группы «Черкизово» в 2019 году, стали развитие экспорта и расширение присутствия продукции в HoReCa — выручка в этом канале увеличилась более чем вдвое. «Однако сегодня из-за ситуации с коронавирусом мы видим перетекание потребителей из HoReCa в розницу. В связи с этим мы уже переориентировали работу наших предприятий на выпуск бо́льших объемов продукции для магазинов», — говорит представитель холдинга.



Что касается розничного спроса на продукцию, то ситуация различается в зависимости от региона, отмечает Корнеев. Так, в Москве и Подмосковье, где из-за пандемии COVID-19 вводились жесткие ограничения, продажи мяса в рознице упали довольно сильно, а, например, в районах Урала и Поволжья, где ограничительные меры были менее строгими, объемы продаж снизились не так существенно. При этом сейчас в более выигрышном положении оказываются производители бройлера, поскольку это самый доступный вид мяса и вероятно увеличение спроса на него за счет снижения на свинину и говядину.



Группа «Черкизово» тоже считает, что сейчас устойчивый спрос на курицу сохранится, так как это наиболее доступный по цене универсальный продукт, который легко готовить в домашних условиях. А вот «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева в середине мая отмечал снижение спроса на птицеводческую продукцию. «В основном это связано с закрытием предприятий общепита и немного — с сокращением потребления, — предполагает Евгений Хворостина. — Надеемся, что по мере выхода из карантина ситуация будет улучшаться. Пока мы сохраняем те же объемы производства мяса птицы, что были до кризиса, однако рассматриваем и вариант его сокращения на 2-3%».



Прогнозировать дальше, чем на две-три недели, сейчас крайне сложно, поскольку не до конца понятно, как ситуация с коронавирусом отразится на экономике и покупательной способности населения, говорит Корнеев. «Бизнес существует только потому, что есть покупатели, однако, обсуждая корпоративные стратегии, многие руководители об этом забывают, — акцентирует он. — Реальные располагаемые доходы упали, люди, вероятно, будут стремиться увеличить долю накоплений. Как при этом будет меняться их модель потребительского поведения — пока, в общем-то, не анализируется. Понятно, что становится меньше импульсивных покупок, ритейлеры сообщают, что растет потребление углеводной группы — макарон, хлебобулочных изделий, круп и т. д. ».



Скорее всего, после повышенного спроса, который наблюдался в марте-апреле, производители столкнутся с серьезным падением спроса на мясную продукцию, предполагает представитель «Комос Групп». «Люди будут потреблять то, что уже было куплено ранее, также нельзя исключать переход на более бюджетный ценовой сегмент во всех товарных категориях переработки мяса», — добавляет она.





Ю. Эйвазова



Себестоимость растет, цены — нет

По прогнозу Дарьи Снитко, рост цен на мясо в этом году будет очень скромным, не как в прошлые кризисы. «Инфляция в стране удержится в пределах 5% на конец года, а из всех видов мяса, скорее всего, подорожает только бройлер, тогда как цены на свинину должны удержаться на прежнем уровне», — думает она. По мнению Корнеева, не исключено уменьшение цен на мясо, несмотря на рост себестоимости производства. Правда, падение цен у производителей не означает, что продукция будет дешеветь и на полке. «Отпускные цены на мясо достаточно низкие, например, на птицу — на уровне трехлетней давности, но в рознице цена вовсе не аналогична», — говорит он. Снижение платежеспособного спроса под влиянием падения доходов населения и роста безработицы, очевидно, скажется на спросе и, соответственно, на ценах в сетях и опте, считает представитель «Траста».



В нынешней ситуации в более сложном положении оказываются производители свинины. Ситуация на рынке находится под влиянием двух основных трендов: ускоренного роста производства и снижения покупательной способности и спроса на свинину. На этом фоне оптовые цены продолжают падать. Если в 2019-м цены уменьшились в среднем на 8%, то в первом квартале этого средняя цена на живых свиней потеряла еще 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он надеется, что рост спроса благодаря снижению оптовых цен на свинину не позволит ценам упасть еще ниже. Тем не менее по итогам года союз пока прогнозирует их уменьшение на 10%. Хотя не исключено, что ситуация может и усугубиться — все будет зависеть от того, как государство поддержит население и предприятия. «Сейчас важно, как мы пройдем май-июнь: что будет со спросом и как будет восстанавливаться экономика в целом», — говорил Ковалев в середине мая.



В 2019 году рынок свинины развивался в условиях увеличения производства и ограниченной покупательной способности, что привело к усилению конкуренции и снижению цен, а ослабление спроса из-за карантина привело к их дальнейшему уменьшению, вторит ему Максим Басов. «В моменте на наш бизнес негативно влияет неопределенность с потреблением, перераспределение спроса между регионами и каналами продаж. В перспективе будет иметь значение общая экономическая ситуация и эмоциональное состояние потребителей», — комментирует он.



Евгений Хворостина тоже говорит о снижении цен на свинину, что нетипично для шашлычного сезона. «Мы наблюдаем падение цен на свинину с прошлого года, — рассказывает представитель «Черкизова». — К сожалению, такая динамика, видимо, будет продолжаться. Во многом ситуация будет зависеть от сектора мясопереработки, который потребляет значительные объемы свинины. Снижение потребления колбасы, если он произойдет, отразится и на потреблении свинины». При этом если мясо птицы можно заморозить и создать по нему стоки, то в свинине эти возможности ограничены: в основном это рынок охлажденной продукции, и любой спад на нем критично сказывается на ценах, добавляет он.







По словам Корнеева, рынок пока не осознал всего масштаба изменений, которые касаются не только ситуации со спросом и ценой на продукцию, но и производственных процессов: закупки компонентов кормов, ветеринарных препаратов, упаковки и прочего, что влияет на рентабельность бизнеса. «Прогнозы урожая зерна в этом году пока не консолидированы, что будет с доступностью импортных компонентов — до конца непонятно, как и с курсом валют. Когда и насколько сможет восстановиться спрос на мясо у переработчиков и HoReCa — тоже вопрос, — перечисляет он. — Поэтому анализ того, как сейчас работать производителям мяса, должен быть более многогранным».



Тем не менее участники рынка уже отмечают увеличение себестоимости производства из-за девальвации рубля. Рост курса доллара повлечет повышение цен на корма, что приведет в первую очередь к убыткам со стороны небольших и мелких производителей, говорит Басов. «Ослабление рубля окажет серьезное давление на нашу себестоимость, потому что так или иначе основные статьи затрат при выращивании свиней и птицы привязаны к валюте, — обращает внимание представитель «Черкизова». — Это зерно, которое в том числе поставляется на экспорт, соевый шрот, масло, импортируемые премиксы, витаминная группа. Поэтому мы ожидаем значительного повышения себестоимости в ближайшие месяцы». Нынешняя ситуация — определенный вызов для отрасли, потому что маржинальность в свино- и в птицеводстве и так находится на достаточно невысоком уровне, поэтому производителям будет непросто адаптироваться к новым реалиям, полагает он.



«Траст — ПА» из-за роста курса доллара уже наблюдает рост стоимости кормов, добавок, ветеринарных препаратов и запчастей. «Производители продукции птицеводства попадают в ситуацию с двумя негативными эффектами: снижение цен на готовую продукцию и увеличение себестоимости производства», — сетует представитель компании. Примерно к концу лета «Комос Групп» прогнозирует рост себестоимости свинины на 15-20%. «Это связано с тем, что примерно 60% себестоимости мяса — это комбикорма, некоторые компоненты которых выросли в цене на 10-40%», — уточняет представитель холдинга.



COVID-корректировка планов На 2020-2023 года у «Комос Групп» была запланирована реализация нескольких инвестиционных проектов в субхолдинге «Свиноводство и переработка мяса»: модернизация для увеличения объемов производства, а также введение новых мощностей по переработке мяса. Сейчас из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, актуализируются оценки эффективности проектов, корректируются сроки их реализации, рассказывает представитель компании. Субхолдинг «Птицеводство» в 2020 году планировал реализовать проекты по модернизации с последующим выведением из консервации части мощностей. Однако окончательное решение будет принято после расчета финансовой модели с тестированием на чувствительность к изменению уровня цен на мясо и курса валют.

Экспорт не спасает

При наличии спроса в других странах экспортные поставки смогут поддержать цены на мясо в России, но нужно иметь в виду, что в условиях пандемии снижение спроса — это общая проблема для всех рынков и стран, обращает внимание Басов. Увеличение экспорта мяса может повлиять на стабилизацию и удержание цен внутри страны, соглашается представитель «Комос Групп». «Это станет возможным, если не будут приняты ограничительные меры со стороны стран-импортеров, тогда в этом году мы увидим рекордные объемы отгрузки за пределы России и мяса бройлера, и свинины. Это позволит отрасли остаться на плаву и не скатиться в зону отрицательной рентабельности», — считает она.



Экспорт пока недостаточно развит, чтобы уменьшать возникающие излишки, оценивает представитель «Траста». Тем не менее она надеется, что во второй половине года крупнейшие игроки увеличат объемы вывоза мяса птицы, что может помочь восстановить цены на внутреннем рынке. «Траст — ПА» также продолжит развивать поставки за рубеж.



Экспорт мяса пока не позволяет снизить давление на рынок, подтверждает Корнеев. В тот же Китай в основном уходят лапы и крылья, и хотя этот объем уже значителен в тоннах, но розничный рынок его перемещения почти не замечает. Если бы отгружались такие же по объему партии тушек и частей бройлера, это было бы более ощутимо. «Сейчас экспорт — это начало пути нашего присутствия на внешних рынках. Мы развиваем внешнюю дистрибуцию, но пока незначительно снижаем ресурсное давление на розничной полке внутри страны, что могло бы повлиять на рост цен у производителей. Хотя, с другой стороны, это плохо для потребителя и сейчас могло бы привести к еще большему падению спроса», — комментирует Корнеев. «Вся риторика компаний сектора сейчас об экспорте, и надеюсь, он будет успешен, — говорит Снитко. — Россия близка к выходу в нетто-экспортеры мяса птицы (даже с учетом мяса из Беларуси), увидим новые рекорды экспорта свинины. Но в целом в условиях мировой рецессии и снижения мировой торговли на 5-8%, думаю, делать ставку только на мировой рынок опасно».



Производство мяса продолжает расти, хотя новых проектов, особенно громких и крупных, не заявляется. По мнению Снитко, наиболее реалистично, что в этом году основные игроки будут следить за операционной эффективностью, инвестировать только осторожно и в процессы, а не мощности, и станут присматривать легкие цели для поглощения среди испытывающих трудности конкурентов.



Как составлялся рейтинг В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса бройлера, которые агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов, а также экспертные оценки. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем обзвона и направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, «Агроинвестор» пересчитывал показатели в убойный вес согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.

Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций. Сноска «оценка» ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценен только источниками на рынке. Оценки рассчитаны как среднее арифметическое показателей, озвученных экспертами. Данные отраслевых союзов, которые ранее были представлены в их специализированных рейтингах, даны без сносок. Если компания озвучивала результат, отличный от показателей союзов, то в зачет брались именно ее цифры как от первоисточника. Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.

В подготовке статьи участвовала Елена Максимова.

