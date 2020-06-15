По итогам 2020 года вывоз свинины может вырасти на 30%

По итогам 2020 года прирост экспорта свинины может составить 30%, общий объем внешних поставок приблизится к 150 тыс. т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «При развитии внешних продаж российским компаниям стоит думать не только о странах ЕврАзЭС, СНГ, но и о дальнем зарубежье, прежде всего, Юго-Восточной Азии, в частности Китае», — отметил он. В 2019 году был открыт Гонконг и Вьетнам, поставки туда уверенно растут. При этом развитием экспорта предприятиям следует заниматься системно, не прекращать поставки при первом снижении цены, думать на перспективу, находить возможности превосходить в чем-то конкурентов, рекомендует он. «150 тыс. т — это уже 3% от нашего потребления, это серьезно», — считает Ковалев.



В 2019 году Россия впервые стала нетто-экспортером свинины: вывоз этого вида мяса был больше, чем ввоз — 108 тыс. т против 90 тыс. т соответственно, напоминает Ковалев. За четыре месяца 2020-го импортировано лишь 2 тыс. т, что случилось впервые за 30 лет, отмечает он. Главные причины падения объемов — рост собственного производства, а также введение 25%-ной пошлины на ввоз свинины с января этого года. В то же время экспорт за январь-апрель превысил 50 тыс. т, что на 66% больше, чем за аналогичный период 2019-го. В стоимостном выражении за это время поставки выросли до $80 млн, что в два раза больше, чем годом ранее. «Это связано с тем, что в прошлом году продавалось больше субпродуктов, сейчас же почти половина реализованных за рубеж объемов — мясо», — поясняет Ковалев.



По мнению старшего руководителя проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяны Козловой, наиболее интересными импортерами свинины для России сейчас являются страны бывшего СССР и Юго-Восточной Азии. «Хотя пандемия внесла свои коррективы в объемы внешней торговли, — отмечает эксперт. — Отгрузки пока растут не такими темпами, как хотелось бы». Впрочем, экспорт может активизироваться с открытием для поставок Китая, полагает она. Доступ на рынок КНР даст кратковременный эффект, уверен председатель совета директоров компании «Дороничи» (Кировская область) Фанур Магзянов. «Менталитет китайцев таков, что они будут всеми силами стараться выправить ситуацию со свиноводством у себя в стране и при первой возможности заместят экспорт, — считает он. — Хотя необходимость работы над экспортным направлением это, конечно, не отменяет».



Естественно, свиноводам нужно работать над развитием экспорта, соглашается исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Хотя это во многом вопрос политики, значительная часть российских предприятий соответствуют всем международным нормам безопасности, имеют самое современное техническое оснащение, но при этом все равно не могут вывозить свою продукцию. «Рынки ограничены: так, в Европу или Северную Америку мы свинину не повезем, Китай все еще для нас закрыт, — констатирует эксперт. — Кроме того, девальвация коснулась не только нашей страны — те же бразильцы готовы пойти на многое, чтобы укрепить позиции на внешних рынках, так как с собственной экономикой испытывают трудности». Эффект от распределения объемов на разные рынки начнет чувствоваться, когда экспорт свинины из России достигнет 350 тыс. т, оценивает он.

