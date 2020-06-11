Экспорт мяса птицы вырос на 77,5%

В январе-апреле этого года физические объемы экспорта мяса птицы выросли на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ФТС. В целом за первые четыре месяца вывоз свежего и мороженного мяса увеличился в два раза. За отчетный период доля продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре российского экспорта составила 8,1% против 5,3% за аналогичный период годом ранее. По данным ФГБУ «Агроэкспорт», с начала года по 7 июня экспорт мяса и мясной продукции составил $318,3 млн, в том числе стоимость ввезенного мяса птицы составляет $186 млн (в прошлом году — $75 млн).



Основные и недавно открытые рынки для российского мяса птицы — Китай и Вьетнам. В первом квартале прошлого года мясо птицы в Китай почти не отгружалось, поэтому сейчас в сравнении с почти нулевой базой поставок прошлого года наблюдается значительный прирост. Также увеличение экспорта обусловлено поставками во Вьетнам, который перерабатывает российскую курицу для Китая, рассказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, рост экспортной активности продолжается для обеспечения потребностей Китая в разных видах мяса, в том числе птицы, в связи с удорожанием свинины из-за эпидемии африканской чумы свиней в стране.



Сейчас закрытых для российской птицы экспортных рынков почти не осталось, за исключение ряда африканских стран и временного запрета ЕС, продолжает он. Но есть вопрос к российским компаниям: готовы ли они давать более привлекательные цены, чем основные конкуренты — Бразилия и Украина. «Эти страны, особенно украинские поставщики, очень демпингуют по цене. Эта конкуренция особенно была заметна на рынках Центральной Азии, куда украинская птица стала поставлять прямым транзитом через Россию», — добавляет Давлеев.



В начале мая группа «Ресурс» отправила в Китай пилотную партию мяса бройлера весом 24 т по железной дороге. Срок доставки составил 16 дней, что, по словам Давлеева, является рекордом, который бьет только Таиланд. Россия получила огромное конкурентное преимущество, отправив мясо железной дорогой, поскольку доставка из Бразилии или США занимает около месяца, объясняет он. «Получается, мы почти в два раза сократили время доставки, которое нужно для заокеанских конкурентов. Также 16 дней — это в три раза быстрее, чем традиционная доставка из России или Европы морем», — уточнил он.



Ранее Давлеев рассказывал «Агроинвестору», что в России охлажденный бройлер сейчас активно продается в разных отрубах по приемлемым ценам. Себестоимость немного выросла из-за девальвации рубля, но объемы реализации и цены остались стабильными. При этом итоги последних двух-трех месяцев показывают, что спрос на курицу и индейку имеет тенденцию к росту. «Птица все же дешевле, чем другие виды мяса. И даже небольшие провалы цен на свинину не привели к переключению спроса», — добавлял он. В этом году производство мяса птицы останется как минимум на уровне прошлого года (по данным Минсельхоза, 6,7 млн т во всех хозяйствах), но есть вероятность роста в пределах 3%.

