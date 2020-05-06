Группа «Ресурс» поставила на экспорт рекордный объем мяса птицы

В апреле группа агропредприятий «Ресурс» отправила контрагентам из 14 стран почти 12,5 тыс. т продукции из мяса птицы, что стало рекордным объемом с 2012 года, когда холдинг начал поставки на внешние рынки. В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера было отгружено в Китай, где после завершения карантина, вводившегося из-за пандемии COVID-19, планомерно снимаются ограничения и проводятся мероприятия по восстановлению экономики, рассказала «Агроинвестору» представитель компании.

Несмотря на трудности, связанные с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса, «Ресурс» смог не только выполнить все обязательства перед иностранными покупателями, но и увеличить объемы экспорта, отмечает компания. В холдинге создано специальное логистическое подразделение для поставок за рубеж. Также среди составляющих успешной работы на внешних рынках группа отмечает поддержку со стороны Минсельхоза и Россельхознадзора, эффективное взаимодействие с таможенными органами и экспортно-ориентированными терминалами, в том числе сотрудничество с группой компаний «Дело».

В частности, Минсельхоз внедрил алгоритмы обеспечения бесперебойной транспортировки продукции на экспорт, что позволило не прекращать отгрузки на внешние рынки, рассказывает представитель «Ресурса». Также заметную роль сыграло оперативное решение вопросов со стороны центрального аппарата Россельхознадзора и его территориальных управлений в Ставрополе, Краснодаре и Новороссийске. В ситуации частой отмены судоходных рейсов международных морских линий из-за коронавирусной инфекции специалисты службы ответственно подходят к переоформлению сопроводительной документации, поясняет представитель группы.

Несмотря на активное развитие экспорта, в приоритете холдинга остается обеспечение мясом птицы внутреннего рынка, подчеркивает представитель группы. По ее словам, компания продолжает работу в штатном режиме вопреки сложной эпидемиологической обстановке. В прошлом году холдинг выпустил 645 тыс. т мяса бройлеров в живом весе, что на 30 тыс. т больше, чем в 2018-м. С этим показателем «Ресурс» стал вторым в стране по объему производства. При этом среди экспортеров компания уверенно лидирует: в 2019 году она отгрузила на внешние рынки 86 тыс. т мяса птицы, в том числе 17 тыс. т в Китай. К 2021 году продажи за рубеж планируется увеличить до 125 тыс. т. Ранее компания сообщала, что для оптимизации логистики начала поставлять продукцию в порт по железной дороге, а не только автомобильным транспортом.

По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, у российский предприятий сейчас, с одной стороны, есть перспективы к расширению поставок мяса на внешние рынки, с другой, если внутренний спрос не будет поддержан, и компании испытают серьезные негативные финансовые последствия карантинных ограничений, то никто не сможет думать об экспорте. Тем не менее, сейчас в мире будет расти спрос на мясную продукцию, особенно на мясо птицы как самый доступный источник белка, добавляет он.