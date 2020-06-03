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Компании
«Ресурс» в апреле отправил контрагентам из 14 стран почти 12,5 тыс. т продукции из мяса птицы
Агроинвестор
3 июня 2020
Это стало рекордным объемом с 2012 года, когда холдинг начал поставки на внешние рынки
журнал «Агроинвестор»
июнь 2020
Фото: Shutterstock

В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера было отгружено в Китай, где после завершения карантина, вводившегося из-за пандемии COVID-19, планомерно снимаются ограничения и проводятся мероприятия по восстановлению экономики, рассказала представитель компании.

Несмотря на трудности, связанные с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса, «Ресурс» смог не только выполнить все обязательства перед иностранными покупателями, но и увеличить объемы экспорта, отмечает компания. В холдинге создано специальное логистическое подразделение для поставок за рубеж. Также среди составляющих успешной работы на внешних рынках группа отмечает поддержку со стороны Минсельхоза и Россельхознадзора, эффективное взаимодействие с таможенными органами и экспортно-ориентированными терминалами, в том числе сотрудничество с группой компаний «Дело».

В приоритете холдинга остается обеспечение мясом птицы внутреннего рынка, подчеркивает представитель группы. Однако среди экспортеров компания уверенно лидирует. В 2019 году «Ресурс» отгрузил на внешние рынки 86 тыс. т мяса птицы, в том числе 17 тыс. т в Китай. К 2021 году продажи за рубеж планируется увеличить до 125 тыс. т. 


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