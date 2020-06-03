«Ресурс» в апреле отправил контрагентам из 14 стран почти 12,5 тыс. т продукции из мяса птицы

В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера было отгружено в Китай, где после завершения карантина, вводившегося из-за пандемии COVID-19, планомерно снимаются ограничения и проводятся мероприятия по восстановлению экономики, рассказала представитель компании.



Несмотря на трудности, связанные с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса, «Ресурс» смог не только выполнить все обязательства перед иностранными покупателями, но и увеличить объемы экспорта, отмечает компания. В холдинге создано специальное логистическое подразделение для поставок за рубеж. Также среди составляющих успешной работы на внешних рынках группа отмечает поддержку со стороны Минсельхоза и Россельхознадзора, эффективное взаимодействие с таможенными органами и экспортно-ориентированными терминалами, в том числе сотрудничество с группой компаний «Дело».



В приоритете холдинга остается обеспечение мясом птицы внутреннего рынка, подчеркивает представитель группы. Однако среди экспортеров компания уверенно лидирует. В 2019 году «Ресурс» отгрузил на внешние рынки 86 тыс. т мяса птицы, в том числе 17 тыс. т в Китай. К 2021 году продажи за рубеж планируется увеличить до 125 тыс. т.

