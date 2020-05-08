Россия отправила в Китай первую партию бройлера по железной дороге

Группа «Ресурс» отправила в Китай пилотную партию мяса бройлера весом 24 т по железной дороге. Продукцию отгрузили с перерабатывающего комбината компании, в Инжавинском районе Тамбовской области, рассказала «Агроинвестору» представитель холдинга.



Маршрут проходит через подмосковный терминал Селятино, пограничный пункт Илецк в Казахстане, далее — Алтынколь-Хоргос на границе с Китаем. После проверки документов и перестановки контейнера с российской на китайскую платформу поезд проследует до Чунцина, где груз пройдет таможенный и ветеринарный контроль. Этот маршрут разрабатывался и согласовывался компетентными ведомствами России, КНР и Казахстана на протяжении двух лет.



Общее время в пути без учета возможной задержки отправки из-за сложной эпидемиологической обстановки составит 15-16 суток, тогда как по морю продукция доставляется 50-60 дней, уточняет представитель «Ресурса». Еще одно преимущество железнодорожного транспорта — снижение рисков невыполнения обязательств, которые есть при использовании морского пути, когда сроки доставки могут значительно сместиться из-за погодных условий, отмены судозаходов в порты и других причин. Так, в феврале сообщалось о перебоях в работе китайских портов и проблемах с разгрузкой из-за пандемии COVID-19, некоторые суда отправлялись в порты соседних стран — Сингапура и Вьетнама, в результате чего и перевозчики, и отправители несли большие убытки.



О том, что Россия сможет начать поставки мяса бройлера в Китай по железной дороге, стало известно в середине марта. Основные конкуренты России на китайском рынке птицы — США и Бразилия, но у России есть важное преимущество — общие с КНР границы, что дает возможность поставлять продукцию в сразу вглубь страны, говорил тогда гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В Китае очень дорогая внутренняя логистика: доставить контейнер из портов Шанхай или Циндао до города Чунцин, который находится в центральной части Китая, стоит едва ли не дороже, чем из центральной части России доставить товар в КНР морским транспортом, сравнивал он.



Перевозки железной дорогой сейчас — это хорошая альтернатива морскому транспорту для тех, кто хочет снизить риски, но готов немного переплатить, поскольку тарифы РЖД значительно выше тарифов судовых перевозок, комментировал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, для России очень важно иметь такой дополнительный логистический маршрут, однако говорить о том, насколько железная дорога более надежна и экономически выгодна, можно будет только по результатам первых поставок.



Новый сервис в партнерстве с «РЖД Логистика», «Славтранс-Сервисом» и «Российским экспортным центром» значительно расширяет экспортные возможности «Ресурса», говорит представитель компании. Группа рассчитывает, что в дальнейшем число пограничных переходов будет увеличено, в частности, появится маршрут «Селятино — Забайкальск — Чэнду». Это особенно важно в условиях постоянного увеличения холдингом объемов зарубежных поставок, отмечает представитель группы.



В апреле «Ресурс» отправил контрагентам из 14 стран почти 12,5 тыс. т продукции из мяса птицы, что стало рекордным объемом с 2012 года, когда холдинг начал поставки на внешние рынки. В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера было отгружено в Китай. По итогам прошлого года компания экспортировала 86 тыс. т мяса птицы, включая 17 тыс. т в Китай. К 2021-м продажи за рубеж планируется увеличить до 125 тыс. т.

