«Руском» строит бройлерный племрепродуктор

В Юргинском районе Тюменской области готовится к запуску первая площадка племенного репродуктора комплекса по выращиванию бройлера компании «Руском». Всего будет построено девять площадок: три для ремонтного молодняка и шесть для родительского стада. Инвестиции в проект превышают 7 млрд руб., он рассчитан на производство более 38 млн инкубационных яиц в год, сообщает издание «Тюменская линия».



Первая посадка суточных цыплят на площадке ремонтного молодняка запланирована на середину июня. В конце июля — начале августа должен состояться ввод второй площадки, где сейчас идет монтаж оборудования и благоустройство. Параллельно строятся другие объекты для содержания родительского стада. По словам исполнительного директора «Рускома» Владимира Колота, комплекс выйдет на проектную мощность в 40 тыс. т мясо бройлера в год в 2021 году.



На любом производстве свыше 15-16 тыс. т мяса в год возникает необходимость в создании собственного родительского стада, чтобы обезопасить себя от нехватки инкубационного яйца и снизить его стоимость. «У каждой компании, которая производит более 20 тыс. т продукции в год, есть собственное родительское стадо, этим сейчас и занимается “Руском”», — прокомментировал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.



Сейчас «Руском» активно развивает бройлерное направление, которое было запущено пять лет назад. «Компания занималась индейкой и бройлером, и было принято решение углубиться в производство индейки, — говорит Давлеев. — Но в Тюменской и соседних с ней областях не так много птицефабрик, а спрос на мясо курицы растет. Так что они, на мой взгляд, приняли совершенно правильное решение о расширении своего производства на новых площадках».



Отказ от использования старых мощностей позволит «Рускому» обеспечить инкубационным яйцом и собственное производство, и продавать его в другие компании. А с учетом того, что Тюмень отдалена от основных центров инкубационной репродукции, решение «Рускома» о создании племенного репродуктора вполне обосновано, считает Давлеев. «Компания этот путь уже проделывала: у нее есть небольшое родительское стадо для своих индейководческих активов. Причем они ее выпускают достаточно много: «Руском» на третьем месте по России», — говорит он, уточняя, что даже небольшое родительское стадо позволяет избежать проблем с поставками инкубационного яйца индейки.



В Тюменской области есть мощный производитель бройлера — группа «Продо», в соседних регионах, особенно в Челябинской области, также работают крупные компании, специализирующиеся на этом виде мяса. «Нужно понимать, что «Руском» реализует не просто отдельную площадку племенного репродуктора, а целое комплексное производство бройлеров», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. За счет запуска репродуктора это производство будет полностью обеспечено собственным инкубационным яйцом, и, вероятно, даже будет возможность продавать его другим игрокам. «Но, если говорить о площадках выращивания, то я здесь вижу определенные риски. Они связаны и с текущей экономической ситуацией в стране, и с тем, что Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы», — отмечает он.



Опасения за отрасль птицеводства, которые были в начале введения новых санитарно-эпидемиологических правил, не оправдались, так как в большинстве регионов России карантинные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией уже сняты. «А в марте предполагалось, что падение потребления будет очень сильным. Некоторые компании даже думали о том, чтобы сократить посадки бройлеров», — добавляет Давлеев.



Сейчас стабилизировалась ситуация с ценами на свинину, а охлажденный бройлер активно продается в разных отрубах по приемлемым ценам. Себестоимость, конечно, немного выросла из-за девальвации рубля, но объемы реализации и цены остались стабильными, продолжает Давлеев. При этом итоги последних двух-трех месяцев показывают, что спрос на курицу и индейку имеет тенденцию к росту. «Птица все же дешевле, чем другие виды мяса. И даже небольшие провалы цен на свинину не привели к переключению спроса», — заключает он.



В конце марта-начале апреля наблюдался пик спроса на мясо птицы в России, но потом он начал снижаться, говорит Лахтюхов. Сейчас птица востребована, а хорошая погода и постепенное снятие ограничительных мер не только поддерживают спрос, но и способствуют его повышению.



О планах «Рускома» построить в Тюменской области комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров стало известно в 2017 году. Тогда сообщалось, что проект стоимостью 6,3 млрд руб. будет реализован в 2018—2019 годах на территории трех муниципальных районов при поддержке региональных властей. Позже сообщалось, что готовую продукцию «Руском» намерен поставлять в сибирские регионы, в том числе в Кемеровскую, Иркутскую, Омскую области, Алтайский и Красноярский края.



Также у компании есть две птицефабрики по производству индейки — «Морозовская» и «Юргинская», расположенные в Омской и Тюменской областях. Комплекс по производству мяса индейки «Руском» — это вертикально-интегрированная структура с полным производственным циклом: от выращивания зерна и производства кормов, инкубации, подращивания, откорма и убоя до переработки и реализации готовой продукции, говорится на сайте «Инди» (торговая марка «Рускома»).

