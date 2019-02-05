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Компании
«Руском» намерен вложить 7,2 млрд руб. в строительство птицефабрики в Тюменской области
Агроинвестор
Агроинвестор
5 февраля 2019
К возведению комплекса компания предполагает приступить в начале 2019 года, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2020-го, а выход на полную мощность — на сентябрь 2021-го
журнал «Агроинвестор»
февраль 2019
Фото: «Черкизово»


Предприятие будет представлять собой комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. т в год. Племенной репродуктор будет расположен в Юргинском районе, цех убоя и переработки — в Голышмановском муниципалитете, сообщил департамент инвестиционной политики Тюменской области. Инвестор получит господдержку: в частности, субсидия на возмещение части затрат на покупку оборудования составит 1,5 млрд руб. Готовую продукцию «Руском» намерен поставлять в сибирские регионы, в том числе в Кемеровскую, Иркутскую, Омскую области, Алтайский и Красноярский край.

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