«Руском» вложит 7 млрд рублей в производство бройлеров

Группа «Руском» бизнесмена Темури Латарии намерена вложить 7,2 млрд руб. в строительство птицефабрики в Тюменской области. Как сообщает областной департамент инвестиционной политики, к возведению комплекса компания предполагает приступить в начале 2019 года, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2020-го, а выход на полную мощность — на сентябрь 2021-го.



«Планируется строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. т в год. Часть комплекса (племенной репродуктор) будет расположена в Юргинском районе, часть (цех убоя и переработки) — в Голышмановском муниципалитете», — говорится в сообщении департамента. В нем отмечается, что инвестор получит господдержку: в частности, субсидия на возмещение части затрат на покупку оборудования составит 1,5 млрд руб. Готовую продукцию «Руском» намерен поставлять в сибирские регионы, в том числе в Кемеровскую, Иркутскую, Омскую области, Алтайский и Красноярский края. На запрос «Агроинвестора» компания не ответила.



Несмотря на насыщение российского рынка мясом птицы в целом, в Сибири остается потенциал по охлажденной продукции, отмечает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Если говорить с точки зрения рынка в целом, то да, у нас производство даже превышает потребление. Но если речь о ситуации в конкретных регионах, то локация «Рускома» позволяет рассчитывать на успешную дистрибуцию свежей охлажденной продукции», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. В то же время кроме дефицита охлажденной продукции у Сибири есть и другая особенность — большие расстояния. «Поэтому ключевой фактор успеха там, на мой взгляд, — это установка современных производственных линий, чтобы выпускать продукцию с большими сроками годности. Кроме того, в контуре «Рускома» есть собственная мясопереработка и ряд фирменных магазинов, что является дополнительным фактором в плане возможностей дистрибуции», — добавил эксперт.



По данным Росстата, за 11 месяцев 2018 года производство птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 млн т в живом весе. Из этого объема почти 40% приходится на Центральный федеральный округ, 21% — на Поволжье и лишь 7% — на Сибирь. В Тюменской области все сельхозорганизации в январе-ноябре выпустили 48 тыс. т мяса птицы.



«Руском» является крупнейшим в Сибири производителем мяса индейки. Компания выпускает полуфабрикаты из индейки под торговой маркой «Инди» на Морозовской птицефабрике (Омская область) и Юргинской птицефабрике (Тюменская область). По данным Росптицесоюза, по итогам 2017 года Морозовская птицефабрика стала одним из пяти крупнейших производителей мяса индейки в России с долей рынка 3% (8 тыс. т в живом весе). Птицефабрика вошла в «Руском» в 2014 году, после чего на ней была проведена реконструкция и построен ряд новых объектов. Сейчас, согласно собственным данным, производственная мощность Морозовской птицефабрики составляет 12 тыс. т мяса индейки. Юргинская птицефабрика мощностью 12,5 тыс. т была открыта в 2017 году, в ее строительство «Руском» вложил более 2 млрд руб.

