Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил запретить захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. С инициативой разработать соответствующие нормативно-правовые акты ведомство выступило на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященном сокращению образования отходов в стране.



Продукты питания, пригодные для употребления в пищу, но не соответствующие требованиям технических регламентов в части маркировки или упаковки, нецелесообразно захоранивать на полигоны ТКО и уничтожать, пояснил «Агроинвестору» представитель ведомства. По его словам, такую продукцию возможность использовать на корм животным после переработки, а также на изготовление различных субстратов на биотехнологических производствах. Так, например, из молока можно выделить молочный белок, а из мясной продукции произвести мясокостную муку, отметила служба. Кроме того, продовольственные товары можно компостировать и использовать как источник биологического газа. В связи с этим в обращении в СПЧ Роспотребнадзор предложил «обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов как источников биоэнергетики».



Ведомство ссылается на то, что федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предписывает максимальное использование сырья и предотвращение образования отходов. Такой подход, по мнению службы, позволяет «предотвращать образование отходов и вовлекать максимальное количество утильных компонентов ТКО в оборот в качестве вторичного сырья». В качестве примера в письме в СПЧ приводится техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», по которому вторичное молочное сырье, молочные и молокосодержащие продукты с частично утраченными идентификационными признаками или потребительскими свойствами предназначены для использования после переработки.



В то же время представитель Россельхознадзора сказала «Агроинвестору», что инициатива Роспотребнадзора непроработанная и совершенно непонятная. «Неясно, каков именно будет механизм дальнейшего использования в пищу. И что значит «пригодное к употреблению в пищу», кто это будет определять? Если не протухло, значит пригодно? И если в колбасе выявлена африканская чума свиней, то человек ею не отравится, но для животных ее употребление может быть смертельным», — недоумевает представитель Россельхознадзора. Что касается биоэнергетики, то, по ее словам, к ней Россельхознадзор отношения не имеет.



Система утилизации и переработки пищевой продукции в России неразвита, в свою очередь отмечает «Руспродсоюз». «И, конечно, нужно решать эту проблему комплексно: начиная от разработки профильных нормативно-правовых актов и заканчивая созданием необходимой инфраструктуры», — сказала «Агроинвестору» представитель ассоциации. В этой связи «Руспродсоюз» в целом поддержал предложение Роспотребнадзора. «Продукты с неправильной маркировкой могут перерабатывать для изготовления минеральных удобрений, кормов для животноводства и птицеводства, биогаза. Пройдя обработку в специальной установке, некоторые продукты разлагаются и выделяют метан», — перечисляет она.



Сейчас уничтожению подлежит небезопасная продукция в ветеринарном или санитарном отношении, продукты неизвестного происхождения, а также продукты питания, запрещенные к ввозу в рамках введенного в августе 2014 года продовольственного эмбарго. Указ президента об их уничтожении был подписан в конце июля 2015-го. В прошлом году Россельхознадзор сообщал, что с 2015 по 2018 год только «санкционных» продуктов было уничтожено более 25 тыс. т нелегальной продукции, из них 24,9 тыс. т растениеводческой (большая часть — фрукты и томаты) и 862 т животноводческой (в основном, молочной). В феврале глава государства Владимир Путин на форуме «Деловой России» отмечал, что «иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать». «Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее», — приводило агентство «Интерфакс» слова главы государства.

