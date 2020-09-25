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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Компании

«Юг Руси» хочет перезапустить производство белкового концентрата на Алтае

Завод компании «Био Технологии» обанкротился в 2019 году

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В основе проекта «Био Технологий» - создание комплекса по выпуску ценного компонента кормов растительного происхождения
bio-t.pro
В основе проекта «Био Технологий» - создание комплекса по выпуску ценного компонента кормов растительного происхождения
bio-t.pro

«Юг Руси» выкупил у Россельхозбанка долги обанкротившегося завода компании «Био Технологии» по производству белкового концентрата на Алтае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный филиал банка. По словам его представителя, новый инвестор, поиски которого длились два года, планирует возобновить работу предприятия в 2021 году. Сейчас уже ведутся строительно-монтажные работы по замене кровельного покрытия на предприятии и пробные восстановительные запуски оборудования. Сумма сделки не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в «Юг Руси».

Компания «Био Технологии» была основана в 2012 году для реализации проекта «Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового концентрата из масличных культур». В основе проекта — создание комплекса по выпуску ценного компонента кормов растительного происхождения для животноводства и птицеводства с повышенным содержанием протеина. Республика Алтай была выбрана в качестве пилотного региона для реализации проекта, затем в течение пяти лет компания намеревалась построить еще четыре завода по глубокой переработке подсолнечного шрота на территории России и один в Европе.

Производство мощностью 6,3 тыс. т белкового концентрата в год было введено в эксплуатацию в конце 2014 года. Второй завод мощностью 25 тыс. т в год предполагалось построить в городе Бобров Воронежской области в 2016 году, еще через год компания хотела запустить аналогичное предприятие в Татарстане.  Однако даже на первом комплексе «Био Технологии» не смогли выйти на запланированные производственные мощности, что привело к финансовым трудностям и проблемам с обслуживанием долга.

Арбитражный суд республики Алтай в августе 2019 года ввел в компании процедуру наблюдения и включил Россельхозбанк в реестр кредиторов с суммой требования 1,37 млрд руб. В декабре 2019-го предприятие было признано банкротом, в отношении него началось конкурсное производство.

Агрохолдинг «Юг Руси» - один из крупнейших производителей растительного масла в России. В структуру компании входят около 20 сельхозпредприятий с земельный банком почти 200 тыс. га, 27 элеваторов, девять маслоперерабатывающих заводов, речной терминал, а также предприятия, занимающиеся развитием племенного животноводства, закупкой, хранением и переработкой зерна, производством комбикормов, гофротары и нефтепродуктов.

Новость дополняется

Екатерина Шокурова 

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