Цены на подсолнечник и масло продолжили расти

В этом году урожай подсолнечника в России будет ниже рекорда прошлого года М. Стулов

Ожидаемое уменьшение урожая подсолнечника продолжает поддерживать цены на семечку и масло. По информации Refinitiv Agriculture, за прошлую неделю цены на подсолнечник выросли на 2300 руб. до нового рекорда — 28775 руб./т, подсолнечное масло обновило максимум с сезона-2012/13, достигнув отметки $975/т.



Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», на прошлой неделе подсолнечник подорожал в среднем на 2105 руб. до 29405 руб./т, масло — на 3405 руб. до 64085 руб./т. Для сравнения, в августе подсолнечник стоил в среднем 26331 руб./т, масло — 56319 руб./т, в сентябре прошлого года цены были на уровне 19486 руб./т и 44526 руб./т соответственно.



К концу прошлой недели цены на подсолнечник выросли во всех федеральных округах, кроме Северного Кавказа, следует из данных портала OilWorld. Значительнее всего закупочная цена поднялась на Юге — на 3919 руб. до 30594 руб./т, меньше всего — в Сибири, где подсолнечник в закупке подорожал на 1200 руб. до 24500 руб./т. Там же отмечена самая низкая динамика прироста цены продажи — на 1000 руб. до 25000 руб./т. Больше всего цены продажи увеличились в Приволжье — на 3500 руб. до 32200 руб./т.



Закупочные цены масла, согласно OilWorld, на прошлой неделе выросли в диапазоне от плюс 2400 руб. в Сибири до 5000 руб. в ЦФО, при этом самым дорогим стало масло на Юге — 62300 руб./т. Цены продажи прибавили 4000-7000 руб., самый высокий уровень был зафиксирован в Центре страны — 68000 руб./т.



При этом мировые цены на подсолнечное масло снижаются, отмечает OilWorld. Так, октябрьские и ноябрьские контракты за неделю подешевели на $15 до $1010/т и $1000/т соответственно (порты Черного моря), цены поставки в декабре и январе по сравнению с предыдущей неделей уменьшились на $10 до $980/т. В европейских портах стоимость масла также падала. Если октябрьские поставки контрактуются по $1065 за тонну (минус $10 за неделю), то стоимость ноябрьских контрактов составляет $1030/т (минус $25), а декабрьских — $1025/т (минус $30). Ранее аналитики Refinitiv Agriculture отметили, что подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире: его цены в Европе превысили стоимость рапсового масла впервые за последние четыре года.



Динамика котировок говорит о том, что, скорее всего, мы достигли пика цен, и дальше будет происходить их коррекция в меньшую сторону, комментирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Однако он прогнозирует, что в целом в течение этого сезона цены на подсолнечное масло будут высокими. Причины этого — рост мировых цен на все растительные масла, а также ожидания низкого урожая подсолнечника в России и на Украине.



Подсолнечник тоже стоит дорого, однако сельхозпроизводители не спешат его продавать, отмечает Мальцев. «Аграрии всегда хотят более привлекательных цен на сырье, несмотря на то что они уже находятся на очень высоком уровне, — сказал он «Агроинвестору». — Однако мы считаем, что нет смысла ждать, так как больше цены расти не будут — это видно по динамике котировок». Мальцев напоминает, что в прошлом году цены на подсолнечник на старте сезона составляли 18,5-19 тыс. руб./т, тогда как сейчас они находятся на уровне 24,5-30 тыс. руб./т в зависимости от региона. «ПроЗерно» отмечает, что динамика роста цен на подсолнечник замедлилась: неделей ранее они увеличились на 2760 руб., тогда как на прошлой прибавка была на 400 руб. меньше.



В этом году урожай подсолнечника в России будет ниже рекорда прошлого года (около 15,4 млн т). Минсельхоз рассчитывает на сбор 13 млн т, самый пессимистичный прогноз у аналитического центра «СовЭкон» - 11,8 млн т. По данным агроведомства на 22 сентября, подсолнечник обмолочен с 2 млн га, или 23,9% посевов, собрано 3,5 млн т при средней урожайности 17 ц/га.

