Минсельхоз США понизил прогноз урожая подсолнечника в России

К 11 сентября валовой сбор подсолнечника составил 1,6 млн тонн против 2,1 млн тонн годом ранее Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в сентябрьском отчете понизила прогноз валового сбора подсолнечника в России на 0,5 млн т до 13,5 млн т. По расчетам американских аналитиков, средняя урожайность агрокультуры составит 16,5 ц/га, тогда как в августе оценка была выше — 17,1 ц/га.



Российское агроведомство также озвучило прогноз урожая подсолнечника. По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова, валовой сбор будет на уровне 13 млн т. Этого достаточно для внутреннего потребления и позволит сформировать довольно серьезный экспортный потенциал, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».



На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» из-за неблагоприятных погодных условий понизил оценку валового сбора подсолнечника с 14 млн т до 11,8 млн т, что на 23% меньше, чем было в 2019 году, и спрогнозировал дальнейший рост цен. На фоне резкого уменьшения оценок урожая подсолнечника до 12-13 млн т по сравнению с первоначальными прогнозами в 14-15 млн т, экспортные цены на товары масложирового комплекса на прошлой неделе существенно увеличились, сообщает Refinitiv.



Так, российское подсолнечное масло в спросе подорожало с $820-830 за тонну до $860-880/т (CRF Мерсин) с поставкой в октябре-декабре. Цены спроса на подсолнечник за прошедшую неделю увеличились почти на $60 до $460 за тонну (CFR Мармара). Однако предложений для поставок маслосемян нет: экспортеры ожидают возможных ограничений на вывоз подсолнечника из-за уменьшения урожая и неоднократных намерений повысить пошлину, сообщает Refinitiv со ссылкой на трейдеров.



Идею ограничения экспорта подсолнечника продолжает активно лоббировать Масложировой союз. «В условиях падения урожайности масличных в России в этом году мы можем наблюдать низкую загрузку перерабатывающих мощностей. По этой причине мы просим применить регуляторные меры, в частности, разрешительный порядок на экспорт рапса и подсолнечника, чтобы переработчики вновь не столкнулись с угрозой большого вывоза этих агрокультур», — говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Также ограничительной мерой может стать повышение ставки вывозной пошлины на подсолнечник: в августе Минэкономразвития предложило на февраль-август 2021 года установить ее на уровне 20% от таможенной стоимости партии, но не менее 80 евро за тонну. Сейчас экспортная пошлина составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.



По данным Минсельхоза на 11 сентября, подсолнечник был обмолочен с 987,2 тыс. га, или 11,6% посевов. Урожай составил 1,6 млн т против 2,1 млн т на аналогичную дату прошлого года, средний сбор с гектара снизился на 6,6 ц до 16,4 ц.

В хозяйствах холдинга «Агротех-Гарант» урожайность подсолнечника в этом году на 20-25% ниже прошлогодней, рассказал «Агроинвестору» президент компании Сергей Оробинский. «Традиционно четвертую часть урожая мы продаем в начале сезона, а остальной объем — позже. Цены сейчас неплохие — 25 тыс. руб./т с НДС, однако с учетом стоимости масла и экспортных цен на украинский подсолнечник, они могли бы быть и выше — до 28 тыс. руб./т с НДС», — считает он. По словам Оробинского, закупщики, ожидая повышения экспортной пошлины, ждут снижения цены. Если к 2021 году пошлину не увеличат, то цены на подсолнечник поднимутся до 28 тыс. руб./т, если же повышение произойдет, то аграрии проиграют, поскольку маслозаводы снизят внутренние цены на подсолнечник, рассуждает он. «На сегодняшний день, учитывая высокие мировые цены на масло и как следствие — хорошую маржинальность переработчиков, рост пошлины создает предпосылки для получения ими дополнительной сверхприбыли», — отмечает Оробинский.



«Как сельхозпроизводители, мы категорически против повышения экспортной пошлины и не понимаем, зачем это делать», — комментирует директор агрохолдинга «Синко — Зерно жизни» Андрей Зорин. Компания пока не начала убирать подсолнечник, но предполагает, что урожай будет меньше, чем в прошлом году. «На сколько — будет понятно, когда начнем уборку», — добавляет топ-менеджер.



У группы агропредприятий «Ресурс» в этом году урожай подсолнечника ожидается выше, чем в прошлом, но все же ниже, чем ожидалось. «Неблагоприятные погодные условия — отсутствие осадков во время цветения и высокие температуры до 37-40° С — не позволили получить оптимальной густоты подсолнечника и урожайности. Но если говорить о ситуации в целом, то она не является критичной», — оценивает гендиректор входящего в группу «Невинномысского МЭЗа» Александр Нефедов.



«Динамику цен на семечку и масло можно назвать высокой, ожидаем дальнейшего роста, — продолжает он. — Что касается повышения экспортной пошлины на подсолнечник, то ГАП «Ресурс» выступала за эту инициативу еще на этапе подготовки предложений по мерам поддержки финансовой стабильности сельхозпредприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции». По словам Нефедова, увеличение пошлины на подсолнечник позволит сократить темпы его экспорта и сохранить сырьевую базу для отечественных маслозаводов. Также это позволит обеспечить баланс цены на подсолнечник к цене на масло, что будет способствовать дальнейшему экспорту не сырья, а продукции с добавленной стоимостью.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в этом году планирует собрать 96,3 тыс. т подсолнечника — на уровне прошлого года, сообщила компания. Снижение урожайности будет компенсировано за счет увеличения посевов агрокультуры до 50 тыс. га. Руководитель службы по реализации биржевых товаров агрохолдинга Илья Хлыстун отмечает рост цен подсолнечника на 20-30%. Повышение экспортной пошлины на семечку компания оценивает положительно, поскольку экспорт масла не под запретом, текущий уровень мировой цены находится на максимуме, а курс доллара также поддерживает рублевую цену.

