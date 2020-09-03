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Производство подсолнечника в этом году снизится как минимум на 1-1,5 млн т. Результат, тем не менее, станет вторым после рекорда 2019-го. Собранного объема будет достаточно и для загрузки МЭЗов, и для поставок семечки за рубеж. Однако лобби переработчиков так не считает и старается добиться ограничения экспорта. Если это случится, то аграрии, в очередной раз разочаровавшись в действиях государства, могут сократить посевы уже в следующем году

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), производство подсолнечника в России в этом году снизится. Аналитики считают, что его валовый сбор составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019-м. Средняя урожайность ожидается на уровне 17,1 ц/га (-7%), площадь посевов под агрокультурой — 8,2 млн га (-2%), следует из августовского отчета американского ведомства.



Сбор снизится не критично

Сокращение урожайности аналитики FAS USDA связывают с июльской засухой и жарой в основных регионах выращивания агрокультуры — в Центре, на Юге и в Поволжье. Хотя подсолнечник и устойчив к сложившимся климатическим условиям, чрезвычайно высокие температуры, которые порой достигали 35 °C, подвергли агрокультуру стрессу на стадии цветения.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай подсолнечника в 13,8-13,9 млн т. Ведущий эксперт ИКАР Вадим Семикин подтверждает: снижение сбора по сравнению с прошлым годом связано с неблагоприятными погодными условиями на Юге, Урале и в Сибири. Также опасения вызывают отдельные регионы Поволжья. В ближайшее время прогноз может быть скорректирован, добавлял эксперт в середине августа. Когда в южных регионах стартует уборка (в третьей декаде августа), будет более понятна точная картина, отмечал он: «Хотя до сбора урожая подсолнечника в ЦФО и ПФО все еще остается 3-4 недели, а то и больше, за это время погодные условия могут внести свои коррективы».



Прогноз Российского зернового союза (РЗС) на середину августа — 14,6-14,7 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» ожидала валовой сбор более 15 млн т. «СовЭкон» тогда же понизил оценку с 14,6 млн т до 14 млн т. «Условия для развития поздних агрокультур, и подсолнечника в том числе, понемногу ухудшаются, — пояснял директор аналитического центра Андрей Сизов. — Кроме того, площадь, которую аграрии отвели под подсолнечник, оказалась в итоге меньше, чем мы оценивали ранее — 8,5 млн га».



Директор агрохолдинга «Зерно жизни» (Самарская область, входит в «СИНКО») Андрей Зорин в середине августа тоже акцентировал внимание, что давать оценку урожаю подсолнечника в Поволжье слишком рано. К уборке компания планировала приступить лишь в октябре. При этом руководитель рассказывал, что, хотя летом погода стояла и не самая благоприятная (отмечались засушливые явления), подсолнечник — эта та агрокультура, которая стойко переносит «все тягости и лишения климата ПФО». Под нее в этом году агрохолдинг отвел 18,5 тыс. га. «Урожай пока просматривается на среднем уровне», — был осторожен Зорин.



На среднемноголетний показатель по сбору рассчитывал и гендиректор оренбургской «Елани» Алексей Орлов. Хозяйства компании тоже столкнулись с засухой, но к тому времени, когда она пришла в регион, корни подсолнечника уже достали до запасов влаги, которые были в нижних слоях почвы, поэтому он, в общем-то, не пострадал. «Налив семян идет, около 20 ц/га должны получить», — надеялся топ-менеджер в середине августа. Сев в компании был поздним, поэтому позже начнется и уборка — в начале октября. «Будем ждать морозов, так как десикацию мы не проводим, у нас происходит натуральная сушка, вымораживание», — разъяснял Орлов. В этом году площади подсолнечника в «Елани» составили около 5 тыс. га.







В «Агротех-Гаранте» (хозяйства расположены в Воронежской и Белгородской областях) урожайность главной масличной культуры будет ниже, чем в 2019 и 2018 годах. Расчетный показатель на середину августа — 22-23 ц/га против 30 ц/га и 27 ц/га соответственно. Хотя еще в мае — начале июня состояние подсолнечника и виды на урожай были хорошие. «В период налива семян совершенно не было дождей, это сильно сказалось на состоянии этой масличной культуры, — комментировал президент компании Сергей Оробинский. — Особенно пострадали от засухи наши хозяйства в Воронежской области, в Белгородской все-таки локально осадки наблюдались». Под подсолнечником у «Агротех-Гаранта» в этом году около 15 тыс. га.







Тревога за будущий урожай в середине августа была и у директора «Заречья» (Краснодарский край) Валерия Киященко. «Отмечалась не очень комфортная для растений весна, потом засуха», — рассказывал он. По его словам, особенно от неблагоприятных погодных условий пострадали те сельхозпредприятия, которые посеяли подсолнечник рано: урожайность у них опустилась до 8-18 ц/га, на низком уровне была и масличность семян. «Заречье» же отсеялось в поздние сроки, что позволило значительно снизить риски сокращения сбора от недостатка влаги. Приступить к уборке хозяйство должно только в сентябре. За две недели до конца лета руководитель компании оценивал сбор с гектара в 40-42 ц при высокой масличности.



Несмотря на то, что прогнозы на урожай были скорректированы, ожидаемый результат «пока все еще хороший», уступающий лишь рекорду прошлого года в 15,4 млн т, добавлял Сизов. Вполне вероятно, что в конце концов «хороший урожай» превратится просто в «средний». «Такая же примерно ситуация, не блестящая, складывается и на Украине, — отмечал эксперт. — Цены на масло и подсолнечник в ближайшие месяцы это все может прилично поддержать».





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Запасы на минимуме

Запасы подсолнечника на конец сезона-2020/21 станут минимальными за последние пять лет, считает руководитель направления растениеводства отдела отраслевого анализа Центра агроаналитики Минсельхоза Рудольф Булавин. Это будет удерживать цены на внутреннем рынке на неплохих уровнях. Также они будут зависеть от курса рубля к доллару: в случае его снижения рублевые цены получат дополнительную поддержку. С другой стороны, заметное влияние на ценовую динамику могут оказать государственные меры по ограничению экспорта подсолнечника. По данным Росстата, на 1 августа в сельхозорганизациях оставалось около 132 тыс. т подсолнечника, годом ранее на ту же дату — 195 тыс. т.



Согласно информации OilWorld, с начала августа к середине месяца цены на подсолнечное нерафинированное масло выросли в зависимости от региона на 50-500 руб. до 52,5-53,7 тыс. руб./т. На рынке сырья прибавка за две недели составила от 100 до 900 руб., закупочная цена подсолнечника колебалась от 20,3 тыс. руб./т (в Воронежской области) до 26 тыс. руб./т без НДС (в Ставропольском крае). «Цены на масло и подсолнечник активно растут, причина этого — малые запасы сырья, — подтверждал гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. — Также на внутренние цены влияют экспортные: тонна масла (FOB, Новороссийск) стоила в начале августа около $810». Однако цены начнут снижаться в конце августа — начале сентября, то есть когда начнет поступать новый урожай, добавлял он.



Цены на масло повышались с марта этого года в связи с ростом экспортных котировок на фоне девальвации рубля, напоминает Семикин. Основным драйвером удорожания выступила Турция, которая была вынуждена переключиться на закупки подсолнечного масла после закрытия экспорта подсолнечника из России (запрет на вывоз за пределы ЕАЭС действовал с 12 апреля по 30 июня), отмечает он. Так, с начала апреля средняя цена по России за тонну масла выросла с 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб. (с НДС) к середине августа, при этом тогда уровень цен на масло был на 30% выше, чем в то же время годом ранее. Рост сектора подсолнечного масла, в свою очередь, напрямую повлиял на рынок сырья. Ажиотажный спрос переработчиков на подсолнечник в апреле-мае привел к его удорожанию с 23 тыс. руб./т в начале апреля до 28 тыс. руб./т уже на конец июня (с НДС) в среднем по России, что было на 35% выше, чем год назад», — уточняет эксперт.



2019/20 сельхозгод получился достаточно рваным, вспоминает исполнительный директор ГК «Благо» (один из крупнейших переработчиков масличных) Сергей Бахонкин. На старте сезона и в период ажиотажа на фоне карантина доходность была относительно высокой: в первом случае опережающее снижение цен на сырье полностью компенсировало спад цен на готовую продукцию, во втором — резкий скачок курса валют привел к активному росту стоимости готовой продукции. «С декабря по февраль и с мая до конца сезона картина для переработчиков была, наоборот, негативная», — утверждает топ-менеджер. Зимой основная проблема возникла из-за активного экспорта сырья, что разогрело внутренний рынок, но не нашло полного отражения в ценах на масло. А к лету стоимость подсолнечника обогнала рост цен на масло, кроме того, сыграл свою роль общий дефицит сырья, которое весь сезон в больших объемах вывозилось за рубеж. На это к тому же наложился спад спроса на масло после ажиотажа в марте-апреле. В целом же сельхозгод получился по доходности на уровне последних лет, считает Бахонкин: «Заработал тот, кто смог создать существенные запасы сырья с начала уборки».



По мнению топ-менеджера, наступивший сезон сохранит высокую конкуренцию по сырью из-за спроса как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Безусловно, свои коррективы внесет погода, которая не слишком благоволила хорошему валовому сбору подсолнечника. Цены на старте продаж нового урожая Бахонкин ожидал не ниже 20 тыс. руб./т.







Нервозность рынка сохраняется

И все-таки сезон-2020/21 для рынка масличных еще в середине августа выглядел совершенно неопределенно. «Непонятно, каким будет урожай, условия, в которых будет работать отрасль, есть слишком много инициатив по изменению экспортных правил, в случае их принятия это может существенно изменить рыночную конъюнктуру», — комментировал Семикин тогда. Тем не менее, по его мнению, уже в начале августа просматривались следующие ценовые ориентиры: 24-26,5 тыс. руб./т (с НДС) подсолнечника в южных регионах с доставкой на завод на старте продаж нового урожая. Если на юге будет значительная просадка по валовому сбору, то за счет высокой конкуренции за сырье цены будут подниматься. Значительную поддержку подсолнечнику оказывают также высокие цены на рапс и зерновые культуры. Ситуация может меняться по мере начала массовой уборки главной масличной культуры в регионах ЦФО и ПФО, добавляет эксперт. «Но цены так или иначе будут высокими, выше, чем в прошлом сезоне, когда на его старте подсолнечник стоил 19,5-20,5 тыс. руб./т», — уверен он.



Ценовая ситуация на внутреннем рынке зависит от двух факторов — мировых цен на масло и уровня конкуренции за сырье между российскими МЭЗами, говорит Сизов. В мире растительные масла дорожают с весны, причем быстрее, чем прогнозировали аналитики. Так, с марта цена черноморского подсолнечного масла увеличилась на $150/т. Но в перспективе факторов, которые могли бы поддержать этот уровень, не просматривается. Мировой урожай масличных в новом сезоне будет больше, чем годом ранее, на 6 млн т (610 млн т), прогнозирует FAS USDA. И эти ожидания будут опускать цены и на черноморское подсолнечное масло, и на подсолнечник на внутреннем рынке. «Если же говорить о ценовых ориентирах, то в 2020/21 сельхозгоду масло будет стоить существенно ниже $700/т, подсолнечник — $300-320/т, в рублях на внутреннем рынке — 22-23 тыс. руб./т без НДС», — прогнозирует эксперт. Рекомендация Сизова для сельхозпроизводителей, которые будут собирать ранний урожай, — сразу быстро его продавать, потому что далее (если не будет каких-то серьезных проблем со сбором), скорее всего, цены довольно заметно пойдут вниз.



Пока же аграриям не хватает предсказуемости, отмечал эксперт в середине августа. Было бы очень кстати, если бы Минсельхоз в ближайшее время озвучил правила игры на новый сезон, чтобы сельхозпроизводители могли строить долгосрочные планы по посевам на следующий год, говорил он. «Также хочется верить, что экспортная пошлина, которая сейчас составляет 6,5%, не будет увеличена до 20%», — надеялся Сизов. Иначе это будет означать, что переработчики за счет сельхозпроизводителей получат дисконт на сырье в районе 80 млрд руб., так как цена на внутреннем рынке в большинстве случаев определяется экспортным паритетом.







«Мы не можем заключить никаких контрактов заранее, потому что непонятно, какая будет цена, так как вопрос о введении пошлины остается открытым, — подтверждал в середине августа Оробинский. — Это держит рынок в состоянии нервозности». По его мнению, справедливая цена на старте уборки — 22-23 тыс. руб./т подсолнечника без НДС. От переработчиков же в начале августа поступили предложения по 20-20,5 тыс. руб./т с НДС, что «вообще никуда не годится», возмущался руководитель. Он подтверждает, что подсолнечник все еще достаточно высокомаржинальная агрокультура, но, подсчитывая доход аграриев, нужно смотреть на весь севооборот. Последние два года «Агротех-Гарант» на производстве одной из своих основных агрокультур — сахарной свеклы — получал убытки, и деньги, заработанные на подсолнечнике, перекрывали эти потери и позволяли компании не скатиться в минус по растениеводству в целом.



Валерий Киященко готов начинать разговор с переработчиками, если они предложат за его подсолнечник не менее 27,5-28 тыс. руб./т. Необходимо учитывать, что главная масличная культура не только высокодоходная, но и очень затратная, обращает внимание он. К тому же она очень сильно снижает качество почвы, и после нужны дополнительные инвестиции в восстановление плодородия.



В сезоне-2019/20 «Елань» реализовывала свой подсолнечник постепенно, остатки были проданы в начале августа. «Начинали с 15 тыс. руб./т и дошли до 23 тыс. руб./т, в среднем по году цена получилась около 20 тыс. руб./т, что для Оренбургской области неплохой уровень», — рассказывает Орлов. Реализацию нового урожая он рассчитывает начать по цене не ниже 18 тыс. руб./т. Собственный элеватор позволит придержать часть урожая до того, как его стоимость подрастет. К слову, в завершившемся сезоне подсолнечник перестал быть самой доходной агрокультурой для компании. Большую рентабельность продемонстрировали кукуруза и рожь, сообщил руководитель.



Гендиректор группы «Русагро» Максим Басов тоже ожидает, что цены на сырье в 2020/21 сельхозгоду будет высокие. «Работать будем с меньшей рентабельностью», — констатирует он. Между тем в первом полугодии 2020-го масложировой сегмент дал холдингу основную часть выручки — 48%, продемонстрировав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8% до 34,4 млрд руб. Причиной увеличения стал подъем цен всех категорий реализуемой масложировой продукции и продаж сырого растительного масла наливом и в бутылках.





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Производство масла сократится

По предварительной оценке ИКАР, в завершившемся сезоне российское производство подсолнечного масла составило 5,7-5,8 млн т масла. За рубеж из этого объема поставлено около 3,4-3,45 млн т. Что касается экспорта подсолнечника, то хотя по официальным оценкам отгрузки составили около 1,25 млн т, с учетом вывоза в Казахстан автотранспортом общий объем поставок семечки за рубеж оценивается в 1,6 млн т. В 2020/21 сельхозгоду выпуск масла, а также его экспорт и вывоз подсолнечника будут ниже из-за прогнозируемого более низкого, чем годом ранее, урожая. Тем не менее это уменьшение сбора не будет критичным, подчеркивает Вадим Семикин. «Прошлый год был очень удачным с точки зрения объема урожая, поэтому некоторое сокращение производства подсолнечника в 2020-м не станет проблемой, — говорит он. — Да, конкуренция за сырье будет острее, но ничего глобально ужасного это рынку не сулит».



У «Блага» в середине августа были все еще достаточно сдержанные ожидания от наступающего сезона. «Мы серьезно обеспокоены ситуацией с массовым экспортом сырья, сложившейся в прошлом сельхозгоду, — пояснял Сергей Бахонкин. — Если она повторится опять, мы прогнозируем, что дефицит подсолнечника возникнет еще раньше, что существенно повлияет на отечественный рынок переработки. Пока все наши планы, в том числе и по развитию экспорта, зависят от объемов сырья».



В завершившемся сезоне из-за нехватки подсолнечника компании пришлось выводить некоторые площадки в простой, а также значительно расширить географию своих закупок. Сырье приобреталось не только в соседних к заводам областях, но из других округов: Приволжского, Северо-Кавказского, Дальневосточного, делится топ-менеджер. Тем не менее в 2019/20 сельхозгоду группа переработала 910 тыс. т масличных, что на 14% больше, чем в предыдущем сезоне. За 10 месяцев выпущено 364 тыс. т масла и 284 тыс. т шрота. За рубеж было отгружено 153 тыс. т разной продукции. Новыми направлениями для поставок «Блага» стали ОАЭ, Южная Корея и Кипр. «В сезоне-2020/21 в целях обеспечения наших предприятий максимальной загрузкой сырьем мы продолжим расширять географию закупок, кроме того, будем прорабатывать логистические маршруты и увеличивать возможности по хранению сырья», — сообщает Бахонкин.



МЭЗы «Русагро», по словам Басова, отработали завершившийся сезон со 100%-ной загрузкой мощностей. Большая часть продукции была отправлена на экспорт. Такие же планы есть и на новый сельхозгод, при этом наращивать объемы вывоза группа не планирует, так как уже экспортирует значительную часть производимой продукции, объясняет топ-менеджер.



По прогнозу FAS USDA, производство подсолнечного масла в России в новом сезоне составит 5,41 млн т (5,65 млн т в 2019/20-м). На экспорт уйдет 3,1 млн т масла (3,5 млн т) и 350 тыс. т подсолнечника (1,35 млн т в 2019/20-м).







Зачем рынку ограничения

Оценка Масложировым союзом России экспорта подсолнечника в 2020/21 сельхозогоду превышает прогноз американского ведомства почти в 10 раз. По мнению исполнительного директора российской организации Михаила Мальцева, за сезон вывоз семечки может достичь 3 млн т. Это означает, что даже при сопоставимом с 2019 годом урожае подсолнечника экспорт составит почти 20% от объема его производства, что приведет к существенной недозагрузке перерабатывающих мощностей внутри страны и остановке экспортоориентированных маслодобывающих предприятий уже в мае 2021 года, отмечал он.



Чтобы этого не случилось, Масложировой союз предлагал ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС начиная с 1 сентября на срок до четырех лет. Обсуждался как полный запрет на вывоз, так и установление квоты. Соответствующее предложение союз в августе направил в Минсельхоз, Минэкономразвития и вице-премьеру Виктории Абрамченко. Эти меры, по мнению Мальцева, «скорее всего, будет способствовать росту экспортных цен, следовательно, подсолнечник тоже будет дорожать».



Инициативу союза принял на вооружение Минэкономразвития, который уже в середине августа предложил повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее €80/т. На момент написания статьи ставка на вывоз маслосемян составляла 6,5%, но не менее €9,75. В случае принятия документа повышенная ставка будет действовать с 1 февраля до 31 августа 2021 года.



В пояснительной записке к документу уточняется, что в соответствии с проектом «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» к 2024 году вывоз масложировой продукции должен вырасти с $3,2 млрд до $8,55 млрд. Доля масложировой продукции в структуре экспорта продукции АПК к 2024 году должна составить 19%, ‎в приросте поставок — 22%. Чтобы добиться таких показателей, запланировано увеличение загрузки неиспользуемых перерабатывающих мощностей и строительство новых в объеме переработки до 10 млн т сырья в год с инвестициями более 300 млрд руб. Это позволит ‎к 2024 году увеличить экспорт растительных масел и шротов до 15 млн т в год.



«Масложировая отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для увеличения экспорта. Сдерживающим фактором является дефицит масличного сырья, связанный со снижением в 2016 году экспортной пошлины на семена подсолнечника», — утверждают авторы документа. Они также отмечают, что в 2017—2019 годах уровень загрузки производственных мощностей составил в среднем 70%, что «в конечном итоге способствует увеличению импорта готовой масложировой продукции». Необходимость ввода пошлины с февраля по август Минэкономразвития объяснял тем, что в этот период идет самый активный вывоз маслосемян.



«Масложировой союз — это очень активное и агрессивное лобби переработчиков. Ни один отраслевой союз не ведет себя столь агрессивно по отношению к партнерам-сельхозпроизводителям», — говорит Владимир Петриченко. По его словам, ограничение, если его одобрят, может привести к тому, что аграрии будут сокращать посевные площади под подсолнечником, которые в этом сезоне и так не увеличивались, даже несмотря на высокую ликвидность маслосемян на протяжении всего сезона. «В отрасли может начаться серьезная стагнация и сокращение производства. Переработчикам нужно больше сырья, но они делают так, что стратегически сырьевое поле будет уменьшаться», — считает он.



Александр Корбут в начале августа говорил, что решение ввести пошлину было принято на подкомиссии еще в мае, но пока будет молчание на этот счет. «Насколько я знаю, это решение утверждено в правительстве, но документ будет позже, — рассказывал он. — Если эта информация будет подтверждаться, то мы увидим мощнейший экспорт подсолнечника в первой половине сезона, что поддержит цены. А что будет дальше — это большой вопрос, так как мы не знаем, что будет с урожаем». Если запрет на вывоз вновь приведет к повышению цен на масло, то в России начнется гонка за ресурсами. Эксперт также обращал внимание на то, что квота ужесточит конкуренцию с Украиной за турецкий рынок, и Россия сможет выиграть эту борьбу только при ценовом демпинге.



Радикальные предложения по закрытию экспорта подсолнечника вызывают много вопросов, комментирует Семикин. С одной стороны, при условии ожидаемого сокращения урожая предлагаемая протекционистская политика выглядит оправданной для переработчиков и может пройти без особых последствий. «Но если заглядывать вперед, то в целом, на наш взгляд, эта мера очень спорная: не имея альтернативного рынка сбыта продукции, сельхозпроизводители со временем окажутся в зависимом положении и вполне могут сократить площади под подсолнечником», — соглашается эксперт с Петриченко. Таким образом, тренд увеличения посевных площадей и валового сбора, свойственный российскому рынку в последнее десятилетие, может сойти на нет, что увеличит дефицитность рынка и приостановит его развитие. Загрузка мощностей по переработке подсолнечника за последние несколько лет, а особенно в сезоне-2019/20, существенно выросла, несмотря на рекордный экспорт, что говорит о том, что отрасль вполне нормально существует и при текущих условиях регулирования.



Неопределенность, что есть на рынке из-за возможных ограничений на вывоз подсолнечника, дезорганизует рынок, считает Сергей Оробинский. Андрей Зорин называет пошлины «полным безобразием». К их введению топ-менеджер относится крайне отрицательно, так как это будет снижать маржинальность производства.



Алексей Орлов считает пошлины палочкой о двух концах. С одной стороны, если экспорт будет осуществляться в прежнем объеме, это будет поддерживать цены на подсолнечник. С другой, самим сельхозпроизводителям, тем не менее, выгоднее работать с переработчиками, предприятия которых расположены рядом с хозяйствами. Но если альтернативного канала сбыта не будет, не исключены сговоры между МЭЗами по цене, как уже было на рынке пару лет назад, отмечает руководитель.



«Благо» как переработчик выступает за введение регуляторных мер в отношении сырьевого экспорта. «Понятны переживания трейдеров и аграриев, но масложировая отрасль изначально находится с ними в неравных условиях, прежде всего это касается маржинальности, а также разницы пошлин на ввоз семечки и масла вводимых некоторыми странами. Например, в ЕС действуют заградительные пошлины на импорт масел, что не мешает европейским переработчикам покупать подсолнечник в России. Поэтому в данном случае мы говорим об «уравнении» условий и стимулировании развития отечественной переработки, акценте на экспорт продукции высоких переделов, а не сырья», — говорит Сергей Бахонкин.



Когда переработчики говорят о высокой марже при производстве подсолнечника, они смотрят несколько однобоко, возражает Валерий Киященко. «Они, видимо, думают, что нужно просто кинуть семя в землю, и вот тебе вырос доход. А о том, сколько нужно вложить в эту землю, сколько обработок-операций провести, как этот урожай собрать — об этом многие забывают, — рассуждает он. — Чтобы посеять подсолнечник, поле под него мы начинаем готовить за два-три года, при этом высевать его на одном и том же участке можно не раньше чем через девять лет. Если посчитать все эти моменты, то получается, что подсолнечник не такая уж и привлекательная агрокультура». Руководитель не исключает, что в случае введения ограничений на экспорт подсолнечника сеять его он перестанет.

