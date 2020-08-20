В России стартовала уборка подсолнечника

Подсолнечник под урожай 2020 года занимает 8,5 млн гектаров В. Бычков

В России началась уборка подсолнечника. По данным Минсельхоза на 19 августа, агрокультура обмолочена с 19,5 тыс. га или 0,2% к посевной площади, получено 23,9 тыс. т при урожайности 12,2 ц/га. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 15,1 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) неделю назад оценивал потенциал сбора в 13,8-13,9 млн т, Российский зерновой союз — в 14,6-14,7 млн т, аналитический центр «СовЭкон» - на уровне 14,6 млн т. Эксперты Oil World понизили прогноз урожая также до 14,6 млн т. По оценкам иностранной сельскохозяйственной службы

Минсельхоза США (FAS USDA) валовый сбор подсолнечника в России составит 14 млн т без учета Крыма, что на 9% меньше, чем было в 2019 году. По данным портала Oil World на 14 августа, тонна подсолнечника в спросе стоит 26,4 тыс. руб., за неделю цена выросла на 160 руб., хотя за месяц снизилась на 95 руб. Самые высокие цены на маслосемена зафиксированы в Центральном федеральном округе — 28,3 тыс. руб./т (минус 100 руб. за неделю и 666 руб. за месяц). Из мониторинга «СовЭкона» следует, что тонна подсолнечника по состоянию на 12 августа в среднем стоила 24,37 тыс. руб.

«Центр агроаналитки» Минсельхоза сообщает, что с 9 июля по 5 августа 2020 года подсолнечник подорожал до 21,8 тыс. руб./т (+7,5%). По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена увеличилась на 16,9%. Наиболее существенный рост цен был зафиксирован в Поволжье — плюс 23,9% до 23,37 тыс. руб./т. В Центральной части России по состоянию на 5 августа зафиксированы максимальные цены на эту агрокультуру (24,6 тыс. руб./т). Кроме того, в ЦФО зарегистрирован самый большой рост цен по сравнению с уровнем прошлого года (+40,5%) и относительно начала сезона (+41%).

Аналитики центра отмечают, что цены на подсолнечник в августе будут поддерживаться за счет низкого уровня запасов, которые сейчас находятся на пятилетнем минимуме — всего 191 тыс. т. Также положительной ценовой динамике будет способствовать сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло. С другой стороны, понижающее давление на цены окажет падение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсолнечник. «Подсолнечника старого урожая почти не осталось, а нет сырья — нет цен. Ожидания по ценам на новый урожай — 20-22 тыс. руб./т.», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

По данным Росстата, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше, чем в 2019-м). Аналитики Минсельхоза США считают, что урожайность агрокультуры в этом году будет ниже, чем в прошлом 17,1 ц/га против 18,3 ц/га. Уменьшение сбора с гектара они связывают с июльской засухой и жарой в основных регионах выращивания подсолнечника — в Центре, на Юге и в Поволжье. Ведущий аналитик ИКАР Вадим Семикин ранее также говорил «Агроинвестору» об ожидаемом снижение сбора по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятными погодными условиями на Юге, Урале и в Сибири. Также опасения вызывают отдельные регионы Поволжья, добавлял он.

Ранее эксперты неоднократно выражали опасения, что валовые сборы подсолнечника будут снижаться в долгосрочной перспективе из-за сокращения посевных площадей. К этому могут привести ограничения экспорта: квоты, рост пошлины. «Не имея альтернативного рынка сбыта продукции, сельхозпроизводители со временем окажутся в зависимом положении и вполне могут сократить площади под подсолнечником», — говорил Семикин. Петриченко также заявлял, что из-за ограничений может начаться серьезная стагнация и сокращение производства агрокультуры.

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