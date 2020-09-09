Минсельхоз: урожай подсолнечника будет на уровне средних многолетних значений

К 8 сентября аграрии собрали 1,28 млн тонн подсолнечника Д. Абрамов

Минсельхоз ожидает, что несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны урожай подсолнечника в этом году будет на уровне средних многолетних значений, хотя и несколько ниже рекордного показателя 2019 года, когда собрали около 15,4 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Валовой сбор подсолнечника позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия и сохранить стабильную ситуацию на рынке, отмечает министерство.



Ранее аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая подсолнечника до 11,8 млн т, тогда как в августе потенциал сбора оценивался на уровне 14 млн т. Основная причина — неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на Юге России. Засушливая весна сменилась сухим летом, что нанесло существенный урон подсолнечнику, отмечают аналитики. «Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет, — говорится в сообщении «СовЭкона». — От сухой погоды пострадали посевы и на юге Центрального Черноземья». По прогнозу аналитиков центра, в Южном и Северо-Кавказском округах валовой сбор подсолнечника составит 3,3 млн т — на треть ниже, чем в прошлом году. Также ожидается сокращение производства в Центре и Поволжье.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко более оптимистично оценивает возможный урожай. «Хотя валовой сбор подсолнечника ожидается существенно ниже, чем в прошлом году, он все равно будет высоким — вторым после рекордного показателя 2019-го», — сказал он «Агроинвестору». В августе эксперт прогнозировал урожай на уровне 15,1 млн т, сейчас он будет корректироваться в сторону уменьшения, уточняет Петриченко.



По состоянию на конец прошлой недели в России было обмолочено 0,6 млн га подсолнечника при урожайности в 16 ц/га, что на 28% ниже прошлого года, отмечает «СовЭкон». По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», к 8 сентября подсолнечник убрали с 785 тыс. га или около 9% посевов, намолочено 1,28 млн т, что на 114,7 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом средняя урожайность составляет 16,3 ц/га против 22,5 ц/га в 2019-м.



На фоне резкого ухудшения видов на урожай подсолнечника в России и на Украине, также сильно пострадавшей от засухи, «СовЭкон» прогнозирует взрывной рост цен на маслосемена. На прошлой неделе подсолнечник на российском рынке стоил в среднем 22575 руб./т без НДС, в ближайшее время вероятно удорожание минимум на 20%, считают аналитики.



Ожидаемое сокращение производства подсолнечника поддерживает цены на масло в Причерноморском регионе, которые сейчас находятся на пятилетнем максимуме, и в ближайшее время отраслевые аналитики не ждут их снижения. При этом, даже если валовой сбор подсолнечника составит 11,8 млн т, такой урожай станет третьим в истории после рекорда прошлого года и 12,8 млн т в 2018-м.

