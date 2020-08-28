Уборка подсолнечника сейчас идет только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Pixabay

По данным портала Oilworld, цены на подсолнечник начали активно снижаться: в среднем за прошлую неделю маслосемена в закупке подешевели на 1,6 тыс. руб./т. Самое сильное падение цен было зафиксировано в Саратовской области — минус 4 тыс. руб. до 21,7 тыс. руб./т. В Самарской области и Ставропольском крае подсолнечник подешевел на 2 тыс. руб. до 22,5 тыс. руб./т и 23 тыс. руб./т соответственно. При этом в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях цены выросли на 500 руб. до 21 тыс. руб./т. Цены на масло на прошлой неделе почти не изменились: минус 27 руб. в закупке, самые высокие цены в Краснодарском крае — 53,8 тыс. руб./т. Цены продажи продемонстрировали незначительный рост на 50 руб.



Уборка подсолнечника сейчас идет только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Поволжье и Центре новый урожай будет появляться только через несколько недель, говорит ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. Так что о ценах на подсолнечник можно говорить только по регионам, в которых уже есть новый урожай: там стартовые цены составляют 22,5-23,5 тыс. руб./т (без НДС). Однако это не окончательная цена, так как сейчас растет курс доллара, на рынке кратковременный всплеск экспортных цен на масло. Кроме того, урожайность в начале уборки крайне низкая — семечки на Юге будет мало. По мнению Семикина, на фоне этих факторов в течение одной-двух недель тонна подсолнечника может подорожать до 24 тыс. руб. (без НДС). «Сейчас речь идет не о снижении, а о ценообразовании на новый урожай», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



«Центр агроаналитики» Минсельхоза ранее сообщал, что цены на подсолнечник в августе будут поддерживаться за счет низкого уровня запасов, которые на 1 августа составляли 132 тыс. т (на 32,2% ниже прошлогоднего уровня). ​Также положительной ценовой динамике будет способствовать сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло. С другой стороны, понижающее давление на цены окажет падение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсолнечник. «Подсолнечника старого урожая почти не осталось, а нет сырья — нет цен. Ожидания по ценам на новый урожай — 20-22 тыс. руб./т», — говорил «Агроинвестору» Петриченко. «Центр агроаналитики» считает, что стартовые цены на новый урожай подсолнечника будут выше прошлогодних на 18-20% из-за роста мировых цен на 10% и ослабления курса рубля к доллару на 10%.



С 12 апреля по 30 июня действовал запрет на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС, что привело к резкому росту цен на масло и последующему удорожанию маслосемян. После запрета был введен разрешительный режим экспорта за пределы союза, который предусматривает представление таможенному органу государства разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит товаров. Он действует до 31 августа. Однако Масложировой союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС начиная с 1 сентября на срок до четырех лет. Тогда говорилось, что речь может идти как о полном запрете на вывоз, так и о квоте.



Спустя день после сообщений об инициативе Масложирового союза ограничить вывоз Минэкономразвития опубликовало проект постановления, который предлагает повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро ‎за тонну. В случае принятия документа, повышенная ставка будет действовать с 1 февраля до 31 августа 2021 года.



Семикин говорит, что ограничения на экспорт подсолнечника с 1 сентября вряд ли будут введены — осталось слишком мало времени, а подобные решения так быстро не принимаются. «По нашим сведениям, с 1 сентября никаких изменений не будет. Если экспорт и будут ограничивать, то по ходу сезона. Но, вероятно, с февраля экспортную пошлину все-таки повысят, потому что есть проект постановления Минэкономразвития, но, скорее всего, его еще будут обсуждать», — прокомментировал он «Агроинвестору». Петриченко также говорит, что с 1 сентября экспорт будет работать по прежней схеме с 6,5% экспортной пошлины.

