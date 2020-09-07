разделы

реклама

журналы

USD

75.728 (0,50%)

EUR

89.486 (0,40%)

MOEX

2932.29 (0,37%)

BRENT

42.06 (-1,41%)

Пшеница

551.4 (-0,33%)

Сахар

11.93 (-1,16%)

USD

75.728 (0,50%)

EUR

89.486 (0,40%)

MOEX

2932.29 (0,37%)

BRENT

42.06 (-1,41%)

Пшеница

551.4 (-0,33%)

Сахар

11.93 (-1,16%)

USD

75.728 (0,50%)

EUR

89.486 (0,40%)

MOEX

2932.29 (0,37%)

BRENT

42.06 (-1,41%)

Пшеница

551.4 (-0,33%)

Сахар

11.93 (-1,16%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

Подсолнечное масло подорожало до пятилетнего максимума

Цены будут расти на фоне ожидаемого снижения урожая подсолнечника

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

Выпуск подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустился ниже прошлогоднего уровня
Д. Гришкин
Выпуск подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустился ниже прошлогоднего уровня
Д. Гришкин

К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $25-30/т больше, чем неделей ранее, и на $100/т выше цены спроса годом ранее, сообщает агентство «АПК-Информ». Кроме того, этот уровень является максимальным для российского рынка с июня 2015 года. Украинское сырое подсолнечное масло нового урожая на прошлой неделе подорожало примерно на $50 за тонну FOB для поставок в ноябре-декабре на фоне активизации внешнего спроса и слабого предложения, следует из мониторинга Refinitiv. Цены для спотовых поставок оцениваются операторами рынка на уровне выше $900/т (FOB).

Цены и на масло, и на подсолнечник на мировом рынке будут находиться на подъеме, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Сейчас сырое подсолнечное масло на FOB Новороссийск стоит $860 за тонну. Это очень высокая цена, и она будет еще расти, — прокомментировал он «Агроинвестору». — До каких отметок — пока сложно сказать, все будет зависеть от дальнейшего хода уборки подсолнечника».

Аналитики «АПК-Информ» отмечают, что рост цен на подсолнечное масло на мировом рынке в межсезонье — обычное явление, однако сейчас цены в Причерноморском регионе существенно поддерживает ожидаемое сокращение урожая подсолнечника в России и не самые благоприятные прогнозы его валового сбора на Украине.

«Сейчас весьма непонятная ситуация с урожаем подсолнечника: первые его намолоты в России очень низкие. Возможно, это связано с тем, что в начале убираются поля, которые пострадали от природных катаклизмов весной и летом, и ситуация выровняется, но тем не менее все эксперты, в том числе мы, будут понижать прогнозы урожая, — говорит Петриченко. — Однако, хотя валовой сбор подсолнечника ожидается существенно ниже, чем в прошлом году, он все равно будет высоким — вторым после рекордного показателя 2019-го».

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на 3 сентября, в стране намолочено 700,5 тыс. т подсолнечника со средней урожайностью 15,4 ц/га, убрано около 7% площадей. В России к 7 сентября убрали 8,3% посевов агрокультуры, урожай составляет 705,4 тыс. т при среднем сборе с гектара 16,4 ц, сообщает Минсельхоз. 20 августа — на старте уборочной кампании — оценки урожая подсолнечника в России варьировались в диапазоне от 13,8 млн т до 15,1 млн т. В прошлом году было собрано около 15,4 млн т.

Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на цены масла, стало значительное снижение его производства российскими компаниями летом и, следовательно, сокращение предложения для экспорта в августе-октябре, обращает внимание «АПК-Информ». По данным Росстата, выпуск подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустился ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2%). Также на 18,5% примерно до 209 тыс. т сократился объем отгрузок масла с предприятий. Тем не менее, к 1 августа остатки подсолнечного масла достигли рекордного уровня с января 2010 года, превысив 555 тыс. т, отмечает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики».

Татьяна Кулистикова 

Елена Максимова 

Загрузка...

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама