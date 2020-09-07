Подсолнечное масло подорожало до пятилетнего максимума

Выпуск подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустился ниже прошлогоднего уровня Д. Гришкин

К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $25-30/т больше, чем неделей ранее, и на $100/т выше цены спроса годом ранее, сообщает агентство «АПК-Информ». Кроме того, этот уровень является максимальным для российского рынка с июня 2015 года. Украинское сырое подсолнечное масло нового урожая на прошлой неделе подорожало примерно на $50 за тонну FOB для поставок в ноябре-декабре на фоне активизации внешнего спроса и слабого предложения, следует из мониторинга Refinitiv. Цены для спотовых поставок оцениваются операторами рынка на уровне выше $900/т (FOB).



Цены и на масло, и на подсолнечник на мировом рынке будут находиться на подъеме, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Сейчас сырое подсолнечное масло на FOB Новороссийск стоит $860 за тонну. Это очень высокая цена, и она будет еще расти, — прокомментировал он «Агроинвестору». — До каких отметок — пока сложно сказать, все будет зависеть от дальнейшего хода уборки подсолнечника».



Аналитики «АПК-Информ» отмечают, что рост цен на подсолнечное масло на мировом рынке в межсезонье — обычное явление, однако сейчас цены в Причерноморском регионе существенно поддерживает ожидаемое сокращение урожая подсолнечника в России и не самые благоприятные прогнозы его валового сбора на Украине.



«Сейчас весьма непонятная ситуация с урожаем подсолнечника: первые его намолоты в России очень низкие. Возможно, это связано с тем, что в начале убираются поля, которые пострадали от природных катаклизмов весной и летом, и ситуация выровняется, но тем не менее все эксперты, в том числе мы, будут понижать прогнозы урожая, — говорит Петриченко. — Однако, хотя валовой сбор подсолнечника ожидается существенно ниже, чем в прошлом году, он все равно будет высоким — вторым после рекордного показателя 2019-го».



По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на 3 сентября, в стране намолочено 700,5 тыс. т подсолнечника со средней урожайностью 15,4 ц/га, убрано около 7% площадей. В России к 7 сентября убрали 8,3% посевов агрокультуры, урожай составляет 705,4 тыс. т при среднем сборе с гектара 16,4 ц, сообщает Минсельхоз. 20 августа — на старте уборочной кампании — оценки урожая подсолнечника в России варьировались в диапазоне от 13,8 млн т до 15,1 млн т. В прошлом году было собрано около 15,4 млн т.



Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на цены масла, стало значительное снижение его производства российскими компаниями летом и, следовательно, сокращение предложения для экспорта в августе-октябре, обращает внимание «АПК-Информ». По данным Росстата, выпуск подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустился ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2%). Также на 18,5% примерно до 209 тыс. т сократился объем отгрузок масла с предприятий. Тем не менее, к 1 августа остатки подсолнечного масла достигли рекордного уровня с января 2010 года, превысив 555 тыс. т, отмечает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики».

