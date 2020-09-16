Сейчас цены находятся почти на пике Д. Гришкин

Подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире, его цены в Европе превысили цены рапсового масла впервые за последние четыре года, сообщает Refinitiv Agriculture. В портах Черного моря стоимость резко выросла из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке подсолнечника как на Украине, так и в России. По данным портала OilWorld, сейчас цены масла находятся на уровне $990/т с поставкой в сентябре-октябре. Для спотовых поставок предложение подсолнечного масла достигло $1 тыс./т (CIF Mumbai), отмечает Refinitiv.



К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $100/т выше, чем годом ранее. По данным аналитической компании «ПроЗерно», сейчас цены увеличились примерно до $940/т — таких значений не было с сезона-2012/13, когда масло стоило в среднем $1,1 тыс./т.



Сейчас цены на масло действительно высокие, однако десять лет назад они были еще выше и достигали $1,5 тыс. за тонну, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «То, что подсолнечное масло стало самым дорогим видом масла, вполне оправдано. С точки зрения питательных свойств оно однозначно лучше рапсового, соевого и тем более пальмового масла, соответственно, и должно стоить дороже, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Однако в последние годы из-за достаточно большого предложения подсолнечного масла премия за его качественные показатели не учитывалась. Сейчас в этом плане ситуация становится лучше, но, к сожалению, только потому, что на Украине и в России — главных производителях подсолнечника — серьезный неурожай агрокультуры».



По данным Минсельхоза на 15 сентября, подсолнечник убран с 1,3 млн га, или 15,3% площади сева. Намолочено 2,1 млн т, что на 427 тыс. т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность ниже прошлогодней на 6,6 ц/га и составляет 16,6 ц/га.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в сентябрьском отчете понизила прогноз валового сбора подсолнечника на Украине и в России на 0,5 млн т до 17 млн т 13,5 млн т соответственно. Российское агроведомство считает, что урожай в нашей стране будет на уровне 13 млн т против примерно 15,4 млн т в прошлом году. Аналитический центр «СовЭкон» из-за неблагоприятных погодных условий ранее понизил оценку валового сбора подсолнечника до 11,8 млн т, предупредив о предстоящем повышении цен как на семечку, так и на масло.



«Стоимость подсолнечника за последние две недели на Юге выросла до 29-30 тыс. руб./т, и это исторический максимум, — отмечает Мальцев. — Для сравнения, годом ранее цены на подсолнечник в сентябре составляли 20 тыс. руб./т». Согласно индексу компании «ПроЗерно», к 11 сентября подсолнечник в среднем стоил 27,3 тыс. руб./т (EXW с НДС), подорожав за неделю почти на 2,8 тыс. руб./т. Годом ранее цена была на уровне 19,5 тыс. руб./т.



Мировые цены на масло и курс доллара формируют высокие цены и внутри страны, продолжает Мальцев. По данным OilWorld, средние цены закупки по итогам прошлой недели были в диапазоне 52,9-54,8 тыс. руб./т в зависимости от региона, цены продажи варьировались от 56,5 тыс. руб./т до 58,6 тыс. руб./т. «В дальнейшем мы не ожидаем серьезного роста цен на подсолнечное масло — на сегодня они уже находятся почти на пике», — говорит Мальцев.

