Утверждены первые проекты с защитой инвестиций

Соглашения о СЗПК гарантируют неизменность условий ведения бизнеса Е. Разумный

Минэкономразвития утвердило список из восьми проектов общей стоимостью более 129 млрд руб., по которым до конца недели будут заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишут «Известия» со ссылкой на заявление министерства. В том числе четыре проекта планируется реализовать в сфере АПК.



Как сообщала в октябре пресс-служба Совета Федерации, в числе первых одобренных заявлений, которые будут реализованы по новому инвестиционному режиму, проект развития молочного животноводства и переработки молока в Кашинском районе Тверской области, реализуемый компанией «Румелко-Агро». Первый этап подразумевает создание трех молочно-товарных ферм на 10,8 голов крупного рогатого скота, а также завода по переработке молока. На втором этапе предполагается открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем — строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году. Инвестиции в проект составят 28 млрд руб. «Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы, — сообщала пресс-служба Совета Федерации. — Регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Предусмотрено производство молока, а также его переработка, создание продукции с высокой добавленной стоимостью».



Также в список вошел проект, инициированный «Мираторгом», стоимостью 4,9 млрд руб. Компания хочет расширить комплекс по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд, расположенный в Калининградской области. Как ранее писал «Агроинвестор», в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи компания заключила соглашение с Калининградской областью о расширении производства замороженных мясных полуфабрикатов и установке новой технологической линии мощностью 26 тыс. т продукции в год, тогда инвестиции оценивались в 2,5 млрд руб. Однако позднее проект решили расширить. Новые мощности составят около 50 тыс. т готовой продукции в год. Сейчас завод «Мираторга» в Калининградской области выпускает 80 тыс. т полуфабрикатов и готовых блюд в год, более 200 видов продукции.



Еще один проект «Мираторга», включенный в список на заключение СЗПК, — строительство МЭЗа в Орловской области за 3,5 млрд руб. Предприятие будет выпускать компоненты кормов для сельскохозяйственных животных, а также растительные масла. Ранее компания также презентовала проект строительства второй очереди оптово-распределительного центра для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в подмосковном Домодедово стоимостью 10 млрд руб., однако в первом пакете проектов для заключения СЗПК его нет.



Последним проектом в агросекторе, по которому сейчас заключат соглашение о защите инвестиций, станет строительство тепличного комплекса в Тихорецком районе Краснодарского края. Инициатором выступит «Магнит», объем инвестиций — 6,4 млрд руб. Как сообщал в марте «Агроинвестор», на комплексе будут выращивать томаты и огурцы для поставок по всей географии сети. На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию 27 га теплиц, потенциальная мощность составит 23 тыс. т продукции в год. За счет запуска нового тепличного комплекса компания сможет увеличить собственное производство овощей на 30%, в том числе томатов — почти на 70%, огурцов — на 20%.



Также соглашение о СЗПК будет заключено с компанией «ФосАгро». Она планирует возведение комплекса по производству фосфоросодержащих удобрений и электростанции в Волхове Ленинградской области с инвестициями в размере 28 млрд руб. В сентябре пресс-служба правительства Ленинградской области сообщала, что губернатор региона Александр Дрозденко и гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года. Реализацию проекта «ФосАгро» начала в 2019 году, пуск ключевых производств запланирован на 2020-й.

В рамках СЗПК инвесторам будет гарантирована неизменность условий по налогам. Речь идет о налогах на прибыль, транспортных налогах, сроках уплаты и порядке возмещения НДС. Также не будут меняться условия градостроительной деятельности, землепользования и субсидии на строительство инфраструктуры. Как сообщила «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд, у СЗПК есть несколько больших преимущество для инвесторов. «Во-первых, они заключаются на срок от шести до 20 лет и в течение срока гарантируются стабильные налоговые условия. Также стабилизируются условия землепользования и меры государственной поддержки, который действуют на дату подписания соглашения. Кроме того, инвесторам возмещаются понесенные затраты на инфраструктуру в объеме не более уплаченных проектом налогов», — отметила она. По словам Гольфанд, все это и для агропредприятий, и для промышленных предприятий является дополнительными мерами поддержки, которые гарантируют неизменность условий ведения бизнеса, действующих на момент подписания соглашения.

