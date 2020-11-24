«Таврос» подготовил площадку для строительства мясокомбината за 9,3 млрд рублей

Компания уже вложила в проект 100 млн рублей М. Стулов

В Белебеевском районе Башкирии на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Белебей» будет построен современный мясоперерабатывающий комбинат. Общий объем инвестиций достигает почти 10 млрд руб., этот проект на сегодняшний день является одним из крупнейших в республике, говорится на сайте главы Башкортостана Радия Хабирова.



Компания «Таврос» планирует перерабатывать на предприятии свинину собственного производства и выпускать на комбинате колбасные изделия и деликатесную группу. Мощность убоя — 1 млн свиней в год, обвалки — 92 тыс. т в год. Ранее правительство Башкирии предоставляло компании два земельных участка в Белебеевском районе общей площадью 290,9 тыс. кв. м для реализации проекта по мясопереработке мощностью 200 т охлажденного мяса и 100 т колбасных изделий в сутки. «Агроинвестор» направил запрос в «Таврос» для уточнения деталей хода реализации проекта.



По словам гендиректора «Тавроса» Рината Зайнуллина, на предприятии планируется создать 1,2 тыс. новых рабочих мест, как и планировалось. На первом этапе будут построены цеха без производства мясо-колбасных изделий. Компания уже вложила более 100 млн руб. в проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы по временному электроснабжению, в создание временной автодороги и подготовку строительной площадки.



Из общего объема инвестиций в 9,8 млрд руб. средства Регионального фонда Башкортостана составят 1,5 млрд руб., заемные средства российских банков — 8,1 млрд руб., льготный заем через Фонд развития моногородов — до 1 млрд руб., софинансирование объектов инфраструктуры через ФРМ — 1,6 млрд руб. Компания уже получила документы предварительного согласования по возможностям технологического присоединения к существующей инженерной и транспортной инфраструктурам. Ведется работа по привлечению долгосрочного финансирования проекта со Сбербанком и Промсвязьбанком. К концу ноября будет завершено формирование заявки на софинансирование расходов объектов инфраструктуры.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, проект строительства мясоперерабатывающего комбината, безусловно, будет реализован. «Сейчас компания планомерно подходит к производству порядка 1 млн убойных свиней в год. Имея такое высокотехнологичное производство свиней, она подготовила проект, определились с землей», — говорит он. Ковалев также отметил, что на сегодняшний день Минсельхоз готов выдавать льготные кредиты на строительство убойных мощностей не на восемь лет, как было раньше, а на 12, что тоже сыграло роль.



Ковалев рассказал «Агроинвестору», что реализация всех ранее заявленных проектов по убою и переработке свинины, которые анонсировал НСС, идут полным ходом. «Например, “Мираторг” почти закончил реализацию проекта по убою и глубокой переработке на 4 млн голов в год, перешагнула экватор в строительстве компания “Агроэко” в Воронежской области на 3 млн свиней, также предприятие практически аналогичной мощности реализуется в Псковской области, проект меньшего размера почти закончили в Саратовской области», — перечисляет он. В целом сейчас на разных этапах строительства находятся проекты общей мощностью 15-16 млн голов в год.



Сейчас инвесторы сталкиваются с рядом сложностей при строительстве мясоперерабатывающих комбинатов, отмечает Ковалев. Одной из проблем является удорожание валюты, причем этот фактор влияет на протяжении всего процесса реализации проекта. «Проект может длиться как минимум три года. За это время в нашей стране случилась девальвация рубля как минимум на 20%. Примерно на столько же происходит удорожание проекта, поскольку основная ценовая часть — импортное оборудование», — объясняет Ковалев. Кроме того, в этом году многие компании, которые находились на заключительной стадии реализации проектов, долгое время не могли дождаться специалистов для пуско-наладочных работ. Тем не менее в индивидуальном порядке эти проблемы разрешались.



«К сожалению, имеет место еще один финансово-экономический фактор. Как правило, эти объекты низкорентабельны, поэтому очень долго окупаются, даже 10-12 лет может не хватить, обычно в значительной мере проекты окупались за счет рентабельности откорма свиней, — говорит Ковалев. — Однако, сейчас рентабельность откормочного бизнеса стремительно снижается. Это происходит на фоне роста цен на зерно: с одной стороны, там повышается себестоимость, с другой — из-за пересыщения внутреннего рынка происходит системное снижение оптовых цен. Тем не менее, проекты все равно продолжают жить, правда, окупятся они теперь не через 12, а через 15 лет».



Под управлением ГК «Таврос» находятся 124,4 тыс. га земельных активов, свиноводческие комплексы мощностью порядка 58,6 тыс. т в живом весе в год, сахарный завод мощностью 89 тыс. т сахара в год, элеваторные мощности 120 тыс. т и мощности по производству комбикормов более 40 т/час. Численность сотрудников кластера превышает 3 тыс. человек, объем уплачиваемых налогов — около 400 млн руб. в год. Общий объем инвестиций холдинга за восемь лет превысил 17 млрд руб.

