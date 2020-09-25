«Дамате» модернизирует завод по производству баранины за 2,7 млрд рублей

«Дамате» приступила к реализации проекта по производству баранины в конце 2018 года «Дамате»

Группа «Дамате» начала реконструкцию убойного завода «Кавказ мясо» в Черкесске, которая будет завершена в мае следующего года. Общий объем инвестиций в проект составит 2,7 млрд руб., сообщила компания. Плановая мощность предприятия — 720 тыс. голов в год. Компания планирует производить 42 т продукции в сутки или 12,6 тыс. т в убойном весе в год.



В ходе реализации проекта будет смонтирована убойная линия с высокой степенью автоматизации мощностью 300 голов в час, создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства. На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из баранины, фарши, маринады и консервы. Продукция будет сертифицироваться по стандартам халяль и кошер. Также проект «Дамате» по производству баранины предполагает строительство и реконструкцию племенных площадок и площадок откорма в сумме на 54 тыс. скотомест.



«Мы поставили перед собой цель возродить производство баранины в Северо-Кавказском федеральном округе и совместными усилиями вывести эту отрасль на совершенно новый более высокий уровень, — отметил соучредитель и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев (цитата по пресс-релизу компании). — В ходе реализации проекта мы планируем уделить внимание всем этапам производства баранины, включая выращивание и откорм, а переработка мяса станет финальным и самым важным звеном. Именно поэтому мы проводим масштабную модернизацию убойного завода, который станет самым передовым овцеводческим предприятием страны».



«Дамате» приступила к реализации проекта по производству баранины в конце 2018 года. В марте 2020-го компания сообщила, что покупает ООО «Кавказ-мясо», которое управляет Черкесским мясоперерабатывающим комбинатом, тогда же группа запустила переработку на предприятии.



Фермерские хозяйства Ставрополья и КЧР являются сырьевой базой проекта, «Дамате» заключает с ними долгосрочные договоры. По условиям соглашений, холдинг выступает в качестве сервисной компании. Услуги включают качественное улучшение генофонда овец, обеспечение современным генетическим материалом, ветеринарное сопровождение ферм, обучение персонала и обеспечение мясокомбината качественным сырьем. Компания сообщила, что начала выдачу грантов фермерам СКФО, причем их могут получить те, кто уже сотрудничает с группой, так и ее будущие партнеры. По итогам первого отбора было выдано два гранта по 2,5 млн руб. хозяйствам в Ставропольском крае Карачаево Черкесии. 2 млн руб. фермеры смогут направить на развитие селекции овец, 500 тыс. руб. — для сотрудничества с сервисной компанией «Дамате».



«Дамате» — крупнейший производитель индейки в России. В 2019 году группа, по собственным данным, произвела 131 тыс. т идейки, заняв 45,5% этого рынка. Также она управляет молочным комбинатом «Молком», способным перерабатывать более 10 тыс. т сырья в год. В 2019 году консолидированная выручка «Дамате» выросла на 48,8% до 26,3 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза до 1,49 млрд руб.

